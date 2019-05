La incoherencia de no dejar hacer / Opinión

La infraestructura urbana es la base de la trasformación física, económica y social de las ciudades. La visión de ciudad corre el riesgo de quedarse en un ideal colectivo de papel si no se da la ejecución efectiva de los proyectos. Lo que necesita la ciudad en infraestructura y proyectos estratégicos debe desligarse de la pesada carga de prosa que unos pocos usan como elemento distractor para no dejar hacer y aislar la objetividad y el sentido colectivo de ciudad.

Este es el caso de nuestra querida Bogotá. Ciudad que aporta una cuarta parte del PIB, alberga 20 por ciento de la población y genera 4 millones empleos.



Nuestra Bogotá, ciudad de todos los colombianos, no puede parar la ejecución de su infraestructura y mucho menos caer en una discusión política e ideológica que no construye consensos, y sí mina la confianza, la inversión y hace de la infraestructura un escenario bipolar que limita el desarrollo urbano formal.



Proyectos como la primera línea del metro, el corredor de TransMilenio por la carrera 7.ª, la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO), el acceso por la autopista Norte y la carrera 7.ª, son planes en los que no cabe discusión sobre su necesidad y la oportunidad de ponerlos en marcha. Más ejemplos: la planta de tratamiento de aguas residuales Ptar Canoas con la cual se tratará el 70 por ciento de las aguas residuales, el Distrito Creativo del Bronx, Lagos de Torca, los hospitales, colegios y los Centros Felicidad.

A meses de cambio de administración, es frustrante ver cómo se bloquean los proyectos más importantes.



El balance es nefasto: 54 por ciento de la inversión en infraestructura urbana está bloqueada judicialmente. Acciones de nulidad, acciones populares, entre otras medidas judiciales, se han convertido en herramienta de confrontación política de quienes no ven el desarrollo urbano formal y el bienestar general como derechos colectivos legítimos. Muy respetables los fallos de los jueces, pero nuestra ciudad se estanca; y mientras más pedimos a gritos infraestructura urbana, unos pocos cantan victoria a los ojos de todos los bogotanos, bloqueando el desarrollo y celebrando de manera infame esa incoherencia de no dejar hacer.



SANDRA FORERO RAMÍREZ

Presidenta ejecutiva de Camacol