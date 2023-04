En marzo 15 la alcaldesa López en entrevista con Yamid Amat anunció que el primer paso para construir el ‘corredor verde de la Séptima’ será ampliar la carrera 11 de tres a cuatro carriles. Así desviará el tráfico mixto (motos, taxis, carros privados, buses escolares, vehículos de reparto) en dirección norte-sur que saca de la carrera Séptima. Esta idea, sospecho, va a hundir otro intento por transformar la calle emblemática de Bogotá.



Ampliar con cuatro carriles para tráfico mixto la carrera 11 desde la calle 100 a la 64 requiere talar todos los árboles de los bordes. Y para reemplazar el actual carril de ciclorrutas por dos bicicarriles nuevos, que según ‘render’ del IDU van por el separador central, hay que reducir el ancho de andenes. Hasta ahí llegó el cuidado de peatones.



El problema se complica en la calle 82 porque desde el Centro Andino hasta la 67 solamente hay tres carriles sin separador central. Esto implica continuar la tala y reducir más el ancho de los andenes.



Lo peor aparece en la calle 67 porque sólo hay dos carriles. Y cuando la carrera 11 llega a la Plaza de Lourdes tendrá que hacer dos giros de noventa grados con cuatro carriles nuevos en menos de 80 metros para empalmar con tres carriles congestionados de la carrera 13.



Esta es una comparativa de la séptima hoy y como se verá con el Corredor Verde. Foto: Alcaldía de Bogotá

La 11 ya está sobrecargada. Las mediciones de la Secretaría de Movilidad indican que la congestión de automóviles y taxis que se presenta en la esquina de la carrera 11 con 92 es comparable a la que se presenta en las esquinas de la carrera Séptima con calles 106, 100, 92 y 67. Y las proyecciones para la carrera 13 con calle 34 del tráfico de automóviles y taxis por hora, sin el desvío propuesto, son iguales a las entradas desde occidente en la carrera Séptima con calles 100 y 72.



La pregunta es: ¿Y para qué hacer esto si es evidente que no funciona?



La respuesta del IDU es sencilla: para que quepa el Transmilenio por la Séptima (JAL Chapinero, enero 26).



Y no es que movilizar el 70% de los pasajeros que circulan hoy por la Séptima no deba ser prioridad. Lo que pasa es que también es prioritario resolver qué hacer con el 94% de los vehículos que transitan hoy por esa vía según datos de la Secretaría de Movilidad. Creer que ese altísimo porcentaje de tráfico mixto se puede ‘evaporar’ como lo sugiere el IDU solo será realista cuando se tenga un sistema de transporte digno, seguro y eficiente en Bogotá.

Su propósito principal es mejorar la movilidad del borde nororiental de la ciudad. Foto: IDU / Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Enfocar un proyecto de esta magnitud y complejidad manejando una sola variable es arriesgado y equivocado. Horst Rittel define esto como un ‘problema perverso’ (Wicked Problem), porque no tiene una solución perfecta. Pero, por lo mismo, si se simplifica y no



se incluyen por lo menos las variables más relevantes, se generan perjuicios irreparables tanto para las mayorías como para las minorías afectadas.



Pero es que además del absurdo de trasladar la congestión a la carrera 11, Transmilenio no funciona por la Séptima. Los tiempos de viaje que da el IDU no son realistas dado el número de estaciones e intersecciones. Tampoco funciona el desvío por la Circunvalar. No es cierto que habrá un carril continuo hacia el centro entre las calles 92 y 34. Y lo que si es cierto es que al eliminar el carril de sobrepaso en dirección sur-norte se bloquea toda la carrera Séptima en los dos sentidos desde la calle 200 hasta la 34. Temas estos para otro artículo.



Volviendo al tema inicial, va a ser difícil convencer a la ciudadanía que para hacer un ‘corredor verde en la Séptima’ el primer paso es destruir con una solución improvisada el ‘corredor verde que existe en la carrera 11’.

Mario Noriega

Arquitecto urbanista