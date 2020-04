La Iglesia católica celebrará la Semana Santa a puerta cerrada

En diferentes canales de televisión, radio y redes sociales serán trasmitidas las celebraciones del Domingo de Ramos, la última cena, la pasión de Cristo, la vigilia pascual y el Domingo de Resurrección de esta Semana Santa.

La idea de la Arquidiócesis de Bogotá es que los católicos, que se estiman en aproximadamente 4 millones en la capital, presencien las celebraciones desde sus casas.



De hecho, las cerca de 450 parroquias y 1.000 templos que hay en la ciudad estarán cerrados al público. Incluso, santuarios de peregrinación como Monserrate, el 20 de Julio y la parroquia San Alfonso María de Ligorio.

Sin embargo, muchas de las parroquias de barrios harán transmisiones en vivo de las eucaristías por diferentes medios.



Tras la medida de aislamiento preventivo por el riesgo de contagio de covid- 19, el mensaje de la Arquidiócesis es que la Iglesia Católica debe ser responsable y por eso la comunidad está llamada a contribuir con la disciplina social.



“La religión no puede ser un pretexto para que salgamos a la calle, no constituye ninguna falta ni ningún pecado no ir a las iglesias en esta época”, dice el sacerdote Rafael de Brigard, director de Comunicaciones de la Arquidiócesis de Bogotá.



REDACCIÓN BOGOTÁ

@BogotáET