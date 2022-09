Sus hijos están sobre una cama tendida con una cobija estampada de huellas blancas de perro. Cada uno tiene a su lado una tajada de ponqué. En un rincón de la habitación hay una mujer de lentes y labios gruesos vestida con jeans, tenis negros y una blusa escotada. Él los mira con ternura.



La escena sería normal si no fuera por un detalle: no son reales. No para el común de la gente, no para quienes se los topa en cualquier calle de esta urbe llamada Bogotá. Algunos se ríen, otros quedan asombrados, otros sienten miedo. Cristian Montenegro, el padre de familia, simplemente los ignora.



Este joven de 27 años es difícil de abordar. Va y viene en su relato y repite escenas que seguro lo marcaron durante su vida de niño y adolescente. Sus recuerdos son retazos de tristezas y vacíos por donde deambula su mente.



Dice que vive con sus papás y dos hermanos de tres que tiene. Su domicilio está en el sector de Patio Bonito de la localidad de Kennedy. Es bachiller y alcanzó a hacer algunos intentos de seguir estudiando.



En su relato hay algo que le causa particular tristeza. Estudió en el colegio Cafam, permanecía la mayor parte del tiempo solo, sin amigos y en un silencio constante, como si hubiera vivido en una cárcel mental. “Yo siempre he sido muy tímido, de malas, rechazado, nada me sale bien. La mala energía me rodea. Siempre se aprovecharon de mí”. Dice que fue acosado, pero habla poco de esos episodios. Es como si sintiera culpa.



Cristian, sin embargo, siempre quiso graduarse de bachiller y ponerse la chaqueta de 11, esa que usan los estudiantes en el último grado y recuerdan en la posteridad. “Lo más triste es que perdí décimo y no me gradué en mi colegio. Nunca me pude estrenar la chaqueta, me sentí vacío”. El joven terminó graduándose del Instituto Robert Hooke en Kennedy. Un detalle tan simple para muchos dejó un vacío inmenso en la vida de este bogotano. Lo repite una y otra vez cada vez que retrocede a su pasado.



El amor

Cristian y su esposa Natalia, con quien sale a la calle a cenar. Foto: Archivo

Las relaciones duraderas nunca se le dieron a Cristian, pero tiene muy presente cada una de sus experiencias. A los 14 años, cuenta, tuvo su primera novia. “Era criticona y chismosa”.



Luego, conoció a otra mujer en Compensar. “Ella era tres años mayor que yo. En ese momento tenía 20 años. Era bajita, gordita, tenía piel blanca y era discapacitada, pero me enamoré”. Sin embargo, dijo que esa relación se terminó porque “tenía que arreglar lo malo que había hecho en el colegio, corregirlo”. Nunca explica por qué habla siempre de “corregir y corregir”.



El joven conoció a otras personas, siempre quiso tener a su lado a alguien por el resto de su vida. “Cuando quise regresar con la de Compensar, ya era tarde. Se fue con otra persona con la que habla mucho. La mamá no me quiere. Ella siempre fue muy vanidosa. Me utilizó”.



Conoció a más jóvenes. Una mujer cristiana que solo lo quería para que le gastara cosas, cuya relación terminó cuando le hizo un reclamo y otras de las que ni siquiera quiso hablar. Solo mencionó que a una la conoció en Bosa y que otra era lesbiana. “Me di cuenta de que en la calle no iba a encontrar a nadie. Pagué por todos los noviazgos malos que tuve”.

Su propia familia



Cristian Montenegro trabaja ayudando a su papá en obras de construcción, pero, como a muchos, la pandemia le hizo daño a su vida. “Me sentía tan solo que en 2020 decidí tener dos hijos”.



Cansado de sus decepciones amorosas dijo que se hizo dos muñecos de bebés, a los que bautizó con los nombres de Daniel Adolfo Montenegro y Leidy María Montenegro. “Yo lo quise así para aprovecharlos de bebés y que, año tras año, fueran más grandes. De hecho, los bebés ya desaparecieron porque ya los convertí en niños grandes”. A ellos les compra ropa y les adapta el pelo a medida que van creciendo. Los educa como si fuera el mejor de los padres.



Dice que su hijo mayor es el que más se le parece. “Él es muy travieso, chismoso. Le gustan mucho los carros, los robots y ver Dragon Ball Z. En cambio, mi niña es muy juiciosa. Le gustan los animales y las barbies”.



Tras un tiempo de compartir con sus hijos con quienes hacía toda clase de planes como llevarlos al parque a comprarles burbujas para que jugaran, le comenzó a hacer falta una pareja. “Entonces creé a mi esposa”. La hizo con una almohada, palos de madera, una bola de icopor y ojos de plastilina, entre otros materiales. “Ella se llama Natalia Adela Ortiz, no es la madre de mis hijos, pero me ha ayudado mucho. Estoy recuperando todo el tiempo que estuve solo. Cuando yo necesito algo, ella me ayuda”.



Cuando llega a su habitación Cristian habla con su pareja de todo lo que hicieron durante el día. “Estaba un poco molesta porque una exnovia me estaba escribiendo a mi Facebook. Me tocó reclamarle para que no molestara a mi esposa”.



La vida cotidiana

Estos son los dos hijos que Cristian creó para poder ser padre. Foto: Archivo

Los días para este hombre transcurren más tranquilos desde que fabricó a su familia. Dice que su esposa y sus niños le hablan todo el tiempo y que eso lo hace muy feliz. A sus hijos, dice, los lleva y los recoge del colegio, los acompaña a montar carritos y suelen visitar el parque del 20 de julio. “Con mi esposa también hacemos muchos planes y, sobre todo, viajamos”. Visitan pueblos como Choachí, Facatativá, Sibaté, Funza, Bojacá. También disfruta de las partes altas de la ciudad y de tomarse fotos. “Nos gusta mucho vernos como extranjeros”.



Nunca han peleado. “Ella es mi única mujer y yo soy su único hombre”. Andrés, sin embargo, entra en contradicciones. Dice que su familia le lleva la cuerda porque saben que ese siempre ha sido su sueño. “Me estoy adelantando, siempre viví atrasado. Esta Navidad si será muy linda”.



Mientras vive la vida con su familia de trapo, este hombre seguirá despertando toda clase de sensaciones en la calle. Lo critican, se burlan de él, le dicen que su esposa parece borracha o lo miran con terror. “No le pongo cuidado a nadie, me concentro en mi relación”.



Este bogotano siente que, por primera vez, fue capaz de crear algo.



“Pude inventar personas buenas, soy mágico. Yo no necesito psicólogo ni psiquiatra. Tampoco tengo comportamientos alterados. Soy normal, solo creo que mis muñecos son personas de verdad”.Pronto tendrá un hijo con Natalia. “Quiero que salga de su cuerpo, de su vientre. Esa será mi familia real, todo lo que no pude hacer. Antes no era normal, ahora sí”.

La familia completa posando para una foto. Foto: Archivo particular

¿Qué dicen los expertos?

Según Andrea Larrea, psicóloga clínica de la Fundación Konrad Lorenz, el concepto de la familia se ha cambiado y transformado con el paso de los años. “Antes hablábamos de esto desde lo tradicional: mamá, papá e hijos. Hoy pueden ser personas, animales u objetos. Esto es cada vez más frecuente en diferentes partes del mundo”.



Agregó que en este punto es importante reconocer cuáles son las causas que llevan a que la persona elija a ciertos miembros o cosas dentro de su familia, principalmente si hablamos de objetos. “Por ejemplo, qué causas llevaron a esta persona a tomar esta determinación, cómo ha sido su vida, a qué eventos adversos se ha enfrentado y, a partir de esto, comprender esas causas, detectar qué consecuencias le está acarreando ese tipo de vínculos”. Añadió que si no está generando ningún tipo de malestar y que, en cambio, responde bien a sus actividades cotidianas, quiere decir que los vínculos que establece son adecuados y le generan bienestar. “Pero si, por el contrario, le generan malestar, es ahí donde se debería prestar particular atención para poder brindar el tratamiento que necesite en función de lo que esté sintiendo”.

Carol Malaver

Subeditora Bogotá

carmal@eltiempo.co

@CarolMalave

