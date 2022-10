El alma de Jhon Alexánder Peña Martínez está envuelta entre un capullo que construyó su mamá, Elvia Lucía Martínez, en el kilómetro 5 de la vía que conduce de Tabio a Cajicá (Cundinamarca). El capullo es una ‘capillita blanca’, como le dice Elvia, que han tejido ella, su compañero Joaquín y Juan José, su otro hijo, durante los últimos tres años mientras esperan una sola cosa: saber qué pasó el 3 de septiembre de 2019, día en que Jhon Alexánder, a bordo de su motocicleta, murió en medio de un siniestro vial en el que, dice Elvia, está involucrado Diego Fernando Borrego Malaver.

En el corazón de la capilla está la foto de Jhon Alexánder, que soñaba con estudiar en la Uniminuto y ser profesor de Educación Física. Esa foto está guardada dentro de una primera pequeña capilla que le hizo su familia y a su alrededor hay varias figuras que fueron sumando familiares y amigos: hay figuras del Divino Niño y de la Virgen María, hay flores y hay una cruz negra, que lleva su nombre y las estampas de Full Gas, el equipo de moteros del que Jhon Alexánder hacía parte y con quienes rodaba en sus tiempos libres. Y todo eso, luego, quedó envuelto en otra capilla más grande, blanca, y rodeada de más flores que, Elvia, Joaquín y Juan José riegan y cambian regularmente.



“Yo solo quiero que la muerte de mi hijo no quede impune. Pido que me colaboren, yo necesito saber a ciencia cierta qué pasó con mi hijo. Porque estos tres años para mí han sido un calvario”, dice Elvia, a la orilla de la carretera y agrega, “para mí hacer este altar es como construir un recuerdo, algo que me queda de él”.



“No hemos tenido ni la primera audiencia. Una vez me encontré al conductor, a Malaver Borrego, y él me dijo ‘yo paso todos los días por ahí, le rezo y le rezo’. Y yo le contesté, ‘pero sumercé, eso no es solo rezar’. Yo todas las semanas iba a la Fiscalía en Zipaquirá a ver en qué iba el caso, pero entró la pandemia y se frenó todo”, agrega Joaquín.



El 3 de septiembre de 2019, Jhon Alexánder Peña se convirtió en uno de los 34.424 motociclistas que han muerto en la última década (2011 - 2021) en medio de siniestros viales en Colombia.

Minuto a minuto del dolor

Elvia vio por última vez a su hijo en la mañana del martes 3 de septiembre de 2019. “Ese martes tenía día de descanso. Pero yo lo vi salir de la pieza y bañarse. Le dije, con estas palabras, ‘¿Usted para dónde putas va a coger?’ ”, cuenta Elvia.



Aunque su hijo manejaba moto desde los 18 años, a esta mujer, boyacense, extrabajadora de una flora y madre de tres hijos, le corría un frío cada vez que su hijo cogía carretera con su moto FZ 152 roja, modelo 2011.



Jhon Alexánder le respondió que en su trabajo en un supermercado de Cajicá había cambiado el turno para trabajar el martes y, así, tener libre el viernes para ir a comprar un celular y un casco de Bogotá.



“Y ese día se despidió como tres veces. Chao, mamá. Chao, mamá. Chao, mamá. Yo le dije, 'Mijo, que mi Dios me lo cuide y el Divino Niño me lo traiga bien”, relata Elvia. Esa mañana, lo acompañó hasta la puerta y fue testigo de cómo la moto casi no le prende a su hijo, de cómo, al final, se acomodó el casco y salió rumbo a Cajicá. Eran las 7:50 a. m.



“Y como a las 9 a. m. llegó un compañero de mi hijo a la casa. Me dijo que se había accidentado”, cuenta Elvia.



Lo que sucedió exactamente en el siniestro no está claro. Hoy, Elvia, su compañero y sus hijos solo tienen algunas fotos: una muestra a su hijo, siendo atendido por los Bomberos de Cajicá, otra muestra la moto, a un lado de la vía en dirección Tabio Cajicá, y otra, deja ver un carro gris en dirección Cajicá - Tabio al otro lado de la vía. En el suelo, hay arena que se puso para secar un líquido derramado.



“Dicen que el señor fue el culpable. Por esquivar un hueco, se pasó de la vía y atropelló a mi hijo”, dice Elvia, en su versión, pero aclara que al día de hoy no ha habido audiencia que determine exactamente qué pasó.



A Jhon Alexánder lo llevaron al Hospital de Tabio. Allí, lo reanimaron y, al ver la complejidad del caso, decidieron enviarlo a la Clínica de la Sabana, en Chía. Elvia se subió en la ambulancia con su hijo y emprendió el camino a la Clínica.



La cirugía solo se hizo hasta el mediodía, afirma Elvia, pero John Alexánder falleció hacia las 7 p.m. “Ya estaba todo reventado, vuelto nada por dentro. Y eso fue lo que se lo llevó”, afirma.

A rodar juntos en el cielo

Jhon Alexánder está enterrado en el cementerio de Tabio. Su lápida tiene una moto grabada y otra moto hecha en madera.



Y, a unos pocos metros, está enterrado David Santiago Gómez: él también tiene una moto grabada en su lápida. Murió el 14 de octubre en un siniestro vial en Cajicá: un mes después de que su amigo, Jhon Alexánder, falleciera.



“Ellos se la pasaban montando moto con los de Full Gas. Cuando lo de mi hijo, Santiago llegó a nuestra casa, estuvo pendiente de nosotros. A los 15 días de muerto mi hijo, Santiago corrió una carrera en moto, se ganó un trofeo y se lo puso allá a mi hijo en la capillita. Unos 15 días después de eso, fue el accidente de él. Ese día (14 de octubre), estábamos con mi otro hijo menor en la capillita, arreglando las flores y lo vimos pasar en la moto. Yo le dije a mi hijo, '¿para dónde irá así de rápido?'. Estuvimos allí un rato más y cuando volvimos a la casa, se escuchó la noticia del accidente del muchacho”, relata Elvia.

Las cifras preocupan

En 2019, fallecieron 6.577 personas en siniestros viales: de ellas, 3.544 eran usuarios de motocicleta. De los motociclistas fallecidos ese año, 187 murieron en Cundinamarca y dos de ellos, dos amigos, están enterrados en el cementerio de Tabio: Jhon Alexánder y Santiago.



Altares en la vía como el que tiene Jhon Alexánder son, tristemente, un elemento común en las vías de Colombia. “En carreteras nacionales es muy usual ver cruces blancas o arreglos florales como símbolo de recordación de estas personas. O, por ejemplo, en algunas partes de la ciudad, como había hace un tiempo en el Parque Nacional, bicicletas blancas como símbolo de estas personas que perdieron la vida en siniestros viales”, afirma Diego Vargas, coordinador de vigilancia de datos para Colombia de la Iniciativa para la seguridad Vial de Bloomberg Philanthropies.



Y anota, “es un símbolo familiar para demostrar que todavía la persona sigue vigente en los recuerdos y que es una persona que falta en nuestra sociedad. Es tal vez la única forma de mostrar que esto no es solo un número, sino es una persona que fallece y cuya pérdida es un daño a la sociedad, a su familia”.



Jhon Alexánder y Santiago fueron personas que entraron a esa estadística de la que poco se habla en Colombia: la tragedia de miles de vidas que se pierden, año a año, en siniestros que eran evitables y que son considerados un problema de salud pública. “Esto no se puede catalogar como un problema netamente de transporte o de movilidad, sino un problema de salud pública. El año pasado lamentablemente murieron cerca de 7.500 personas en Colombia por cuenta de los siniestros viales y esto lo convirtió en la peor cifra de muertes en lo que va de este siglo. Y lamentablemente, este 2022, los números están sobrepasando, los del año del 2021 y se espera que a final de año, según las proyecciones, estemos cercanos a las 8.000 muertes”, alerta Vargas.



Y continúa explicando: “en Colombia y el mundo, los siniestros de tránsito son la octava causa de muerte, por encima de VIH, por encima de sida y por encima de muchas o de la mayoría de los cáncer. Y cuando nos vamos a edades entre 5 y 14 años o entre 14 y 29 años, estos pueden llegar a ser la segunda causa de muerte”. La juventud está muriendo en las calles.

La señora Elvia guarda las fotos de su hijo. Foto: Bryan Melo Castillo

Y sus familias, para rematar, están desamparadas. Como ocurre con Elvia, quien no ha sido citada a la primera audiencia y a quien su abogado no les responde una sola llamada. De la tragedia, solo se pudo reclamar el dinero del seguro de la moto de su hijo.



“En el tema de seguridad vial hasta hace muy poco empezaron a encontrar que un gran elemento era la atención a las víctimas. Es decir, si bien hay que trabajar en infraestructura segura, trabajar en vehículos seguros, en comportamientos seguros, en mejorar la institucionalidad… la Organización Mundial de la Salud empezó a contar hace 20 años con el elemento de cuidado con las víctimas, con las familias de los fallecidos o con los sobrevivientes que quedan con algún tipo de discapacidad”, explica Vargas y cita que uno de los primeros ejercicios en el país en esta línea es el de Orvi - Centro de Orientación para las Víctimas de Siniestros Viales- en Bogotá y un ejercicio en atención a víctimas que está empezando a desarrollar la Agencia Nacional de Seguridad Vial. “Pero falta mucho”, reconoce Vargas, “es un camino que se está empezando a recorrer”.



Y falta mucho por recorrer en materia jurídica. Como lo contó EL TIEMPO en julio de este año, con el caso del niño ciclista Julián Esteban en Zipaquirá, cientos, miles de familias viven un calvario en medio de los procesos judiciales: muchos no llegan a saber qué ocurrió con sus familiares el día del siniestro y, además, no ven asomos de justicia.



En ese momento Mary Bottagisio, directora de la Liga contra la Violencia Vial y una de las personas que más han trabajo por dar herramientas desde lo legislativo para garantizar la seguridad vial en Colombia, explicó que estos escenarios suceden porque “hay una falla social porque las muertes de siniestros viales son percibidas como si 'le tocara' a la víctima morir por el hecho de moverse y eso es algo que tenemos que romper”. Bottagisio indica que esto conduce a que el sistema no privilegie de la misma manera este tipo de casos, con un agravante: “Los derechos de las víctimas de siniestros viales quedaron por debajo de los del agresor. Desde que entra al sistema judicial, queda en estado de indefensión: al primero que debe convencer es al fiscal para el escrito de acusación pero ¿qué sucede?, que el fiscal lo presenta solo hasta que tenga el acervo probatorio. Y el recaudo de pruebas debe ser casi inmediato, porque los elementos se van diluyendo”.



Así ha pasado con Elvia y la cruz que carga desde ese septiembre de 2019. “Nunca ha venido ese señor (Borrego Malaver) a poner la cara, ni siquiera a pedir perdón. Ni he sabido nada. Yo no quiero más de eso, no quiero más dolor”, dice.



Joaquín, su pareja, baja la mirada, se aleja del altar a Jhon Alexánder y se sube en una moto roja. Esa moto roja es la misma moto en la que iba Jhon el día en que murió. Joaquín le hizo algunos arreglos y le imprimió en las latas una foto de Jhon Alexánder. “La arreglé y la dejé para mí”, dice. De alguna manera, papá e hijo, siguen rodando juntos.

ANA PUENTES

@soypuentes