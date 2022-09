¿Puede un hombre convertirse en una silla? Parece un cuento de Kafka. Pero si de un momento a otro, por gracia de un ser microscópico la humanidad se vio abocada al aislamiento, a vivir entre cuatro paredes, a no besar, a no tocar, a dudar de todo lo que se daba por sentado, a pensar lo impensable, ¿por qué un hombre no podría convertirse en silla?



A todos nos suena como una metáfora, claro, pero ¿hasta qué punto a Oswaldo Rocha Díaz —un artista y profesor bogotano de 42 años— le sucedió y se convirtió con el paso de los días de encierro obligado no en un hermoso asiento, sino en una simple, común, dura y blanca silla Rimax?



Todo empezó un día que, como cualquier otro, Oswaldo subía a pie hacia el Colegio Los Comuneros Oswaldo Guayasamín, en Usme. Las últimas cuadras las hacía a pie, porque el transporte no siempre lo llevaba hasta allá. Entonces se encontró con una estudiante que salía de su casa.



—¡Hola! ¿Cómo estás? —le dijo el profesor a la niña. La fue a saludar con un abrazo, pero ella le extendió la mano firmemente antes de que él se acercara.



—¿Qué pasó? –le preguntó el maestro.



—Profe, ¿no ha escuchado? No puede haber contacto, no nos podemos acercar.

Esa fue la primera vez que el profe escuchó sobre el virus. Al otro día, todo estaba cerrado.



En su casa, en Kennedy Central, sin más posibilidad, se pegó al televisor, a escuchar titulares de noticias —cada uno más escandaloso— que lo llevaban a un mundo de no creer: el tema era apocalíptico, se decía. Entonces empezó a pensar en las mil y una películas que había visto sobre zombis, sobre virus, sobre fenómenos naturales… el acabose total. “¿Esto es cierto?”, se preguntaba, mientras el covid-19 y el miedo se empezaban a propagar.



Era marzo del 2020 y trataba de mantener la calma. Tenía que pensar que todo iría bien, no solo por él, sino por Angélica Díaz, su compañera, que estaba embarazada de Violeta. Hacía poco se habían ido a vivir con sus suegros, en el mismo barrio, porque estaban construyendo su casa de tres pisos.

Era todo un sueño para un hombre que había crecido en Suba Rincón, cuyo padre, Daniel, era celador y su madre, Flor Marina, “hacía de todo”; y que cuando tenía 14 años vivía en una ‘casalote’: “Cinco en un cuarto”, recuerda.



A él, que había vivido en un inquilinato para poder trabajar en un colegio que quedaba muy lejos de su casa. A él, que estaba levantando su propio castillo de tres pisos (con una biblioteca grande y un patio interior pequeño; una habitación para Violeta que iba a decorar, por supuesto, de color lila; un cuarto para los perritos, y, claro, ¡su taller!: porque desde que estudiaba Artes en la Universidad Distrital soñaba con tener su taller). A él se le detenía el mundo de golpe y quedaba encerrado en la casa de sus suegros.



Ellos, que tan solidariamente los habían acogido, también habían dado refugio a su cuñado y su esposa, que, al igual que Angélica, eran docentes. Así, la casa se convirtió en un extraño lugar donde seis almas compartían sus vidas y sus afanes.



Oswaldo, sin más remedio, tuvo que aceptar que sus clases presenciales de arte quedarían suspendidas por tiempo indefinido. Al menos por un tiempo no podría desarrollar con los estudiantes proyectos investigativos. Atrás habían quedado las pintadas de murales, o las “expediciones botánicas”, o las preguntas a las abuelas sobre los nombres y los usos de las plantas… al menos por un tiempo sus alumnos no podrían usar esos insumos para convertirlos en acciones artísticas.



Otro proyecto que quedó suspendido por la pandemia y que Rocha extrañaba era ‘El nuevo gran colombiano’, que había estructurado con los estudiantes hacía siete años. La idea era abordar con ellos lo que él llama el “andamiaje que se ha venido construyendo en el país a partir de la historia del narcotráfico y la política, y cómo afecta eso la construcción de la identidad colombiana”.



Pero ‘El nuevo gran colombiano’ ya no iba más. Así que, en adelante, Oswaldo no tuvo más remedio que sentarse en una silla plástica blanca, sin cojín, por horas y horas frente a un computador. Así empezó a sumirse en la silla día y noche. Sentado en ella vivía, a su manera, el ritmo de una casa que de un momento a otro se convirtió en un centro de emisión de clases.



“A veces era molesto aguantar los genios de tantas personas. Y en medio de eso, el 1.º de abril del 2020 nació mi hija. A esas seis personas se les sumó una personita más”, recuerda Oswaldo. “A veces no la lograba dormir. Éramos cuatro dando clases. Hubo que cambiar tres veces de conexión a internet porque no daba. Era hasta chistoso: los vecinos del lado me imagino que también eran profesores, pero como de preescolar, porque yo me asomaba y en el patio había alguien con una nariz de payaso y una peluca que decía: ‘¡Niños, miren!’ ”.



Mientras los vecinos hacían muecas para mantener su audiencia infantil, Oswaldo luchaba por adaptarse al sedentarismo y a dar clase de una manera que no conocía. Por eso, se ofusca un poco cuando piensa en la palabra ‘reinventarse’.



“Reinventarse… Yo no sabía qué era Meet, Zoom, ¿YouTube?, ¿con qué se come?”, dice. Sin embargo, reconoce que a él le fue mejor que a los profesores más mayores, quienes tenían que mandar trabajos y guías con ayuda de algún hijo o alguien en la casa porque no tenían idea de cómo hacerlo. “Uno es medianamente joven y se adapta”, dice. “Pero sí, fue muy denso el tema del colegio”.



Lo que más le dolía era ver a sus estudiantes solos, sin nadie que los escuchara. ¿A quién le estarían contando sus desesperos, sus angustias? “Para muchos niños y niñas, el colegio no es el segundo hogar, sino el primero”, reflexiona. “Es el lugar donde pueden escapar de una realidad donde los insultan, les pegan, los ultrajan, donde no hay qué comer, porque allá por lo menos el refrigerio está y para los chicos grandes de décimo y once hay almuerzo”. Y continúa: “Esos pobres pelaos: al principio no tenían conectividad o no tenían computador o no sabían usarlo”.



Y él, mientras tanto, transmitiendo una clase desde esa silla, como si fuera un programa de televisión, tratando de que los pocos alumnos que se unían participaran de alguna forma. Triste, porque pensaba en el proyecto ‘Fridas’, que tenía con una compañera y que hacía posible trabajar el dolor, la sensibilidad y la resiliencia de los chicos mediante el arte: “Uno con una guía, ¿cómo hace eso?”.

La frustración

De estar en el barrio y sus desórdenes, entre adolescentes que lo retaban y le creían, pasó a la silla. Lo poco bueno de la pandemia fue que nació Violeta y pudo estar con ella sin pensar demasiado en horarios. Por lo demás, era ejercer una suerte de autocontrol. Oswaldo también da clases en una universidad, así que trabajar en la silla se volvió lo suyo.



“Yo me la pasaba en piyama, dele y dele, trabajando”, cuenta. “Me duchaba en la noche, todo el tiempo fue en piyama. Tengo una desviación de tres discos de la columna, entonces me mataba la cintura, el dolor del cuerpo, el aburrimiento. Parecía prisionero. Me llevaban la comida. Para no meterse a la clase, me golpeaban la puerta y yo ya sabía y recogía el plato, porque era muy maluco con la cámara encendida y que llegara alguien: ‘Las lentejas…’ ”.



Fue entonces cuando pareció posible que un hombre, tras un año de la rutina inclemente de habitar un objeto blanco de plástico, se empezara a volver ese objeto. La barba creció, el pelo también, adelgazó un poco y se acopló mejor al mueble, que le dejaba marcas en la piel: esa rejita en las caderas, esa línea en la espalda. Ya no había alumnos que lo interpelaran ni cuadras para subir: solo una silla en la que empezaba a acomodarse de mil maneras.



Llegó la angustia. Para colmo, empezaron las protestas del paro nacional. Y él, que había marchado kilómetros, que no había tragado entero nunca, se vio sentado, revolviéndose en esa silla que daba tumbos de lo liviana y parecía querer salir corriendo a la calle.



“Yo viendo que la gente se estaba ‘totaceando’, que la gente estaba muriendo, decía: ‘Me siento en deuda, me siento muy mal de estar aquí encerrado’. Hubo discusiones muy fuertes en la casa: ‘No se vaya a ir’. Y el amarre era la niña. ‘Tenemos una niña de meses, ¿usted la va a exponer?’, no sé qué más. Entonces me dije: ‘Sí, no, no, no, vea, contrólese, cálmese’. Pero hasta que no aguanté más y me volé para el portal de Las Américas y empecé a tomar fotos”, cuenta. Las tomó, las publicó y fue un descanso.

Este es un retrato de Oswaldo Rocha, profesor del colegio Los Comuneros Oswaldo Guayasamín, en la localidad de Usme, quien empezó a metamorfosearse y volverse otro ser en tiempos de pandemia. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

El mensaje

Un día llegó un correo. Un artista de Medellín le mandaba un reto: hacer una obra de arte sobre un día de su vida. El remitente era uno de los participantes de Interior-Exterior: un proyecto creado por el Banco de la República durante la pandemia, en el que un artista de alguna región de Colombia le proponía a un colega, de otra parte, un tema para que hiciera una obra. Oswaldo había sido convocado por haber participado antes en Imagen Regional, otro de los proyectos del banco.



“¿Cómo es un día mío?”, pensó, antes de ponerse a trabajar en la obra que debía describir su rutina diaria. “Un día mío es estar pegado a esta puta silla entre la clase del colegio y la de la universidad. Dele, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche”.



Entonces se dio cuenta de que sí: se había convertido en una especie de apéndice de la silla; esa era su realidad o, por lo menos, una parte de ella. Y fue esa misma silla Rimax en la que daba clase y comía —la que marcó su cuerpo, la que lo atrapó por horas, la que por poco se lo traga— la que le dio la oportunidad de volver a ser el Oswaldo creador y, en últimas, zafarse de ella.



Se dio cuenta de que durante todo ese período había sufrido algo así como una transformación: “Empieza algo como kafkiano: metamorfosearme y volverme otro ser. En algún momento hablaba del marchitamiento. ¡Cómo alguien tan vital como yo empieza a marchitarse en el encierro! Y para mí la docencia es muy vital, es estar interactuando”.



Fue consciente del tiempo y de su propio cambio. Entendió que la interacción con su mundo se había empezado a perder. Y decidió hacer una secuencia de dibujos en la que cada uno era como un día. Le dijo a Angélica, su compañera, que le tomara fotos en la silla y, a partir de ellas, se dibujó a sí mismo en distintas posturas, usando lapiceros de tinta negra y roja sobre fichas bibliográficas. El resultado: la primera imagen es una silla vacía; más adelante se ve el proceso en el que se va uniendo al mueble, y después, él y la silla ya tienen el mismo color rojo, como si fueran un solo ente. Para finalizar, Oswaldo enmarcó todas las fichas para que parecieran pequeñas cajas y así acentuar la sensación de encierro.



“La silla vacía empieza porque lo tomo como un elemento simbólico que está ahí. Luego llego yo a habitarla, como a ocupar el espacio. Yo fui el invasor, porque esa silla siempre estuvo en ese espacio. Pero fue mucho tiempo. Es como si lo inerte de la silla me estuviera atravesando y, cada vez más, me siento sin ganas de hacer”.



Tal vez, al dibujarse a sí mismo atrapado en la silla pudo empezar a tomar conciencia de su angustia. Y al mostrar su trabajo en redes se dio cuenta de que, a lo mejor, no había sido el único que casi se había vuelto ser-objeto. “Este trabajo lo publiqué y me escribió un profesor que nunca me hablaba: ‘Oswaldo, usted no pudo resumir de mejor forma lo que hemos estado viviendo’. Yo quedé como…”.



—¿Y cuándo te levantaste al fin? —pregunto.



—Cuando volvimos a entrar otra vez a clase me sacudí. Me volvió el alma al cuerpo.



A veces —solo a veces— las historias tienen un buen final. Este hombre que estuvo a punto de convertirse en silla vive ahora en su palacio. Y no solo con una, sino con dos musas: Angélica y Violeta. También lo acompañan dos perros, Calixto y Tino, que tienen su cuarto y que ladran como si frente a ellos pasara un desfile. Oswaldo ya ocupa su taller en el último piso. No hay sillas Rimax.

DIEGO GUERRERO*

COAUTOR DEL LIBRO ‘LA MEJOR LECCIÓN

