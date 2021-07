La historia del edificio del CAN que será demolido este domingo

Este domingo, a las 10 a.m., será la implosión de uno de los edificios del Centro Administrativo Nacional (CAN) que sirvió como sede del Ministerio de Defensa durante un largo período.



El CAN, que se ubica sobre la av. El Dorado, entre las carreras 45 y 60, además de congregar a las instituciones administrativas más importantes del país, también guarda un valor histórico y patrimonial para la capital.

Este centro administrativo, que ocupa cerca de 58 héctareas, fue planeado desde 1956. Lo que hoy congrega edificios empresariales y residenciales en el barrio La Esmeralda, era una zona rural de uso agroprecuario que progresivamente se fue copando de edificios de baja altura.



El diseño del CAN, en un primer momento, estuvo a cargo de la firma Skidmore, Owings & Merrill, que delineó un plan maestro. No obstante, por los recursos con los que contaba la Nación en ese momento y voluntades políticas, los edificios se construyeron sin tener en cuenta la planeación inicial.

Así era el mapa de Bogotá en 1954, época en la que se inició la planeación y construcción del Centro Administrativo Nacional. Foto: Agencia Nacional Inmobiliaria

Durante los siguientes años se construyeron 66 edificios. Según relata la Agencia Nacional Inmobiliaria, "las edificaciones estaban desconectadas funcional y estéticamente, con fraccionamientos irregulares del suelo y en varios casos invadiendo zonas destinadas a espacios verdes y vías internas".



Hacia 1998, cuando el país adoptó un código de construcciónes sismo-resistentes, se hizo evidente que los edificios del CAN tenían deficiencias en su construcción y diseño interno.



Estos problemas estructurales, que se fueron acumulando con el tiempo, llevaron a que el Gobierno Nacional, en los años 2007 y 2011, contratara a la Universidad Nacional para hacer un estudio con el cual se propusiera un plan de remodelación. Aunque el estudio fue realizado, este no contó con esquemas de financiación u operación, por lo que la estrategia de restauración del CAN demoró en implementarse.

Fue en 2012, bajo el mandato del presidente Juan Manuel Santos, que se constituyó el proyecto 'Ciudad Can'. Cuatro años después fue radicado ante la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá y fue aprobado en 2017 por Enrique Peñalosa, quien estaba a cargo de la Alcaldía Mayor. Dentro de este plan, se pretende intervenir 48.8 héctareas, de las cuales hay 32 inmuebles de 26 entidades gubernamentales.

En el 2017 se realizó la implosión controlada de la antigua sede del Ministerio de Transporte. Fue la primera operación dentro de la ejecución del proyecto Ciudad CAN. Foto: Fernando Roa - Mintransporte

La implosión del edificio del Ministerio de Defensa será la segunda en el CAN. En el 2017, en la antigua infraestructura del Ministerio de Transporte se realizó la primera operación con explosiones controladas. Como lo relató EL TIEMPO en ese entonces, la operación para derribar el edificio incluyó 150 kilos de explosivos, que fueron ubicados en puntos neurálgicos de la estructura.

La implosión - a cargo de los ingenieros militares - será el domingo 4 de julio, a las 10 de la mañana. Foto: Ministerio de Defensa

El domingo ocurrirá un procedimiento similar al del 2017 pero con el edificio emblemático del Ministerio de Defensa. "A las 10 a. m., el ministerio realizará la implosión del edificio de cinco pisos construido en el Centro Administrativo Nacional (CAN), cuyo deterioro en la estructura hace necesario que sea derribado por razones de seguridad", expresaron.



Los trabajos de demolición se vienen realizando desde el pasado 4 de junio, pero para derribar totalmente la infraestructura, según estudios técnicos, será necesario utilizar explosiones controladas. Se tiene previsto que la finalización del retiro de escombros sea para el 6 de septiembre.



*Con información de la Agencia Nacional Inmobiliaria y el Ministerio de Defensa

REDACCIÓN BOGOTÁ Y JUSTICIA.