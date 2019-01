La historia de Odebrecht en la licitación para ampliar la Ptar Salitre

El director de la Corporación Autónoma Regional (CAR), Néstor Franco, aseguró que la entidad no tuvo conocimiento de acciones fraudulentas de la firma Odebrecht para ganarse una licitación de 430 millones de dólares para ampliar la planta de tratamiento El Salitre, que se adjudicó en el 2016 y que esa compañía perdió.

EL TIEMPO consultó al funcionario tras la decisión del Banco Mundial de inhabilitar por tres años a la firma brasilera, por haber comprobado que en la licitación para ampliar la capacitad de tratamiento de la planta pagó comisiones a agentes comerciales que le ayudaron a obtener información confidencial.



Franco le dijo a EL TIEMPO que la licitación estaba en proceso cuando estalló el escándalo de esa firma en Brasil y de inmediato se consultó al Banco Mundial para verificar si ese escándalo afectaba la participación de Odebrecht en la licitación que estaba en pleno trámite. “El Banco Mundial me contestó que mientras no hubiera una sentencia en firme, la oferta tenía que ser evaluada por la corporación y por el Banco Mundial”, cuenta el director de la CAR.



En esa licitación participaron el consorcio Expansión Ptar Salitre (conformado por la firma grieta Aktor, la española Aqualia y la colombiana Cass Constructores) y el consorcio Aguas del Salitre (integrado por la Constructora Odebrecht de Brasil y la Comstructora OTV de Francia).



“No se le adjudicó el contrato porque pese a cumplir con las condiciones técnicas, el precio de la oferta fue superior al de Expansión Ptar Salitre”, contó Franco al señalar que el escándalo no influyó en el proceso licitatorio.



El director de la CAR aseguró que durante toda la licitación el Banco Mundial estuvo al tanto del proceso, “haciendo acompañamiento tanto en la formulación de pliegos como en la precalificación, la evaluación de ofertas y la no objeción para el consorcio ganador”.



“Yo fui objeto de denuncias penales y disciplinarias y la entidad de tutelas por parte de Odebrecht por no haberles adjudicado”, recordó Franco al insistir en que la adjudicación que se hizo fue el resultado de que la oferta económica era superior a la de la propuesta ganadora.



El funcionario aseguró que no tiene información de la investigación del Banco Mundial que llevó a la sanción anunciada en las últimas horas de inhabilitar por tres años a Odebrecht.



El contrato de la Ptar Salitre busca ampliar la capacidad de tratamiento a 7,1 metros cúbicos por segundo, de tal manera que se pueda pasar de tratamiento primario de las aguas a tratamiento secundario y desinfección de las aguas.



Estas obras hacen parte del megaproyecto de Adecuación Hidráulica y Recuperación Ambiental del río Bogotá.



REDACCIÓN BOGOTÁ