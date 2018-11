Roquean mejor que un sardino: ‘The Beatles’ vuelven

Si hay una banda reconocida a nivel mundial es The Beatles, y precisamente a esta agrupación inglesa rinden tributo cuatro pispos y chirriados bogotanos. Cada uno con más de 63 años pero sin pasar aún al séptimo piso –los 70 años de edad–.

Imagínese usted a cuatro ‘cuasiabuelos’ en un escenario, ‘sollados’ y roqueando, cada uno bien vestido, con sus zapatos de charol lustrados, sastres según la ocasión; dependiendo del show, el traje cambia de color: lo usan gris ratón, azul oscuro y vino tinto. Los cuatro son de contextura delgada y en su mayoría son altos, a excepción del baterista, que mide 1,65.

​

“Más que un grupo de rock, somos amigos, pero ensayamos como banda. El éxito de nosotros es la amistad que sobrepasa todo, hasta fronteras”, indicó Ezequiel Cortés, uno de los integrantes, y quien interpreta la armónica, el teclado y la guitarra.

Cortés habló de sobrepasar fronteras porque uno de los integrantes es mexicano de nacimiento, pero, según cuentan, Los Rockings, así se llama la banda, ya es un bogotano más.



Charlar con algunos ‘viejitos’ puede ser aburrido, pero conversar con Los Rockings es otro cuento. Cual niños hacen chistes todo el tiempo y las risas van y vienen en su diálogo. Así son las tardes en el apartamento de Ezequiel, en el norte de la ciudad, donde adecuaron su propio estudio: allí ensayan tres o cuatro horas a la semana, repasan las canciones, las perfeccionan y le suman otro clásico del rock al repertorio.

Más que un grupo de rock, somos amigos, pero ensayamos como banda. El éxito de nosotros es la amistad que sobrepasa todo, hasta fronteras FACEBOOK

TWITTER

Así son Los Rockings

Tocan éxitos del rock clásico como I Should have know better y Act Naturally, que The Beatles tocaron en la década de los 60, y bajo la luz de la luna, de Los Rebeldes (1988).



Antes del show están alrededor de 20 minutos en el camerino cien por ciento concentrados en lo que sigue, y minutos antes de salir se toman de las manos haciendo una cadena entre ellos para dar paso a la oración. “No hay toque sin eso”, expresaron.



Los cuatro pertenecieron a agrupaciones representativas de los años 60 y 70, como Caja de Pandora, Terrón de Sueños y Wonder Beats.

​

Jaime Latorre es el ‘Doctor Rock’, pues es odontólogo de profesión y en su consultorio atiende las muelas de sus pacientes al ritmo de The Beatles. Asegura que su vena artística viene por su papá, el actor el ‘Chato’ Latorre, todos sus hermanos siguieron el camino de su padre, son actores de teatro; pero él quiso entrar en la música y no con cualquier tonada, sino haciendo tributo a The Beatles.



Jaime es el bajista de la banda y su apariencia física es similar a la de John Lennon, con gafas de lentes redondos, cabello liso y un poco despeinado. “Comencé a tocar guitarra, pero soy zurdo, aprendí viendo a las personas como si fueran un espejo”, mencionó.

Comencé a tocar guitarra, pero soy zurdo, aprendí viendo a las personas como si fueran un espejo FACEBOOK

TWITTER

El segundo integrante es el mexicano Edgardo Torres, quien se considera un rolo más; de hecho, hace pocos días recibió su cédula colombiana.



Es la voz líder y también guitarrista. Las canciones del grupo suenan a voces, pues todos cantan, hacen coros y quien los guía es Edgardo.



El anfitrión de la banda es Ezequiel Cortés, ingeniero y amante del rock clásico, quien asegura: “Para la música hay que sacar tiempo de donde no lo hay”. Hace parte de la banda con su teclado, la armónica y la guitarra.

Para la música hay que sacar tiempo de donde no lo hay FACEBOOK

TWITTER

Él es el único que no usa gafas, o por lo menos no las lleva puestas en los conciertos.

Cada vez que va a subir al escenario se repite a sí mismo y a sus compañeros: “Vamos a tocar, riquísimo, ala”.

​

Y Pocho –así llaman a Alfonso Pérez, desde que entró a la banda– es el último integrante. Es el baterista y una de las voces líderes, su registro es tenor, así que alcanza notas bastante altas. Él, a diferencia de sus compañeros, es músico de profesión, trabaja como pedagogo musical y haciendo música, por supuesto. Se caracteriza por fusionar jazz con mapalé y hasta cumbia colombiana con heavy metal. Pero su afición central es el rock, por eso está en la banda.



“Yo solo vivo de la música”, dice Pocho. Sin exagerar, es el integrante que aparenta menos edad y, como dicen sus compañeros, le gusta ‘tomar del pelo’. Pocho enfatiza en que para ser un artista integral se necesita 90 por ciento de estudio y 10 por ciento de talento. “La música es una carrera muy seria”, afirmó, quien confía en su batería más que en sus calzones.

Trayectoria de la banda

Sus primeros ensayos fueron en la localidad de Teusaquillo, en la 33; así se llamaba el salón, donde también ensayó la orquesta de salsa La 33.

​

“Nosotros iniciamos allí y conocimos a los salseros de La 33, pero no compartimos mucho", indicó Ezequiel.

Se han presentado en teatros como William Shakespeare, Jorge Eliécer Gaitán, Teatro Colsubsidio Roberto Arias Pérez, Teatro Ástor Plaza y en escenarios como Skandia, el Gimnasio Moderno y en casinos.



“Para nosotros eso es lo máximo, porque, así como nos emocionamos con los solos de guitarra, así lo vemos en el público. Una vez un niño se subió al escenario, se sabía las canciones que estábamos cantando y decía que era Paul McCartney y roqueó con nosotros”, contaron.



Los más de 250 años vividos que suman los cuatro integrantes no son límite para que al subir a un escenario toquen con toda la energía unas 30 canciones y más si con estas le rinden tributo a la banda inglesa que los inspiró.



Si quiere ver a la banda en vivo comuníquese al: 3108177333.



Melissa Guevara

Redacción EL TIEMPO ZONA

Twitter: @Meliarte88