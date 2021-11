Con rifas y sánduches, jóvenes buscan recursos para ir a la Nasa

Saliendo a la calle con carteleras, vendiendo salpicón, sánduches, limonadas, haciendo hasta rifas, unos veinte profesionales, la mayoría estudiantes y algunos profesores, buscan los recursos para construir un vehículo de tracción humana que pueda transitar por la Luna en el marco de la misión Artemis de la Nasa.



Parados sobre la acera, sosteniendo un cartel que dice: ‘Ayúdanos a llegar a la Nasa’, muchos los miran con incredulidad, algunos creen que se están inventando un cuento para lucrarse, pero otros ciudadanos los miran con orgullo y les dicen que sigan luchando para fomentar la investigación y la innovación en el país. “Al final creo que tocamos muchos corazones y eso nos sirve. No saben lo que es mantener el ánimo en situaciones así. La gente admira el esfuerzo que estamos haciendo”, dice Jennifer Lucía Mozo Avendaño, de 21 años y estudiante de Administración de Empresas e Ingeniería Industrial.



Cansados, bajo el sol o la lluvia, persisten en su propósito y no están soñando. Ellos ya se ganaron este año el primer puesto en la categoría universidades de la competencia Nasa Human Exploration Rover Challenge entre 84 instituciones del mundo y, para el 2022, representaron nuevamente a la Universidad Nacional y a Colombia. “Ahora, ya de forma presencial, construiremos este vehículo para transitar en la Luna”, añadió.



Pero el camino hacia ese hermoso cuerpo celeste no ha sido nada fácil. Este semillero se consolidó en el año 2019 y a partir de esa fecha una de las metas fue que los jóvenes de pregrado generaran proyectos en ciencia, tecnología, matemáticas, física, diseño, ingeniería, entre otras. “Desde esa época estamos buscando oportunidades para ponernos a prueba como estudiantes. Por eso indagamos todo el tiempo por competencias que nos sirvan de plataforma y nos den visibilidad. Tenemos que mostrar las habilidades que tiene la juventud”, dijo Jennifer.



Y fue en ese empeño en donde se toparon con la competencia en la Nasa. Este vehículo que ya tienen consolidado en el papel tendría una asistencia en pedaleo y les permitiría a los tripulantes del mismo explorar la Luna y además recoger muestras en su superficie. “Esta misión busca llevar a la primera mujer a la Luna en el 2024. Es un verdadero reto y por eso fue que armamos un equipo multidisciplinar”, agregó la universitaria.



Camilo Andrés Granados García –estudiante de Diseño Gráfico, de 21 años y otro entusiasta en este proyecto– explicó que esta vez el enfoque del vehículo es que pueda tener las herramientas necesarias para recoger muestras. “Para eso estamos desarrollando herramientas en 3D”.



En cuanto a su forma de desplazarse, dice que es algo así como el sistema básico de una bicicleta, es decir, asistido por pedaleo. “Tiene manubrio, frenos y suspensión. En realidad, su sistema básico está inspirado en una bici”, explicó.



Johan Andrés Ceballos, estudiante de Diseño Industrial de 19 años en la sede Palmira (Valle del Cauca), explicó que otro de los propósitos del vehículo es que durante su recorrido vaya cumpliendo misiones. Podrá ser almacenado en una caja de unos cinco metros cuadrados y tendrá la capacidad de plegarse para que ocupe menos espacio. Su chasís está diseñado para elaborarse en tubería de acero Cold Rolled y tendría un peso estimado de 15 a 20 kilogramos sin pilotos.



“Esto es muy importante porque la Nasa evalúa los proyectos de las universidades y colegios a nivel mundial. Estamos en la página oficial de la competencia como una de las dos universidades colombianas que va a participar entre más de 150 del mundo entero. No es nada fácil”, dijo Ceballos.



Los costos

La parte difícil de este proyecto es poder reunir los recursos necesarios para construir el prototipo de esta segunda fase. Jennifer explica que solo la manufactura y el envío del vehículo cuesta unos 40 millones de pesos y para el transporte y los viáticos de los integrantes se necesitarían otros 80 millones de pesos, entre otros gastos. “Por lo pronto, necesitamos reunir 120 millones de pesos”.



En la universidad ya han tocado puertas, pues en ocasiones anteriores los han apoyado y están a la espera de una respuesta, pero también han ido a entidades financieras y al Ministerio de Ciencias. “Ellos han atendido nuestra solicitud y escucharon nuestro proyecto, pero aún no hemos tenido una respuesta concreta”, dijo la estudiante.



Por eso, sin ningún reparo, y mientras les definen algo, llevan más de un mes saliendo los fines de semana a la ciclovía a recoger donaciones y a recaudar fondos a través de la venta de varios productos. “Hemos vendido cereal, fruta, tenemos que ayudarnos para sacar adelante este proyecto. Queremos llegar ya a Alabama (Estados Unidos)”.



Hasta febrero del año 2022 tienen plazo para reunir los recursos y así cumplir con los tiempos de manufactura del vehículo y alcanzar a enviarlo por vía marítima. “Esta es la primera vez que una universidad pública y colombiana gana un galardón en una competencia a la Nasa. Esto demuestra las capacidades que tiene la Universidad Nacional, pero también los estudiantes de pregrado”, dijo Camilo.



Prototipo del vehículo. Foto: Archivo particular

En el camino han tenido que superar varios escollos, pues no es fácil articularse con tantos profesionales y a la vez desarrollar varias misiones como charlas, campamentos, entre otras actividades. “Trabajamos para fomentar en los jóvenes y en los niños el interés por la ciencia, la tecnología, el arte y las matemáticas”, contó Camilo.



Uno de esos campamentos lo hicieron con niños de un colegio del Vaupés. “Viajamos a comunidades indígenas y trabajamos con ellos. Fue muy bonito. Tenemos que quitarnos ese estereotipo que tenemos de que aquí no hay potencial y, claro, apostarle al desarrollo espacial en Colombia”, contó Camilo.



Son muchos los que participan en este proyecto y todos ponen una pieza fundamental en la construcción de este sueño.

¿Quién será la primera mujer en pisar la Luna?

Desde 1969 y hasta la fecha, 12 personas han pisado la Luna: Buzz Aldrin, Neil Armstrong, Alan L. Bean, Eugene Cernan, Charles Conrad, Charles M. Duke, James B. Irwin, Edgar Mitchell, Harrison Schmitt, David Scott, Alan Shepard y John W. Young. Todos hombres. Por eso, hace tiempo que la Nasa se ha propuesto llevar a la primera mujer al único satélite natural de la tierra.



De hecho, el viaje ya está proyectado: será en 2024 y servirá para iniciar los preparativos para la primera base permanente en la Luna. Y también por eso la agencia espacial de EE. UU. ha incluido por primera vez en un programa de astronautas a seis mujeres, de un total de 13 aspirantes, que empezaron en 2017 su formación y ya se graduaron con creces. Falta saber cuál de ellas será la primera en hacer historia.

