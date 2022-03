“Desde que mi papá me regaló una bicicleta cuando era niña, nunca pude separarme de ella. Hay pocas cosas que me hagan más feliz que poder agarrar mi bici y salir a rodar”, dice María Fernanda Pérez, una mujer de 26 años que contagia con su alegría.



Describir a esta joven amante de los deportes que sueña con construir una familia con su pareja no resulta sencillo. María es la protagonista de una tragedia, pero al mismo tiempo la prueba fehaciente de que hasta en los peores momentos hay personas que no desfallecen.



La noche del 9 de noviembre de 2021, María Fernanda salió de su trabajo, en una lavandería ubicada en la calle 127 con 15, rumbo a su vivienda en Bosa a las 8 p. m. Tomó la carrera 68 y luego la avenida de las Américas. Desde hace más de seis meses tomaba la misma ruta, por lo que conocía en detalle el tiempo del recorrido y aquellos lugares por los que debía transitar con más cuidado. “Era una noche lluviosa y la visibilidad era nula, pero yo iba con impermeable reflectante y por eso me sentía segura”, recuerda.



La joven, consciente del peligro que implica usar las calzadas vehiculares, prefería andar por las ciclorrutas y recorrer la ciudad a su ritmo. Antes de llegar al puente de las Américas con avenida Boyacá y cuando el reloj marcaba las 8:30, tuvo que detenerse para poder acceder al puente. “En ese sector, la ciclorruta ya no está en el andén sino en la vía. Es decir, funciona con los separadores naranja que demarcan los carriles para bicis”.

Así estaba la zona el día del accidente. Foto: Archivo particular

María Fernanda cruzó caminando la salida vehicular que conduce a la Boyacá, y cuando estaba segura entre los segregadores de tránsito y las barandas, se volvió a subir a la bicicleta. “Empecé a pedalear, iba suavecito porque había muchos ciclistas. Recuerdo que esquivé a una persona que iba subiendo y cuando estaba a punto de coronar el puente, sentí que una luz que venía desde atrás me recorría todo el cuerpo (...), ahí me petrifiqué”, narra la joven.



Lo que vino después fueron los segundos más largos de su vida, aquellos que en las noches la asedian y no la dejan dormir. “Recuerdo que esa luz me arrolló con mucha fuerza. Yo salí volando, di una vuelta y vi a una persona que manejaba una moto. Después caí al lado de la bici y solo ahí fue que entendí lo que había pasado”, dice.



Laura Castañeda, una joven que transitaba a esa hora por el sector y enfermera de profesión, fue la primera en atenderla. Ella vio cuando la motocicleta invadió el bicicarril, aceleró y en medio de la lluvia, se llevó por delante a María.



“Hola, yo soy una enfermera. ¿Estás bien? ¿Puedes hablar?” fueron las primeras palabras que escuchó. Luego, cuando quiso levantarse para buscar su bicicleta, sintió un intenso dolor en la cintura que la inmovilizó por completo. “La chica que me atendió dijo: ‘Quédate quieta, espera’; y se fue. Según lo que me contaron ella y otra persona que también me ayudó, la mujer que me estrelló intentó fugarse”, cuenta.



Otro testigo del accidente, que pidió no revelar su nombre, presenció esa situación. “Era una mujer con un uniforme del Inpec, y con ella venía un hombre de chaqueta negra”, dice. Y agrega: “Al ver que estaban intentando levantar la moto y arrancar, yo me paré frente a ellos”.



Según el informe del accidente de la Policía de Tránsito, al que EL TIEMPO tuvo acceso, quien conducía la moto de placas JXR18F era Laura Angélica Ávila Urrego. Este periódico se comunicó con Ávila para conocer su versión de los hechos; sin embargo, la mujer prefirió no referirse al caso.

Nadie da razón de la bicicleta de María Fernanda. Foto: Archivo particular

A la escena arribó una ambulancia que venía en el trancón. La joven fue trasladada a la Clínica Medical, en la localidad de Kennedy, donde ingresó a las 10:30 p. m. De acuerdo con el testimonio de sus familiares, tan solo 10 horas después de haber ingresado recibió el alta médica. “Aunque me dolía todo el cuerpo y apenas me podía mover, me dijeron que no tenía nada, que me podía ir”, agrega.



Lo que vino después fueron, como ella misma los describe, “las peores semanas de mi vida”. Tras el accidente perdió su trabajo, y fue su esposo, José Barrera, quien se hizo cargo de todas las responsabilidades. “Semanas después nos tocó volver a casa de mis suegros porque no teníamos cómo pagar un arriendo”, dice.



Cuando fue a Medicina Legal a solicitar la incapacidad, le encontraron una fractura de coxis y varios discos fisurados. Además, tras varias noches sin poder dormir, le descubrieron una taquicardia.



Pero ninguna de esas noticias fue tan aterradora como la que recibió hace algunas semanas, cuando un médico le informó que no podrá tener hijos debido a que su dispositivo uterino de planificación se le incrustó.



Easa Foto: Archivo particular

Como si fuera poco, meses después, cuando fue a reclamar su bicicleta a los patios de Álamos con el número de radicado que le entregó la patrullera que atendió el caso y que aparece en la noticia criminal, se encontró con la sorpresa de que su vehículo nunca había sido ingresado. “Ella me dijo: ‘Ve con el número 06698’. Cuando llegué allá me dijeron que no había ningún ingreso con ese consecutivo”, explica.



Cuando ella y su suegra, Doris, fueron a confrontar a la funcionaría, esta les manifestó que “arreglaran de alguna forma”, como se puede evidenciar en unos audios que ya están en poder de la abogada del caso.



Otra presunta irregularidad que ocurrió durante la atención del caso es que la motocicleta que ocasionó el accidente no habría entrado a patios, según un informe sobre el historial de la moto desde que fue adquirida en junio de 2020, aunque en el informe de Tránsito se afirma lo contrario. Además, tampoco registra comparendos en las bases de datos del Simit y el Runt.



El proceso ya se encuentra en Fiscalía; de hecho, el próximo 15 de marzo será la primera audiencia de conciliación entre las partes. Lo cierto es que, pese a las dificultades, María sigue empeñada en recuperar su bicicleta y en volver a rodar como en el pasado.



“Lo más doloroso es que me estrellaron cuando iba en una ciclorruta, en un espacio diseñado para los ciclistas, y ahora no podré tener hijos”, concluye.

CAMILO A. CASTILLO

REDACCIÓN BOGOTÁ

