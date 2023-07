Todo se inició el 30 de junio de 2016, mi vida cambió en ese momento, al ver a María ahí tirada en el suelo empecé a gritar: “Dios, ¿por qué a mí?”. Me senté en un costado de la avenida a llorar y gritar.



Compré mi moto en diciembre de 2015, una Apache, pero empecé a manejarla como a los cuatro meses, decidí comprarla porque trabajaba muy lejos de la casa y el transporte era muy complicado hasta allá.



En la empresa donde trabajaba conocí a María, éramos compañeros de trabajo, no teníamos entablada una relación de amistad, pero después de que compré mi moto empecé a acercarla a la casa.



Ella vivía con su esposo y su hijo de 13 años en Ciudad Verde, en unos apartamentos de Soacha, como éramos compañeros llegamos a un acuerdo de llevarla al trabajo y me reconocía algo para la gasolina, yo no tuve problema con eso porque vivíamos cerca.



Llegó ese 30 de junio de 2016, la recogí, se subió a mi moto y arrancamos para la empresa. Eran las 8 de la mañana, un jueves normal, no estaba lloviendo; íbamos en la autopista Sur, al frente de la estación León XIII, yo iba por el carril rápido detrás de un carro a la velocidad que todos transitaban, no iba borracho y estaba hablando con ella sobre temas de la vida cotidiana.



Adelante mío iba un carro, cuando vi que debajo del carro aparece un perro muerto, miré a mi derecha, estaba un camión, y a mi izquierda estaba el carril de TransMilenio, la decisión era pasar por encima del perro o esquivarlo.

El accidente se produjo en la autopista Sur Foto: iStock

Por la velocidad que llevaba y como estaba muy encima, decidí acelerar, no sé qué pasó, pero algo desestabilizó la moto y la hizo patinar. No logré estabilizarme y nos caímos, ella cayó primero y yo después.



Me levanté y lo primero que hice fue correr hacia ella y ahí me percaté que estaba malherida, en ese momento no sabía si estaba viva o muerta. Empecé a gritar: “No Dios mío, ¿por qué a mí?”, ahí estaba en shock, me senté en las divisiones de TransMilenio y me quedé gritando y llorando.



Pasó un enfermero en moto, fue el primero en verla, me dijo que ella estaba muerta, cogió mi buzo, le tapó la cabeza; en ese momento decidí llamar a la empresa y avisar lo que pasó.



Al rato llegó la ambulancia, me colocaron un cuello ortopédico y me trasladaron a un hospital, me hicieron radiografías, pero no tenía nada, solo un esguince en el hombro derecho y algunos raspones.



Como estaba bien, salí de la clínica, estaban mis compañeros de la empresa, mi papá y un primo, pero también me estaba esperando una patrulla de la Policía. Me llevaron hasta la URI de Puente Aranda, me preguntaron qué pasó y me hicieron la prueba de alcoholemia, todo salió normal.

URI de Puente Aranda Foto: Milton Diaz. EL TIEMPO

Las preguntas eran: ¿Por qué ella falleció y yo solo tenía unos raspones?. Una de las primeras hipótesis era que ella no tenía bien puesto el casco, pero al revisarlo sí llevaba ajustado el broche. Pero, cuando lo miraron bien, tenía una deformación inusual para un elemento que cumple con todas las normas de seguridad de Colombia y Estados Unidos.



En el costado del casco se evidenció la marca de una llanta de un carro grande, de una camioneta o un furgón. Creo que cuando caímos la golpeó la llanta del camión que iba al lado mío y eso la mató. No me dejaron ver la necropsia, pero los enfermeros y la Policía que estaba en el lugar decían eso y que la caída no fue la que le provocó la muerte.



Esa era la teoría que yo tenía y eso fue lo que le dije a la Policía, pero no se logró encontrar un video para probar eso, no hay cámaras en el lugar, nada que confirmara lo que yo decía.



Después de eso, vino todo un proceso, el de darle la cara a la familia. Fui al sepelio con los de la empresa y no recibí el mejor recibimiento posible. Me despedí rápido de ella porque solo pude estar 10 minutos y desde ahí no se volvió a tocar el tema.

En el sepelio vio por primera vez a la familia. Foto: iStock

Sin embargo, el accidente me cambió la vida por los hechos que vinieron después, tuve un choque emocional a los 19 años, venía con una proyección de vida muy buena y eso me bajó mucho.



La empresa tuvo un papel importante porque le dio apoyo psicológico al niño y a mí también. En esas terapias entendí que no había tenido ninguna culpa, no tenía por qué darme ‘latigazos’, tenía que seguir y verlo desde la perspectiva que Dios me quería tener vivo, ese mensaje me ayudó a salir del trauma del accidente y todo lo que vino después.

Empezaron los rumores en la empresa, decían que yo la había matado



Tranquilo Carlos, nosotros sabemos que usted no tiene la culpa, no sabemos por qué le tocó a usted y por qué le tocó a mi hermana FACEBOOK

TWITTER

Después de unas semanas, la primera comunicación directa fue con el hermano de María por una llamada, él me dice: “Tranquilo Carlos, nosotros sabemos que usted no tiene la culpa, no sabemos por qué le tocó a usted y por qué le tocó a mi hermana”. Además, me pasó al hijo y lo único que le pude decir fue: “Tu mamá te quería mucho, ahora tienes un ángel en el cielo”.



A los dos meses fui a sacar la moto de los patios y me pidieron la autorización de un fiscal, pero él solo la podría dar ante un juez de garantías. En la primera citación volví a ver a la familia, estaban los hermanos y la mamá, ahí empezaron a gritarme “asesino” y muchas palabras que son normales de una familia que está en duelo, yo no dije nada y decidí bajar la cabeza.



Cuando escuché todo eso, como ser humano, me empecé a preguntar si en realidad era mi culpa, si yo la había matado, me daba esos ‘latigazos’ en el pecho preguntándome estas cosas y con esa sensación de culpa.



Pero después de ese episodio decidí continuar con mi vida, nunca me acerque a la familia a pedir perdón, posiblemente porque creía que no debía hacerlo.



En los meses siguientes empezaron los problemas por dinero, los hermanos llamaban a la empresa a pedir dinero, hablaban con mis jefes y les pedían dinero. Ahí la empresa decidió quitarme el apoyo del psicólogo y todos los beneficios que tenía.

Comenzaron los problemas con la familia. Foto: iStock

Se empezaron a escuchar cosas en la empresa de la familia de ella, que estaban peleando por dinero porque el esposo se había quedado con todo. Además, escuché decir que yo me había aliado con el hombre para matarla y quedarnos con todo el dinero.



También dijeron que yo era la pareja de ella y que había conflictos de celos, todo tipo de cosas que se les pasó por la cabeza lo decían. Los rumores nos llegaban por parte de unas compañeras que tenían una cercanía con los hermanos y la mamá, eso me agobiaba porque le marca a uno la vida.

El caso nunca se cerró: empezaron los problemas legales con la familia



La Fiscalía hizo una citación Foto: iStock

Pasaron cerca de seis años, continué con mi vida, el caso nunca se tocó, parecía que todo había quedado en el pasado, cuando me llegó un comunicado a la casa en agosto de 2022, era de la Fiscalía y decía que era indiciado por homicidio culposo; uno que no entiende el tema piensa en lo peor y se lleva un susto, ahí comenzó otro trauma y me rebobinó todo lo que pasó anteriormente, pero ahora con un problema mayor.



Me contacté con un abogado y me explicó que ese delito no quiere decir que lo haya hecho de forma premeditada. Me explicó que yo no aseguré las condiciones para que no ocurriera el accidente.



Fui por primera vez a la Fiscalía, después de tantos años, estaba acompañado de mi abogado, nos dijeron que lo mejor que podíamos hacer era negociar con la familia. Me explicaron que podían hacer una citación de conciliación con ellos para que se cerrara el caso.



Además, el fiscal nos dice que la mamá de María y los hermanos insistieron mucho en que haya justicia y nos dijo que el esposo nunca reclamó, solo era la familia la que buscaba un culpable.



El fiscal también dijo que había visto el caso y que no había mucho que hacer, pero con la insistencia de la mamá decidieron seguir con el proceso.

Me explicó que estaba abierto por un posible exceso de velocidad, el estudio de los peritos arrojó que yo iba entre 57 y 67 km/h, eso quiere decir que posiblemente no hubiera sucedido el accidente si no iba en ese rango de velocidad.



Al escuchar a la Fiscalía mi abogado me preguntó de qué clase social era la familia y si nos habíamos reunido con ellos, yo le dije que nunca lo hice, le expliqué mis razones.



Nos aconsejó reunirnos para dialogar y solucionar el caso, pero en mi cabeza estaba ese día en la Fiscalía en donde me gritaron y me trataron mal.

Yo sé que él no tiene la culpa, pero nunca se acercó a nosotros a preguntaros cómo estábamos FACEBOOK

TWITTER

Mi abogado se puso en contacto con la mamá de María, ella muy dolida y entre lágrimas le dijo: “Yo sé que él no tiene la culpa, pero nunca se acercó a nosotros a preguntaros cómo estábamos, nunca nos dijo cómo se siente ni vino a mirar qué necesitábamos nosotros, eso es lo que más me duele como madre”.



Después de hablar con mi abogado, se cuadró una cita con la mamá y los hermanos. Yo estaba en shock en ese momento, pero respiré, cogí valentía y fui a reunirme con ellas.



Llegamos al lugar de la cita, pero solo estaba la mamá, al entrar y vernos, ambos quedamos pasmados totalmente. No sabía qué decirle y creo que ella tampoco, la saludé y ella hizo lo mismo sin hacerme ningún tipo de reproche.

Facebook Twitter Linkedin

La reunión se dio en el centro comercial Mercurio Foto: iStock

o lo he visto en mis sueños y sé que usted no es culpable de nada porque mi hija me lo ha dicho FACEBOOK

TWITTER

Me senté en la mesa, pedimos un café y empezamos a hablar, lo primero que ella me dijo fue: “Yo lo he visto en mis sueños y sé que usted no es culpable de nada porque mi hija me lo ha dicho”.



Yo no podía creer lo que estaba escuchando, me esperaba un grito, una cachetada, pero no esto. Cuando ella me dijo eso me pude relajar un poco y mi estrés bajó. Además, ella nos comentó que el esposo de María nunca les dio un peso, nunca se acercó a ellas y no se preocupó; por eso estaba dolida, a nadie le importó.



El esposo de María se había quedado con la liquidación de la empresa y todo el dinero de ley. Además, la empresa le dio un bono extralegal para que la familia tuviera una ayuda adicional, eso lo recibió él. También se quedó con el apartamento, el Soat yo lo tenía al día y le dio todo dinero.

Gracias por lo que me dice, por contarme sus preocupaciones y le pedí perdón por no acercarme antes y darle la cara FACEBOOK

TWITTER

Yo le dije: “Gracias por lo que me dice, por contarme sus preocupaciones y le pedí perdón por no acercarme antes y darle la cara. Sé que estuvo mal”. En ese momento ambos empezamos a llorar porque fue un momento muy duro.



Después de unos minutos hablando me di cuenta de que el problema ahí era el esposo y me confirmó los rumores, que yo me había unido con él para matar a María y quedarnos con el dinero. Obviamente le expliqué que yo no lo conocía y que todo era falso.



Pero sus fundamentos se basaron en que él se quedó con el apartamento, recibió una gran suma de dinero de la empresa, recibió el pago del Soat, le llegó plata de la pensión, se compró carro y ella no había visto un solo peso y nunca pensaron en la familia.

Analizando esas palabras supe que yo estaba en el medio de esa relación tóxica entre la familia y el esposo.



Le ofrecimos llegar a un acuerdo y le dijimos que se tomara su tiempo para que pensara qué iban a hacer. Terminamos las conversaciones, y di las gracias por dejarme las cosas claras y entender que el problema no era yo, después de eso hablamos con el fiscal y le pedimos una cita para hacer la conciliación.

El problema escaló y el acuerdo se veía lejano



Yo no quiero negociar nada, quiero que se sepa la verdad FACEBOOK

TWITTER

Una semana antes de la citación en la Fiscalía, me llamó la señora y me dijo: “Yo no quiero negociar nada, quiero que se sepa la verdad y contraté un abogado que me dijo que continúe con el proceso”. Le pregunté por qué ese cambio en la decisión de conciliar, pero no me dio razones.



Llegó el día de la conciliación y todo fue virtual, la señora y los hermanos nunca se conectaron, pero el que sí estuvo en la reunión fue el esposo, él comentó que no tenía ningún interés, ni buscaba una indemnización de mi parte, ese tema ya estaba cerrado para él. De hecho, le confirmó al fiscal varias veces que no tenía ningún interés.



Al terminar la reunión, intentamos volver a comunicarnos con ellas y conciliar, pero no lo logramos. Pasaron unos meses y se reprogramó otra reunión, al igual que en la primera, ni la mamá ni los hermanos se conectaron, solo se conectó el esposo. Esta vez cambió su opinión, dijo que sí quería pedir indemnización y que quería justicia.



Todo se complicó en el caso y la Fiscalía nos dijo que por no llegar a un acuerdo con la familia debía continuar con el proceso legal que era la imputación de cargos. Con mi abogado le pedimos la última oportunidad para conciliar con la familia y no ser sentenciado, al final lo convencimos.

Después de eso mi abogado habló con el esposo y le preguntó por qué ese cambio de opinión, él explicó que había hablado con un hermano de María y ella le dijo que yo intentaba indemnizarlas, entonces a él le correspondía una parte.



Pero decidimos no aceptar eso y logramos que el esposo cambiara de decisión, le dijimos que él había recibido todos los beneficios, mientras que la mamá y los hermanos no se quedaron con nada.

Llegó una conciliación a buen puerto, pero todos los planes se estancaron

Facebook Twitter Linkedin

La familia buscaba una indemnización Foto: iStock

Volvimos a reunirnos con la familia de María y les dejamos claro que buscábamos llegar a una conciliación, solo con ellos, para cerrar el caso ahí. En ese momento nos pidieron una cifra cercana a los ocho o nueve millones de pesos, no recuerdo bien.



Unos días después me llamó la mamá y me dejó claro que quería que la negociación fuera solo con ella y que dejáramos por fuera a los hijos y al esposo. Además, me pidió más dinero, ahora quería $12 millones, la cifra estaba dentro de mis posibilidades y llegamos a un acuerdo por esa cantidad.



Fui a pedir un préstamo porque no tenía de dónde sacar ese dinero, lo importante era cerrar ese tema y dejarlo en el pasado. Le entregamos el dinero a la mamá, nos firmaron los documentos y todo estaba acordado.



Pero nos llevamos una gran sorpresa con mi abogado en la Fiscalía cuando entregamos todos los documentos habían cambiado al fiscal y el que ahora estaba en el caso nos dijo: “Ese tipo de acuerdos no se pueden hacer, en mi concepto esto no está bien”.



Al final nos tocó hacer una solicitud ante un juez para que revisara el caso, han pasado ya casi 11 meses y, a la fecha, no hay citación, el fiscal tampoco contesta las cartas y las peticiones, no aparece.



El tema con la familia de María terminó en una relación sana, he hablado con la mamá para preguntarle cómo se encuentra ella, me dice que está bien. Además, me ha preguntado qué ha pasado con el caso, yo le dije que no sabía nada. El tema está quieto, el caso sigue.



A pesar de los años que han pasado sigo recordando a María, cuando paso por el lugar y en algunas fechas especiales me acuerdo del accidente porque es algo que a uno le marca la vida y no se puede olvidar.*Los nombres fueron cambiados a petición de la persona.

HAROLD YEPES

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

