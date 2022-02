Los hermanos David Stiven y Yeiron Miguel Camacho Vanegas no se separaban para nada. Después de la muerte de sus padres, vivían en la casa heredada y dedicaban sus vidas a conducir ambulancias. En eso llevaban casi ocho años.



Solo tenían 29 y 34 años de edad, y además de trabajadores entregados eran queridos por su alegría y porque cuando alguien necesitaba ayuda ahí estaban, siempre dispuestos.



Su tío Ernesto Camacho no comprende por qué la tragedia llegó nuevamente a la familia. El padre de los jóvenes, conductor de un bus urbano, fue asesinado por dos hombres, y su madre murió de cáncer hace algunos años. Ellos habían superado estos episodios dolorosos y soñaban con tener su propio apartamento, salir adelante y seguir salvando vidas. Lastimosamente se encontraron con la muerte el domingo 6 de febrero a eso de las 5:40 de la mañana.



Todo ocurrió en la avenida Villavicencio con calle 60B, pasando el barrio Perdomo. Los atropelló el conductor de una tractomula que al parecer no se dio cuenta de lo que pasó y se fue sin auxiliarlos. O por lo menos eso es lo que quieren creer familiares y allegados. No les cabe en la cabeza que alguien sea capaz de huir después de quitarles la vida, accidentalmente o no, a dos personas. “Ellos iban de paseo con sus primos y amigos. Salieron a las 5:40 de la mañana. Transitaban encaravanados en cuatro motos”, contó Camacho.

En el punto del accidente había un hueco. Parece que un carro Spark azul frenó y ellos por esquivarlo trataron de salirse, pero venía la tractomula y ahí, en el intento por tomar de nuevo el carril derecho, volvieron a tocar el carro y el golpe los metió debajo de las llantas de la tractomula. Murieron de forma inmediata”, contó Camacho. A todo esto se le suma la lluvia, que arreciaba en ese momento.



La última vez que su tío los vio fue en Arborizadora Baja, en un lugar de motos que solían frecuentar. “Ellos iban a mi casa, se reían, eran muy felices. Esto es un tragedia”.



Los familiares de las víctimas no saben si el conductor de la tractomula blanca que arrolló a los hermanos Camacho Vanegas fue el responsable del incidente, pero sí le piden que se presente ante las autoridades y explique lo que pasó. “Yo soy conductor de taxi y no creo que uno salga a la calle a matar, pero es bueno poner la cara cuando estas cosas pasan”, dijo Camacho.



Los hermanos no tenían esposa ni hijos, pero sí muchos sueños en común dentro de la Secretaría de Salud, entidad para la que trabajaban. “A su familia y amigos les brindamos toda nuestra solidaridad, apoyo, compañía y fortaleza”, dijo la entidad a través de un trino.



La tristeza que despertó su muerte se sintió con creces la noche del domingo, cuando a una ‘velatón’ llegaron decenas de amigos que no podían entender la tragedia. “No podemos creer lo que les pasó. Es muy triste. Ellos eran muy buenos”.



Por ahora, personas de la Sijín ubican cámaras para establecer responsabilidades.

