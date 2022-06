Anayive Acevedo es una de las afectadas por las fuertes lluvias. Su casa ha estado inundada en varias ocasiones y al día de hoy, nadie ha hecho nada para ayudarla, como lo denunció.



La mujer es una madre soltera que vive con su hijo Miguel y quien no ha podido abandonar su casa desde el pasado lunes 6 junio pues cada vez que llueve su casa se inunda. "He perdido el mercado, las cosas del niño, las cobijas y cositas así se me han perdido. Yo creo que la gente dirá, 'por qué no se ha ido', y yo digo no, porque esta es mi casita, es todo lo que tengo".



Anayive tuvo que abrir un hueco en la pared para poder sacar el agua de la vivienda. "Todas las noches cuando llueve nos levantamos con mi hijo y esperamos a ver si nos inundamos o no. Si baja la lluvia pues nos acostamos, pero si sentimos que nos vamos a inundar, recogemos todo y ponemos piedras para elevar todo y que no se nos vaya a perder nada".



El pequeño Miguel, de cinco años, cuenta que perdió su maleta del colegio pues en medio de una inundación se cayó de la cama y quedo enterrada entre el agua y el lodo y dice que ahora no tendrá como llevar sus útiles escolares a la escuela. "La maleta se cayó de la cama y se mojó. Quiero una maleta de ruedas del Rayo McQueen".



Angustiada y con la incertidumbre de que en cualquier momento su casa se Inunde y no pueda recuperar sus pertenencias, Anayive no ha podido volver a su trabajo. "Yo el lunes me inundé, el martes también y me da susto. Yo solo les pido que si tiene tejas, ladrillos o cualquier cosa que me puedan ayudar. Yo vivo aquí sola con mi hijo y no tengo ayudas. Solo pido eso, nada más".



Luego de la noche de fuertes lluvias que vivió la ciudad ayer, Anayive contó que perdió su televisor y otros enceres pues no se percató de una gotera por donde entró el agua que quemó los electrodomésticos.



REDACCIÓN BOGOTÁ