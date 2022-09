La callejuela destapada serpentea bajo una mortaja de fino polvo. A la distancia se insinúa la silueta de un hombre que, montado en bicicleta, recorre la vereda Balsillas, cerca de la Laguna de la Herrera, en zona rural de Mosquera, Cundinamarca. Lentamente la imagen borrosa del ciclista recobra sus bordes y se agiganta mientras el personaje se acerca.



Es Salvatore Maldonado, guardián de este verde paraje, un pulmón en medio de la zona árida conocida por la presencia de explotaciones mineras en el centro del país.

“Bienvenidos muchachos a este paraíso, donde he estado toda mi vida”, dice, mientras nos conduce a un descampado que sirve de centro de operaciones al líder ambiental y custodio de la laguna desde hace siete décadas. Apenas a unos doscientos metros del lugar, donde los pájaros canturrean saludando a los visitantes, se escuchan los motores de las pesadas volquetas que sacan las gravas y arenas de las minas, destinadas especialmente a grandes obras de construcción.



Para Salvatore la prioridad es proteger el que considera un reino natural que no es apreciado. “Aquí nos dedicamos a sembrar y proteger la laguna. Nos quedan 200 hectáreas de espejo de agua después de tener 2.200 a mediados del siglo pasado”, dice, al tiempo que limpia el rastrojo que cubre la entrada a la estancia.



Esta jornada recibe a un grupo de niños de la Institución Educativa Departamental de Madrid (IEDTM). Los estudiantes aceptaron la invitación de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) que busca fortalecer la educación ambiental con actores sociales del territorio en páramos y humedales. Hoy se disponen a una actividad de siembra.



“Durante los últimos siete años hemos plantado más de 13.000 árboles que, según informes de la CAR, es un número significativo”, complementa Guillermo Mendoza, profesor de la IEDTM, cómplice de Salvatore en la lucha por recuperar la vegetación, así como la extensión de agua del ecosistema del humedal de la Herrera.

Un oasis

Maldonado es el guardián de este verde paraje, un pulmón en medio de la zona árida conocida por la presencia de explotaciones mineras en el centro del país. Foto: Óscar Perfer / CAR

Bajo un cielo limpio donde se asoma una pestaña de luna, dos halcones se persiguen en una acompasada danza aérea; Salvatore los contempla y los niños observan el reflejo del azul celeste y de algunas nubes en el espejo de agua. Son las nueve de la mañana y en esta aula ambiental al aire libre los estudiantes escuchan con atención las palabras de Salvatore: secretos de la laguna, que primero fue sitio sagrado para las comunidades indígenas habitantes de la sabana de Bogotá y luego lugar de descanso para familias nobles capitalinas.



Salvatore encabeza la expedición de los niños. Se abren paso en fila india entre los juncos que bordean las aguas. Desde un matorral, en un repentino estallido de colores, gorjeos y trinos, un puñado de pájaros levanta vuelo. Como perdigones salpican el lienzo azul de la mañana, zigzaguean y trazan piruetas. Los estudiantes miran con asombro las acrobacias de las aves, compañeras del veterano cuidador de la naturaleza.



Frente al que llama “tesoro dulce”, en alusión al ecosistema del humedal de la Herrera, el septuagenario ambientalista y los estudiantes buscan con la mirada a patos y cotorros, chirriadores, cucaracheros y tinguas, pájaros que han regresado en la medida que las aguas recuperan espacio.



“La conexión de ‘Salva’ y las aves es muy fuerte. Durante los dos meses que no vino a la laguna, por el covid, algunas especies, de manera inexplicable, llegaban hasta su casa en Madrid”, señala el profesor Mendoza.



La ecóloga de la CAR, Ana Carolina López, agrega que Salvatore ‘solito’ ha estado por años limpiando aquí y allá, sacando maleza, en una labor titánica. El personaje de modales afables se acomoda su gorra de explorador y agradece el cumplido con una sonrisa.



“Desde muy pequeño yo me enamoré de la naturaleza, mi papá me mandaba a acompañar a los dueños de las fincas que venían de paseo. Era gente muy prestante, aunque les gustaba hacer cacería de patos. El doctor Guillermo León Valencia me decía: ‘Camine chisguir y me acompaña’ ”.



Por cuenta del esplendor del paraje que, a mediados de los sesenta, era lugar de descanso para los capitalinos, Salvatore se hizo asistente de los recorridos del presidente Valencia, visitante frecuente de la Laguna de la Herrera, lugar preferido por la tranquilidad de sus parajes.

Eran años de paseos que Salvatore tiene presentes en su memoria. “Esto era muy grande, parte de estos terrenos eran de la Empresa de Energía. Los compró Manuel Madero París, director de esa entidad en aquella época. Yo iba a misa a Bojacá con mi papá en el bote echando canalete. Había hasta pez capitán y el agua era tan limpia que acá aprendí a nadar viendo como lo hacían los peces”.



Gracias a ese contacto con directivos de entidades estatales, Salvatore recibió ofertas de trabajo en la capital, pero decidió que su futuro estaba en ese refugio, allí aprendió de sus padres el amor por las aves, las plantas y el agua.



“Afortunadamente con el paso de los años se acabó el tema de la caza, pero vinieron nuevos problemas, por el crecimiento de los pueblos de la sabana. Acá se reciben las aguas de los ríos Bojacá y Subachoque”, resalta. Al fondo, se aprecia la costra de maleza que, con los años, redujo el espejo lagunar y, muy cerca, dos retroexcavadoras de la CAR que entrarán en operación para retirar lodos, residuos y plantas invasoras como parte de la adecuación hidrogeomorfológica del cuerpo de agua.



Camino a la huerta donde los niños sembrarán plantas nativas, Salvatore hace un alto para persignarse y agradecer a la Virgen por una nueva oportunidad. “Estuve muy enfermo por el covid-19 y le prometí a la ‘patrona’ que le hacía su altar si me sacaba de esa situación”, comenta, mientras eleva una oración.



Desde una estructura alta y rodeada de árboles, la imagen de María Santísima parece contemplar al veterano guardián y sus acompañantes. El viento llega en oleadas intermitentes, agita las banderas dispuestas en torno al monumento y deja un resplandor que ilumina los rostros de los estudiantes.



“Venga mijito abra el hueco y empezamos la siembra porque no tenemos mucho tiempo” es la primera indicación que Salomón les entrega a los muchachos.

“Esta faena de la siembra es cada vez más constante, gracias a que Salvatore recibe con vocación y afecto a los estudiantes”, agrega la funcionaria de la CAR Cundinamarca que apoya el proceso de educación ambiental en Mosquera y Madrid.



Mientras los niños siembran, Salvatore dice refranes y frases, resume su vocación por la laguna. Esta es la única novia que yo he tenido, dice entre risas. Camina entre siete cueros, jazmines, mangles y alisos, la flora nativa del ecosistema que ha venido recuperando. Le habla a las plantas, se limpia el sudor de la frente y mira con nostalgia el entorno.



“Aquí yo he visto como cambió el paisaje. Algunas montañas ya no están. Desaparecieron a medida que sacaban la arena de las minas”, dice mientras atiende las preguntas de los muchachos del colegio de Madrid. Los chicos lo consideran la ‘biblia’ de la Laguna de la Herrera.



Los niños de la IEDTM agradecen a Salvatore, el hombre que les enseña el amor por la madre tierra y la laguna, cuyo esplendor y real dimensión quedó retratada en imágenes digitales. Tras el vuelo de un dron de la autoridad ambiental, ejercicio que los niños siguieron con atención, las gráficas revelan la frontera exacta que separa la vereda verde que rodea la laguna y el área de explotación de gravas, que en gamas de terracota y amarillo semeja un desierto.



De vuelta a la carretera que comunica a Mosquera y las empresas mineras, el viejo guardián y los muchachos se despiden del paisaje que, difuminado entre la polvareda, es apenas un calco de la pradera frondosa alinderada por peñascos arcillosos.

Las partículas de arena viajan sobre las ráfagas de viento y dejan un veteado pardusco sobre las plantas. La ventisca y su lápiz invisible también marca las arrugas a Salvatore y le pinta canas a los niños.



Es mediodía y atrás queda el manto de aguas y las plantas, manchones verdes que sobresalen a la distancia. Aquí el agua se resiste a desaparecer y es testimonio de vida, gracias a la providencia divina y a la labor de hombres como Salvatore que durante 70 años ha luchado para que la laguna en el futuro no sea solamente una foto y un recuerdo.

ERIC PALACINO - ESPECIAL PARA EL TIEMPO*

Periodista de la CAR Cundinamarca

