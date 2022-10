La frase me la apropié de un tuitero, Jorge Williams. Y viene al caso después de una semanita para olvidar. La muerte de un joven en una acción criminal, por un incidente menor, volvió a poner el foco en TransMilenio, porque a raíz de este hecho lamentable, vino una seguidilla de críticas y de más videos alusivos al sistema de transporte público de Bogotá.



Luego fueron las imágenes de dos mujeres que se trenzaron a golpes y a ‘mechoneada’ limpia por la disputa de una silla. Y más adelante apareció otro hablando de mordiscos en otra trifulca y cosas por el estilo.



Una semana atrás, la gente estaba indignada porque a alguien le dio por hacer trasteo en un bus del SITP, así como lo oyen. Hasta un colchón metieron en el vehículo sin importar la incomodidad del resto de pasajeros. Y dentro de una estación, un joven se tomó un amplio espacio para instalar allí la venta de tortas.



La coincidencia en todos estos casos radica en que la gente le echa la culpa a TransMilenio. Pregunto: ¿qué carajos tiene que ver el sistema con que la gente se agreda, se mate, lo usen de camión de trasteo o de espacio para las ventas informales? Pues nada. Lo único que hace TransMilenio es brindarnos un servicio a los ciudadanos que lo utilizamos con cierta frecuencia. Está ahí para que hagamos buen uso de él, para facilitarnos la movilidad así nos apretemos en las horas pico. Dejen ya de culpar a TransMilenio por las fechorías que cometen algunos en su interior.



Ya estamos muy maduros y creciditos para seguir blandiendo el argumento de que el sistema es para defender intereses políticos de alguien. Eso déjenselo a los candidatos que suelen sacar esa bandera en tiempos de campaña para denigrar de él y capturar votos de ingenuos. Todos le caen al sistema por las desgracias que suceden dentro de su espacio pero que no tienen nada que ver con el servicio sino con nuestro mal comportamiento. Insisto: el sistema está ahí para que lo usemos bien, no para que hagamos salvajadas.



A TransMilenio lo destruyen en cada manifestación, le dañan sus puertas de acceso a las estaciones, se le roban el sistema eléctrico, las láminas de los puentes, se cuelan como gavillas, lo invaden los vendedores informales y se aprovechan de él los ladrones, los acosadores y hasta los asesinos. Y él sigue ahí, prestando su servicio como le corresponde. Otra cosa es que la gente no sepa comportarse y que los encargados de garantizar la seguridad en el sistema, la funcionalidad del mismo y el servicio digno a los usuarios, no cumplan.



Buena parte de la mala imagen que carga TransMilenio viene de los políticos, que vendieron la narrativa equivocada y consiguieron lo impensable: que la gente odiara a los buses rojos que antes quiso y defendió. Y hoy pagamos las consecuencias, pues es blanco de todo tipo de agresiones a pesar de que el sistema presenta múltiples mejoras: una flota de buses más moderna, unos vehículos que ya no contaminan como en el pasado, unas estaciones que se están ampliando, más cámaras de seguridad, más mujeres que conducen los articulados y los zonales, incluyendo a la Rolita, y un esfuerzo por garantizar que más personas lo utilicen.



Ahora bien, para superar todo lo malo que hoy le achacan, hay que volverse a enamorar de TransMilenio. No puede ser que un sistema que copiaron decenas de ciudades en el mundo sea tan menospreciado en su propia tierra. Y para lograrlo, hay que hacer de él un símbolo de ciudad, de identidad, de orgullo, que se logra si el usuario percibe que viajar en sus buses es seguro (lo cual no está pasando hoy), si se supera el tema de los colados (lo cual no pasa hoy), si las mujeres dejan de verlo como un medio en el que son acosadas y violentadas (lo cual no pasa hoy) y si se promueven campañas que inviten a adoptarlo como un patrimonio de la ciudad (lo cual tampoco pasa hoy).



Todo lo anterior se puede lograr con voluntad política y un enfoque decidido por parte de su gerencia y de todas las autoridades que tienen que ver con él. No es fácil pero hay que hacerlo. Si alguna vez TransMilenio fue el vehículo –literalmente hablando– para promover hábitos de lectura y campañas por la paz, hoy más que nunca debe ser el transmisor de una nueva narrativa: la del respeto por la ciudad.



La parte más compleja para lograrlo, quien lo creyera, está en nosotros mismos. Es difícil creer que los bogotanos no seamos capaces de sacar aquello que nos identificó ante el resto de los mortales: la buena cultura ciudadana, y que estoy seguro aún permanece en muchos ciudadanos. Fíjense en el tema de las bicis compartidas. Al menos hasta hoy la gente ha sabido valorarlas, cuidarlas y utilizarlas con respeto.



Pero si seguimos viendo a TransMilenio –el sistema de transporte público más revolucionario que hemos tenido hasta ahora– como un espacio para agredirnos, maltratarnos, incomodarnos, hacer trampa, morbosear a una mujer o matar a alguien porque me dio un pisotón, es porque definitivamente, amigo Williams, estamos muy tostados. Tiene razón.



ERNESTO CORTÉS FIERRO

Editor General EL TIEMPO

@ernestocortes28

erncor@eltiempo.com