La fundación que apoya a 'familias vergonzantes' o en 'pobreza oculta'

Hace unas semanas EL TIEMPO presentó un panorama sobre lo que hoy se conoce como "pobreza oculta" o "pobreza vergonzante", términos que se refieren a las personas de estratos 3, 4 y 5, que tienen bienes pero no cuentan con los ingresos para suplir sus necesidades. Una problemática casi que invisible para Colombia.



Como resultado, el diario conoció a Eduardo del Castillo, un hombre que hace 11 años fue una "persona vergonzante", pero que de su propia experiencia decidió crear una fundación que llamó Colombia Comparte, con el fin de ayudar a otras personas que, como él, pasaron por una difícil, dolorosa e incomprendida situación.

Las que llegan a Colombia Comparte son familias a las que se les cerraron las puertas, "ya no tienen oportunidades, todo está bloqueado para ellas: bancos, amigos, familires. Viven patinando solos", explicó a El Tiempo el mismo Eduardo.



"Al principio creía que solo era yo. Recuerdo un día cuando, sacado pecho, la administración de mi edificio dijo: hay que mandar a cobro jurídico al apartamento 305. Yo no hacía más que llorar por dentro. ¿Qué le iba a decir a mis hijos?", se preguntó Eduardo.



Así es la pobreza oculta: un fenómeno en los estratos 3, 4 y 5



Sin embargo, y con el tiempo, logró darse cuenta de lo difícil que era acceder a estas familias. "Muchas precisamente viven en la invisibilidad porque sienten vergüenza de su situación. Hemos tenido inclusive que ir a pararnos frente a las iglesias para poner letreros y decirles que no están solos, que nosotros podemos darles una mano".



Según él, el tema "no es de asistencialismo, sino de ayudar a las familias a generar sus propios ingresos por medio de la consecución de fondos para financiar sus emprendimientos".

En Pinares, la formación académica va acompañada de una formación en valores que permite tener estudiantes integrales. Foto: Guillermo Ossa/EL TIEMPO

El proceso

Las familias ingresan primero a un programa en el que se les hace sesiones de coaching o acompañamiento, para así detectar si son aptas para empleabilidad o para emprendimiento.



"De ahí, la asesoría empieza para ellos dependiendo de su perfil y mientras se ven resultados, se les apoya con mercados, pago de arriendos, bajar deudas de colegios y pago de servicios públicos, entre otras ayudas", añade Eduardo.



El mismo fundador explica que se trata de no suplir todo en su totalidad con el fin de bajar un poco la presión que tienen estas familias para que puedan dedicar tiempo a sus emprendimientos, "pero más tranquilos y en mejores condiciones".



No tiene dinero pero no piensa dejar su apartamento estrato 4



"Es que vemos familias con deudas en colegios de 60 o más millones de pesos, porque son colegios de estratos 5 y 6, con pensiones de 2 millones y pico, en promedio. Y este valor se incrementa si la familia tiene dos o tres niños estudiando", continúa.



Lo anterior tiene implicaciones complicadas para las familias, como que los niños pueden encontrarse suspendidos de sus estudios. Por ello, Colombia Comparte trata de negociar con las instituciones para lograr a acuerdos con los que los pequeños puedan seguir estudiando, a medida que la deuda se va pagando con apoyo de la fundación y del mismo trabajo de los padres con sus emprendimientos.

Fundador de Colombia Comparte. Foto: Cedida por el entrevistado

Una mano amiga

La fundación trata de financiarse con donaciones de empresas, de personas naturales y con eventos como el que se realizará el próximo 31 de agosto en el Centro de Convenciones de Montevideo, y que contará con la participación de artistas como Jerau, Sebastián Yepes, Marcelo Cezan y Oscar Caballero.



"La idea es que quienes quieran apoyar a estas familias entren a la página www.colombiacomparte.com y adquieran sus entradas al evento, del cual se pretende sacar fondos para la fundación", resalta el fundador.



Por último, Eduardo hace un llamado a no estigmatizar a estas familias, pues "es fácil señalar, pero difícil realmente ponerse en los zapatos del otro y entender las situaciones por las que pasan.



Si usted es una familia vergonzante y busca apoyo, puede escribir a marqui@eltiempo.com y nosotros lo contactaremos con la Fundación Colombia Comparte.



María del Mar Quintana Cataño

Redacción APP

@Miradelmar