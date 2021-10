La filarmónica creada en Fontibón gracias al programa Es Cultura Local

Augusto Clavijo lleva 26 años dedicado a la música. Desde muy niño su único sueño era vivir de escribir melodías y de interpretarlas. Sus padres siempre lo apoyaron, y cuando tuvo la estatura suficiente para tomar un instrumento en sus manos no hubo poder en el mundo que se lo pudiera quitar.

Ese amor por el arte lo llevó a convertirse en el instrumentista de viento metal de varias bandas escolares. Tanto era su talento, y tan grandes sus ganas de vivir de la trompeta, que apenas se le presentó la oportunidad ingresó a la Banda Escuela Ciudad Santa Fe de Bogotá, filarmónica a cargo del maestro José Mayorga Gómez.



Con el paso de los años, Augusto se fue inclinando por la docencia. Hoy es el maestro de la Fundación Obra Social Banda Sinfónica de Fontibón, una orquesta que beneficia a más de 200 niños de la localidad y fue uno de los proyectos beneficiados con los estímulos económicos del programa Es Cultura Local 2020, de la Alcaldía de Bogotá.



El maestro Augusto es un hombre testarudo y con convicción, tal vez por ese motivo no desfallece en su idea de promover la cultura en Fontibón. Años atrás, ya había intentado acercarse a las entidades locales para solicitar el apoyo necesario para hacer realidad su sueño de tener una banda sinfónica en la localidad.



Al no encontrar una respuesta satisfactoria se puso manos a la obra y junto con un grupo de amigos empezó a planear cómo podría hacer viable esta idea. “Inicialmente fue una iniciativa ciudadana porque a las administraciones pasadas nunca les interesó invertir en cultura ni en procesos emergentes. Jamás se pensó en lo que quería la gente”.

No creía

Cuando nos llamaron, yo no lo creía. Recuerdo que saltábamos de la emoción, revisamos de nuevo los formularios para verificar que éramos nosotros los ganadores y que no se trataba de una broma. FACEBOOK

TWITTER

Cuenta que al ver una iniciativa del Distrito que hablaba de entregar estímulos a proyectos culturales no creyó en ella. “Cuando me enteré de la convocatoria no le presté atención, creí que era un engaño más. Sin embargo, el presidente del consejo local de arte, cultura y patrimonio nos explicó la dinámica. Nos dijo que iba a haber un jurado que no pertenecía a ninguna entidad, sino que eran personas que se habían postulado específicamente para ser jurados. Por ese motivo tomamos la decisión de presentar la iniciativa”, dice.



Aunque en principio el temor invadió a Augusto. “Temíamos por la pandemia, por la quiebra económica que nos perseguía, pero nos asesoramos bien, creamos unos protocolos de bioseguridad aplicados a los aerosoles que emiten los instrumentos de viento metal y desmitificamos muchas cosas”.



Tras preparar toda la documentación, Augusto se presentó a la convocatoria convencido de que su proyecto era una “idea bonita”. Reconoce que ni en el más optimista de sus sueños se veía ganador, pero que confiaba en la articulación que había construido en torno a la iniciativa. “Cuando nos llamaron, yo no lo creía. Recuerdo que saltábamos de la emoción, revisamos de nuevo los formularios para verificar que éramos nosotros los ganadores y que no se trataba de una broma”.



Con este impulso, el músico egresado de la Escuela Fernando Sor recibió 50 millones de pesos para crear la primera banda sinfónica en el salón comunal Los Cámbulos. “Inicialmente utilizamos la virtualidad como eje dinamizador de la práctica instrumental, después pasamos a la presencialidad”.

Facebook Twitter Linkedin

Augusto Clavijo lleva 26 años dedicado a la música. Foto: Camilo Castillo / EL TIEMPO

Pero este músico de 45 años no es como cualquier otro maestro de orquesta. No cree en la rigidez de las bandas de marcha y tampoco quiere que las salas de ensayo se conviertan en espacios en donde solo el que tiene en su mano la batuta sea quien hable.



Esta forma de ser, de actuar, de hacer música, se ve reflejada en el rostro de sus estudiantes. Una de ellas es Violeta Poveda, clarinetista de la banda y una de las recién llegadas al grupo. “Es muy genial, es una persona muy dinámica; como decimos nosotros, es una chimba. Además, sabe explicar muy bien y es un gran líder”, dice mientras observa a Augusto y se ríe.



Como ella, muchos jóvenes llegaron a la filarmónica con el anhelo de formarse musicalmente y también, como lo dice Juan José Gómez, un saxofonista de ritmo apresurado al hablar, “para socializar y conseguir amigos”. Para Augusto, que un niño o niña llegue voluntariamente a presentarse es fundamental. “Quiero que los mueva el amor al arte, como me ocurre a mí”.



Si en algo coinciden los integrantes de la banda es justamente en eso. Andrés Forero ama el arte sobre todas las cosas. Primero lo intentó con la actuación, pero fue con la música como entendió el poder de un instrumento. “El arte deja huellas; da igual en qué época estemos, uno siempre recordará a los grandes artistas. En la banda encontré mi lugar en el mundo”, dice.



“Este proceso de convocatoria se hizo con el apoyo de Idartes, mandamos enlaces por redes sociales, entregamos volantes y al final logramos reunir un grupo base que contó con el apoyo de varios padres de familia. Recibimos muchas solicitudes para la formación de la banda, lo que demuestra que hay un interés muy grande en la localidad por la cultura, que se debe apostar más por este tipo de proyectos”, cuenta el maestro Augusto.

Facebook Twitter Linkedin

La banda realizó un audiovisual que incluye un concierto desde Maloka. Foto: Camilo Castillo / EL TIEMPO

A eso hay que sumarle el aporte en lo social, en lo comunitario, en la recuperación del espacio público por parte de la comunidad. FACEBOOK

TWITTER

Así mismo, es consciente de la responsabilidad que implica que tantos jóvenes estén a su cargo durante tantas horas a la semana. “De por sí, la Alcaldía ha sido muy insistente y muy chévere en decirnos que les parece un proyecto espectacular. El mismo secretario de Cultura, Nicolás Montero, nos decía que esto era maravilloso por la cobertura y por la cadena de valor que genera. A eso hay que sumarle el aporte en lo social, en lo comunitario, en la recuperación del espacio público por parte de la comunidad”.



Pero más allá de los reconocimientos y de las felicitaciones que recibe a diario, el maestro Augusto admite que hay algo especial y único en llegar a ensayar. “Cuando veo a estas muchachas y muchachos, noto caras de cansancio, pero también de felicidad, rostros que reflejan el deber cumplido. Eso es una enorme motivación para mí”.



“Actualmente contamos con 200 beneficiarios directos, en la convocatoria esperamos llegar a más niños, niñas y jóvenes, que recibirán los talleres de formación gratuita en música, producción audiovisual, expresión corporal y que tendrán acceso gratuito a los instrumentos musicales, partituras y atriles”, concluye el maestro de la Fundación Obra Social Banda Sinfónica de Fontibón, Augusto Clavijo.



Además, de acuerdo con la estimación de la Alcaldía, los beneficiados indirectos de este proyecto son de entre 3.000 a 30.000 personas, que han visto los productos por YouTube, Instagram o Facebook.



“Este proyecto ha servido para reactivar la economía del sector artístico local, fortaleciendo la participación comunitaria y la integración de artistas locales de diversas disciplinas afines a la música, consolidando un ejercicio transversal e incluyente”, dice el Distrito.

El impacto de Es Cultura Local en la ciudad

En Es Cultura Local 2020 y 2021 se han destinado 38.490 millones de pesos para la reactivación económica de los agentes, gestores y gestoras culturales, según datos de la alcaldía. Asimismo, el Distrito estima que, en este periodo de tiempo, el programa impactará a más de 18.000 personas, en cerca de 8.000 hogares de toda la ciudad.



Durante el año pasado se apoyaron 293 proyectos: 209 microempresas y 84 agrupaciones. Además, la iniciativa ha impactado a personas de 20 localidades de la capital.



Esta estrategia es liderada por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, el Sector Gobierno y ejecutada por la Fuga, Idartes, con apoyo de OFB, IDPC y Capital Sistema de Comunicación Pública.



El éxito del programa le ha permitido ser reconocido internacionalmente como ejemplo de reactivación económica mediante la cultura y la creatividad por la Red de Ciudades Creativas de la Unesco, gracias su liderazgo significativo en la creación de estrategias para responder efectivamente a las consecuencias del covid-19 mediante la cultura y la creatividad.

'Parceros', otra alternativa para los jóvenes de la ciudad

Con el propósito de beneficiar a cerca de 10.000 jóvenes ‘ninis’ con un subsidio de 500.000 pesos mensuales, la Alcaldía de Bogotá lanzó el programa ‘Parceros’. Con esta iniciativa, Bogotá realizó una inversión de 22.600 millones de pesos para jóvenes de entre 18 y 28 años que ni estudien ni trabajen y estén en riesgo de caer en estructuras delictivas. Según datos del Distrito, en 2021 se han vinculado al programa 3.000 jóvenes que están haciendo pasantías en actividades de cultura ciudadana, convivencia, espacios seguros, jardinería, huertas urbanas, siembra de árboles, recuperación de parques, cultura y arte.

Jóvenes beneficiarios de ‘Parceros’

José Rodríguez

27 años, Rafael Uribe Uribe

Facebook Twitter Linkedin

José Rodríguez, joven de la localidad de Rafael Uribe Uribe y vinculado al programa ‘Parceros’. Foto: Camilo Castillo / EL TIEMPO

José Antonio cursa los últimos semestres de ingeniería de sistemas. Aunque ama su carrera, es consciente de lo difícil que es conseguir empleo. “Con ‘Parceros’, todo el panorama se ve totalmente diferente. Siento que realmente están interesados en que salgamos adelante”, dice.

Karen Cortés

21 años, Suba

Facebook Twitter Linkedin

Karen Cortés es conocido en la movida musical de la ciudad como K-linha Music. Foto: Camilo Castillo / EL TIEMPO

Karen es artista y gestora en la localidad de Suba. Se vinculó a ‘Parceros’ a principios de agosto. “El proyecto me parece genial porque nos abre puertas que antes no teníamos. Por ejemplo, nos invita a pensar seriamente en la posibilidad de ir a la universidad”, dice.

Geraldin García

22 años, Rafael Uribe Uribe

Facebook Twitter Linkedin

Geraldin García Foto: Camilo Castillo / EL TIEMPO

Desde hace 2 meses está vinculada al proyecto. Dice que se enteró porque pasaron a la casa de una amiga a contarle acerca de 'Parceros'. Ella le envió la información a Geraldin y después de unos meses salió favorecida. "Ha sido muy gratificante tener el apoyo de los psicólogos y de las personas de la alcaldía. También es chévere poder salir de la rutina y, además, tener un apoyo económico", dice esta joven de 22 años, quien perdió su empleo en medio de la pandemia.

Bogotá Local 2.0

Rubén Delgado

27 años, Ciudad Bolívar

Facebook Twitter Linkedin

Rubén Delgado tiene su barbería en el barrio San Joaquín. Foto: Camilo Castillo / EL TIEMPO

Rubén Darío hace parte de un colectivo afro de Ciudad Bolívar y además, es el dueño de un emprendimiento beneficiado por el Distrito. "Tengo una barbería llamada BarberPaipa desde hace 6 años. En medio de la pandemia nos tocó cerrar el local y ahora gracias a estos estímulos estamos empezando de nuevo a comprar los implementos. También estamos empezando a buscar personas para que trabajen con nosotros". Rubén dice que su negocio recién está volviendo a tomar fuerza, pero que, con este apoyo, espera poder agregar más productos y servicios a su barbería.

*Alianza de Contenidos Editoriales Especiales de EL TIEMPO y la Alcaldía Mayor de Bogotá.