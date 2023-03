La acumulación de gases dentro de un intrincado conjunto de minas en la zona veredal de Peñas de Cajón, en el municipio de Sutatausa (Cundinamarca), sería la causa de una explosión en cadena que, al cierre de esta edición y según el reporte preliminar de la Policía de Cundinamarca, deja al menos 14 trabajadores fallecidos y 11 más desaparecidos.

El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, confirmó que la tragedia ocurrió hacia las 8:10 de la noche del martes en un complejo conformado por las minas Los Chocos, Llanada, Eléctrica, Golondrina, El Lucero y El Hoyo –a nombre de las empresas Ahimsar Minera y Minas y Minerales Minminer–, cuando 30 trabajadores aún estaban dentro del socavón.



Minutos después de la explosión, siete de ellos, quienes según residentes del sector suelen terminar su turno a las 8 de la noche, salieron por sus propios medios mientras que los 27 restantes quedaron atrapados. Dos más fueron rescatados en la madrugada de este miércoles por el grupo de rescate, conformado por 115 miembros de Bomberos de Cundinamarca, la Defensa Civil, la Cruz Roja, Gestión del Riesgo y de la Agencia Nacional de Minería, quienes trabajaron durante toda la noche.



El ruido de la explosión alertó a los habitantes del municipio –situado a tres kilómetros de la zona de la emergencia– y a los trabajadores de la mina que a esa hora no se encontraban en turno. “Yo estaba afuera, de descanso. Pensé que se había acabado el mundo. Eso nunca se me va a olvidar. Fue un trueno que movió casas. Cuando salimos vimos el humo y nos dimos cuenta de que habían sido las minas. Nos hemos puesto de acuerdo para, lentamente, y con equipos, bajar y rescatar a las víctimas”, le dijo a EL TIEMPO Juan David Quirós García, trabajador de una de las minas.

Avanza búsqueda de víctimas tras explosión en mina de Sutatausa, por acumulación de gas. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Sin embargo, el gobernador explicó en horas de la tarde que la dificultad para rescatar a las personas atrapadas radicaba en las características de la mina. “Se tuvo que hacer una excavación únicamente con pica porque no se puede tener otro tipo de maquinaria pues puede terminar afectando la estructura de las minas”, señaló García, quien confirmó la hipótesis de la acumulación de gases.



Todas las víctimas están identificadas y la gran mayoría son residentes de los municipios de Sutatausa, Ubaté, Tausa, Lenguazaque y Guachetá; sin embargo, según trabajadores de la región, hay personas que venían de otras zonas del país.



“Nosotros tenemos todo, trabajamos con una empresa legal, pero los accidentes llegan, estamos a 1.000 metros de profundidad y cualquier chispa puede generar un accidente. Es así, es un trabajo de riesgo”, dijo Darío Vasco, otro minero de la zona. Eliécer Romero, otro trabajador del lugar, fue más allá y explicó lo que se pudo haber vivido minutos después de la explosión: “Cuando hay una explosión de metano la atmósfera cambia porque el aire es reemplazado por otros gases, eso es lo que nos termina afectando en estos casos”.

Luego de conocer la noticia, el presidente Gustavo Petro envió un mensaje de solidaridad por la emergencia. “Una lamentable tragedia lo sucedido en la mina de Sutatausa, donde fallecieron 11 personas (fue antes de que se confirmarán las otras víctimas). Estamos haciendo todos los esfuerzos con la gobernación de Cundinamarca para rescatar con vida a las personas atrapadas”, escribió.



En horas de la tarde estaba programada la visitada de la ministra de Minas, Irene Vélez, quien era esperada por decenas de familiares que estaban en la zona exigiendo respuesta a las autoridades sobre sus seres queridos; sin embargo, la funcionaria nunca llegó.



Por su parte, Jairo Arévalo, alcalde de Sutatausa, señaló que “es la primera vez que ocurre una tragedia de esta magnitud”.

Pese a que existe este antecedente, el gobernador departamental señaló que este conjunto de minas tiene su título legal vigente. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Y es que si bien no hay registros de una explosión que haya dejado tantos muertos, no es la primera tragedia de este tipo que ocurre en Sutatausa, un municipio de 5.500 habitantes que hace parte de la provincia de Ubaté. El 1.° de febrero del 2011, cinco personas fallecieron en la mina La Escondida, ubicada en la vereda Peñas de Boquerón, a raíz de una explosión generada por acumulación de gases. Seis años después, el 16 de marzo de 2017, cinco más quedaron atrapadas en el Triángulo, otra mina de carbón situada en la misma zona.



Pese a que existe este antecedente, el gobernador departamental señaló que este conjunto de minas tiene su título legal vigente. Además, recalcó que no han parado los esfuerzos por parte de Corporación Autónoma Regional (CAR) para evitar que esta labor se ejerza bajo la ilegalidad.



“Se han cerrado muchas minas que no cumplen con los requisitos. Aquí la minería tiene una enorme vocación en Ubaté y es legal y cumple con las condiciones”, dijo el mandatario departamental. Y agregó: “Se combate la minería ilegal y apoyamos la que se hace de manera correcta”.

REDACCIÓN BOGOTÁ

