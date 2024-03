La dura declaración de Jhon Poulos sobre el crimen de Valentina Trespalacios

Un giro de 180 grados fue el que dio el caso del asesinato de la DJ Valentina Trespalacios. John Poulos, su pareja sentimental y el principal sospechoso del homicidio, confesó este miércoles, en medio del juicio oral que adelanta la justicia, que él había asesinado a la mujer durante un encuentro sexual que estuvo mezclado con drogas y alcohol.

Según la última versión de Poulos, la pareja había estado de fiesta durante todo el 21 de enero en el apartamento que habían alquilado en el norte de Bogotá; luego de eso, fueron hasta una reconocida discoteca de la ciudad donde la DJ tenía que dar un show, allí estuvieron con los dueños del lugar bebiendo alcohol y consumiendo drogas.

Sobre las 2 de la mañana del 22 de enero, Poulos y Trespalacios regresaron al apartamento.

“Seguimos de fiesta. Estábamos consumiendo alcohol, tres bolsas de tusi y fumando Hooka”. Sin embargo, Poulos aseguró no recordar cómo regresó al apartamento y dice que los hechos de esa noche son difusos entre sus recuerdos.

John Poulos, principal sospechoso del crimen de Valentina Trespalacios. Foto:Andrés Sandoval/ Fiscalía Compartir

Estaba destruido, a ella la amaba, había estado con ella nueve meses. Imagínense matar a alguien que uno ama.

“No recuerdo cómo volví al apartamento. Recuerdo despertarme con la ropa y los zapatos puestos. Valentina estaba al lado mío. (...) Yo estaba en un estado inducido por las drogas y el alcohol”, expresó.

Pero lo clave dentro de su declaración, que podría ser tomada como una confesión para la justicia, apareció cuando Poulos narró el momento en el que se percató de que Valentina había amanecido sin vida.

“Me levanté, me fui a bañar, vi a Valentina, traté de despertarla, pero no respondió. (...) Estaba destruido, a ella la amaba, había estado con ella nueve meses. Imagínense matar a alguien que uno ama. La habitación me daba vueltas”, sostuvo.

A renglón seguido, el hombre señaló que entró en una “crisis de pánico” y que por esa razón fue que empacó a la joven DJ en la maleta y la sacó del edificio, escondida en el maletero del carro gris que había alquilado en el aeropuerto.

Según contó, decidió huir porque tenía miedo por su vida: “Dejé el apartamento, bajé al carro que había alquilado, junto con la maleta azul. (...) fue un día de pánico, no había estado nunca en una situación así”.

John Poulos. Foto:Fiscalía Compartir

Además, el hombre relató cómo huyó con el cuerpo de la mujer y como fraguó su intento de escapar a otro país saliendo por El Dorado.

“Pensé qué hacer con el cuerpo de Valentina. (...) Me dirigí al aeropuerto. Pasé el sitio de alquiler de carros, vi un contenedor de basura, me detuve a ver si había cámaras. Ahí puse el cuerpo de Valentina”, afirmó.

JONATHAN TORO

REDACCIÓN BOGOTÁ