El lío detrás de la millonaria deuda de Madrid con Enel-Codensa

Una deuda entre la Alcaldía de Madrid (Cundinamarca) y la empresa de energía Enel-Condensa expuso esta semana, a la luz pública, una disputa por quedarse con un negocio que hace 14 años es de Enel. Pero, sobre todo, puso de nuevo sobre la mesa una serie cuestionamientos a la empresa pública municipal recién creada por el alcalde que quiere quedarse con el contrato: Empumadrid.

Todo comenzó cuando el 3 de septiembre, Enel-Codensa le anunció al municipio de Madrid, a través de un comunicado, que cortaría el servicio de alumbrado público y se llevaría su infraestructura, porque desde enero, la alcaldía, en cabeza de Orlando Cardona, le debía casi 1.200 millones de pesos en facturas.



Después del escándalo, el alcalde salió bien librado. El miércoles, luego de una conciliación en la Procuraduría, el municipio pagó 762 millones de pesos por el suministro y espera otra conciliación para resolver el tema del arriendo, que, asegura, no debe pagar porque sería asumido por Empumadrid.



Por ahora, Empumadrid, creada por Cardona en 2018, tomará las riendas del alumbrado público. Firmará un contrato de arrendamiento con Enel para usar la infraestructura hasta el 31 de diciembre. Y, mientras tanto, con un contrato de 8.300 millones de pesos, Empumadrid terminará de modernizar las luminarias, para quedar, en su momento, con infraestructura propia.



A ojos de veedores, ciudadanos y algunos concejales, estos movimientos son inquietantes.



De hecho, hay una indagación preliminar en la Procuraduría Provincial de Facatativá por quejas ciudadanas en relación con la empresa. Se critica, por ejemplo, que el objeto de la Empumadrid sea tan amplio pues, como lo reconoció el propio alcalde, abarca dos frentes: ejecución de proyectos de desarrollo urbano (en tiempos de formulación del POT del municipio) y la renovación y mantenimiento de alumbrado público.



Concejales como Laureano Ramírez han llamado la atención sobre el millonario giro que se le hizo a la empresa: “Cardona nos salió con la sorpresa de darle a Empumadrid 10.000 millones de pesos para poder hacer el contrato de las luminarias. Codensa había ofrecido hacer la renovación gratis a cambio de ampliar el contrato por 15 años. Cardona nunca hizo pública esta propuesta. Luego dejó de pagar y no le puso la cara a Enel”.



Uno de los ciudadanos al frente del proceso ante la Procuraduría, y que pidió mantener su nombre en reserva, afirma que la afectación es tangible: “Hay zonas que ya están a oscuras. Las luminarias se dañaron y ni Empumadrid las renueva ni Enel las interviene porque está sin pago”.

EL TIEMPO habló con el mandatario, quien defendió su forma de llevar el caso Enel-Codensa y sostuvo que su empresa es transparente. “Ninguna inversión de Enel es gratuita. Iban a modernizar, pero se iban a quedar con el negocio del arriendo por 15 años”, afirmó, y sostuvo que su negativa a pagar la factura por nueve meses se debió a que la cuenta llegaba por suministro y arriendo, cuando el convenio de arriendo ya había acabado el 31 de diciembre de 2018.



“A ellos les servía mucho presionar. En este momento no hay problema, ellos pueden desmontar sus luminarias y nosotros poner las nuestras”, sostiene Cardona, y defiende su visión: el dinero que antes se pagaba a Enel quedará para Empumadrid y, por ende, para el municipio. Incluso, habla de prestar el servicio de energía, en el futuro, a otros municipios y optimizar las ganancias de Empumadrid para reinvertir en Madrid.



Confirma que la empresa se creó con 300 millones de pesos y luego se le inyectaron 10.000 millones para avanzar con el contrato de luminarias, que quedó en manos de Dolmen S.A. E.S.P., el pago del suministro de energía y la interventoría.



La transferencia de dinero comenzó con 2.000 millones de pesos con la vigencia de 2019.



Ante las críticas, Cardona tiene una respuesta: “La empresa es así porque nos sentamos a pensar qué sería un negocio para Madrid, y supimos que el futuro estaba en el desarrollo urbano. Hoy, la ley es clara en cómo debe crearse una empresa. Claro, el riesgo siempre podrá ser la corrupción, pero están los entes que pueden controlar”. Cardona está al tanto de las investigaciones y espera el resultado.

Otros cuestionamientos

Este caso suma otra polémica: el gerente de Empumadrid es Óscar Velasco, antiguo secretario de Obras e investigado disciplinariamente, junto con el alcalde Cardona, en la Procuraduría por otra millonaria deuda que tiene con un ferretero del municipio. Ambos, además, son señalados de no pagar deudas a otros tres ciudadanos. En total son más de $ 1.200 millones.



A Luis Ochoa, dueño del Depósito y Ferroeléctrico El Precio Justo, le debe casi 180 millones de pesos por una serie de pedidos a su ferretería. La dificultad es que aquí no hay contrato escrito entre Ochoa y la alcaldía, y desde 2017 y al día de hoy, el ferretero no ha recibido un peso. Ochoa tiene demandado al municipio.



“Lo de Ochoa fue un contrato de suministro de materiales que se desbordó. Por eso pedí llevar el caso a un juez para ver quién tiene la razón. Si no soy yo, está bien, en algún momento uno se equivoca”, dijo el alcalde.



A Humberto Leal, de la empresa HL Construcciones y Servicios, le adeudaba inicialmente 380 millones por un contrato, también verbal, para sacar escombros del predio Guatemala. Por intereses, calcula que ya roza los 470 millones.



EL TIEMPO conoció un intercambio de mensajes de WhatsApp entre Velasco, Cardona y Leal, en los que este último les envía pruebas de su trabajo y les pide, en repetidas ocasiones, que se sienten a hablar del pago.



El alcalde le dijo a este diario que Leal “no ha demostrado si sacó el material, cómo lo hizo, a dónde lo llevó”. Leal tuvo que sacar de su bolsillo para pagarles a los operarios de las volquetas. Hoy dice estar en la ruina.

A Cindy Zárate le debe casi $ 10 millones por un jardín ecológico hecho en el lote Guatemala. Aquí, el acuerdo también es de palabra. “A Cindy Zárate no la conozco”, se defiende Cardona, aunque aparece en una foto de la alcaldía posando junto a ella en la inauguración del jardín. “A la gobernación le dijo que iba regalar unos parques, nunca pensamos que era algo de ‘venga haga y le pagamos después’”.



A Mauricio Roa, del consorcio El Sociego, le debe, sin intereses, más de 700 millones de pesos por los contratos –estos sí firmados en papel– de tres obras en el municipio. La respuesta en este caso es que no hay pago porque las obras no cumplían con los requisitos de calidad. Aunque el municipio, con firma de Velasco, recibió las obras, luego hizo la observación y demandó a Roa.



El único que parece tener cierta esperanza de pago es Luis Ochoa, dueño de la ferretería, pues es el único con quien Cardona reconoce contrato. Pero el camino puede ser largo. “Le pasó al ciudadano como le pasó a Enel. No es tan sencillo el trámite, más cuando son dineros públicos”, sostiene con tranquilidad el alcalde.



Hasta este lunes, debía más de 2.400 millones de pesos a distintas partes, hoy la cuenta queda en poco más de 1.200. Dice que esperará, con total confianza, a lo que definan las instancias judiciales. Para él, todo se ha hecho bajo la norma.



