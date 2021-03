La crisis del covid también golpea a la propiedad horizontal

La pandemia del covid-19 no solo ha golpeando los ingresos de las familias y de las empresas en Bogotá, sino también los de las propiedades horizontales, que en este 2021 se enfrentan a un desafío histórico: administrar con saldos en rojo.



El panorama de la mayoría de las copropiedades es como el de una urbanización residencial ubicada en la localidad de Suba, donde su cartera pasó de 50 a 97 millones de pesos en el último año, como consecuencia de que muchos de sus propietarios o inquilinos entraron en mora con las cuotas de administración, que son los recursos con los que se sostienen.

“Las personas afectadas por pérdida de empleos y disminución de los ingresos no ven la administración como un tema tan necesario en su presupuesto familiar, ponen en la balanza qué es más prioritario, si la educación de los hijos o la administración del apartamento”, advierte Rodrigo Cardona, gerente de Administraciones Integrales Buen Vivir.



Esta empresa lleva 13 años administrando copropiedades, en su mayoría conjuntos residenciales, y aunque no han dejado de asesorar a ninguna por la crisis económica, sí ha visto que otras han perdido clientes o, incluso, les han recortado los honorarios.



Por esto, Cardona menciona que si el 2020 fue un año complejo, el 2021 será retador, porque tendrán que sobrevivir con menos recursos, es decir, presupuestos muy ajustados a la nueva realidad. Estima que el 85 por ciento de estas copropiedades están en crisis porque los ingresos actuales resultan insuficientes, apenas están alcanzando para los gastos más básicos. El otro 15 por ciento ha logrado sobrevivir porque tiene ingresos adicionales o excedentes acumulados de años anteriores.



Hoy por hoy, cerca de 6’225.000 personas residen en propiedades horizontales en Bogotá, eso es casi el 83 por ciento de la población. En 2018, el censo inmobiliario realizado por la Unidad Administrativa Especial de Catastro estimó que el 70 por ciento de los predios residenciales correspondían a este tipo de inmuebles, y el mayor volumen se concentra en los estratos 3 y 4.



Germán Molano, presidente del Colegio de Administradores de Propiedad Horizontal de Bogotá, manifiesta que la propiedad residencial tenía antes de la pandemia un promedio de un 25 por ciento de mora en el pago de las expensas –que deben hacer los copropietarios–, pero ahora llega al 50 o al 60 por ciento.



“Si la copropiedad venía en situación económica complicada, la pandemia incrementó el déficit presupuestal. Este régimen no ha sido considerado por el Gobierno para otorgar beneficios que alivien su situación y solo la solidaridad de los copropietarios podrá sostener o mejorar la parte económica”, advierte el experto.

No obstante, este no es un tema exclusivo de las propiedades residenciales, también de los edificios corporativos y centros comerciales de la ciudad.



Juan Andrés Ruiz, gerente de la Gestión de Activos Inmobiliarios, señala que este otro tipo de copropiedades sufren por la devolución anticipada de locales comerciales u oficinas, lo que impacta directamente en los ingresos, y por el incumplimiento en el pago de las cuotas mensuales.



“Nos enorgullecíamos al decir que algunos edificios que administramos no tenían cartera, pero desde el año pasado se incrementó casi en un 25 por ciento”, afirma Ruiz, quien considera que en los centros comerciales es un problema más grave.

Golpea al empleo

Pero el impacto de esta situación no solo está afectando a la propiedad y a sus residentes, sino que además está repercutiendo en la generación de empleos, entre ellos los que se causan con los servicios de vigilancia, aseo y mantenimiento, entre otros. “La situación de las copropiedades afecta a todo un entorno”, menciona Cardona.



Cita, por ejemplo, que una copropiedad de 100 apartamentos puede generar entre 20 o 30 empleos directos e indirectos. Según la Encuesta Mensual de Servicios de Bogotá, realizada por el Dane y la Secretaría de Desarrollo Económico, el personal ocupado de las actividades ligadas a seguridad privada, servicios y mantenimiento disminuyó en un 13,5 por ciento en diciembre pasado, en comparación con el mismo periodo del 2019. Todo esto, según Cardona, va en contra del presentación de edificios y áreas comunes, lo que lleva a que algunas copropiedades pierdan atractivo y se devalúen.

Las asambleas

La situación económica, sin duda, es el tema más complicado que ya empezaron a analizar los administradores y propietarios en las asambleas ordinarias que, por ley, se deben cumplir antes de abril, pero que muchas, por la emergencia sanitaria, no pudieron efectuar en el 2020 y solo hasta ahora, después de dos años, las harán.



Para este año, el Gobierno, mediante el decreto 176, flexibilizó la norma para que cada sociedad elija en qué modalidad hará su asamblea, si presencial, no presencial o mixta, pero siempre garantizando las medidas sanitarias.



Sin embargo, el problema radica en que la situación económica para muchas familias y empresas aún no ha mejorado y no están dispuestas a asumir costos adicionales, aunque estos sean necesarios.

Bajo ese escenario, según Nora Pabón Gómez, abogada experta en propiedad horizontal, las copropiedades deben tomar las decisiones necesarias y urgentes donde se pueda cubrir la vigilancia, el aseo y el mantenimiento de las zonas comunes. “Mi recomendación es que nos apretemos el cinturón, como se dice comúnmente, incluyendo en el presupuesto solo los gastos que sean absolutamente necesarios, aumentando el fondo de imprevistos y no hacer gastos ni mejoras que se pueden postergar”, indica.



Pero, además de la reducción de ingresos, el otro problema al que se enfrentan las propiedades horizontales es el de la convivencia entre vecinos, que se agudizó por la pandemia.



“La gente no estaba acostumbrada a estar tanto tiempo en casa y eso generó algunos hábitos que van en contra de los demás, como el exceso de ruido o el uso de las zonas comunes”, dice Juan Andrés Ruiz, gerente de la Gestión de Activos Inmobiliarios.



Esto mismo lo percibe su colega Cardona, quien cuenta el caso de una copropiedad de 1.048 apartamentos en la cual recibía 400 quejas o requerimientos al mes, pero para julio de 2020 los correos con ese fin se triplicaron a 1.300.

