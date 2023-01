El municipio de Cajicá lleva meses con el problema de déficit de suministro de agua, lo que ha llevado a sus habitantes a protestar y bloquear vías en varias ocasiones para exigir una solución. Muchos de ellos están desesperados porque el líquido les llega a sus casas solo unas horas o con muy baja presión.



Ante esta situación, y el inconformismo de la población, el alcalde Fabio Ramírez declaró emergencia sanitaria y calamidad pública, lo que le permitirá destinar recursos para realizar las obras que garanticen la normalidad en el suministro.



Además ordenó la suspensión de clases en todas las instituciones educativas hasta nueva orden. En paralelo, el gerente de la Empresa de Servicios Públicos, Hugo Rodríguez, renunció.



Pero Cajicá no es el único municipio de la región que ha tenido problemas con el suministro del preciado líquido. El año pasado, Chía, Madrid, Cota y Funza también se vieron afectados por falta de presión o porque no les llegaba a todos los sectores. No obstante, esos municipios han venido realizando intervenciones que, por ahora, les resuelven el problema.

Protestas en Cajicá. Foto: Cortesía.

El pasado 20 de enero varios ciudadanos se movilizaron con el fin de reclamar una solución ante el grave problema del déficit y la mala calidad del agua, sin embargo, la respuesta por parte de la Administración Municipal fue que en un máximo de 45 días podrían anunciar soluciones.



Esto, por supuesto, no apaciguó los ánimos en la población. De hecho, el pasado domingo se volvieron a presentar manifestaciones y bloqueos de vías, lo que llevó a la Alcaldía a declarar la emergencia sanitaria.



De los casi 100.000 habitantes que tiene el municipio de Cajicá, el 30 por ciento está sin el servicio y el 70 por ciento lo recibe, pero con intermitencia.



El gerente de Empresas Públicas de Cundinamarca (EPC), Juan Eduardo Quintero, anunció que se construirá un tanque de 10.000 m³ como estructura complementaria al sistema de servicio de acueducto, el cual tendrá un valor de 25.348 millones de pesos. De esos recursos, la administración departamental aportará el 82 por ciento y el municipio el 18 por ciento. Las obras estarían comenzando en el mes de abril y su ejecución tomaría cerca de 8 meses.

Sin planificación no hay desarrollo, si hay mayor demanda cada municipio se tiene que ir preparando. No se debe esperar a que se desborden los hechos.

Enrique Bayer

Pero esta solución no deja tranquilos a los habitantes. Dicen que no necesitan un tanque, sino que les vendan agua, que se intervenga la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá -a la que señalan de no haber hecho nada para mejorar el servicio-, y que se suspendan las licencias urbanísticas y las obras que requieren de agua.



“Queremos que no nos cobren la factura desde el mes de noviembre, que es cuando se ha venido intensificando el problema. Estamos pagando por un agua negra que no es nada potable, pagaremos una vez se nos garantice un buen servicio”, dijo un habitante del municipio que no dio el nombre.



También piden a la alcaldía firmar un contrato con la Empresa de Acueducto de Bogotá en el que se aumente el volumen de agua comprada y así tener la garantía de suministro. Según los habitantes, el municipio lleva más de 25 años sin firmar un acuerdo, y esa es una de las razones por las que hoy están sufriendo por falta de agua.

El desabastecimiento no solo ha afectado la calidad de vida, sino la salud de los habitantes, pues reportan que ya hay adultos mayores y niños con enfermendades como gastroenteritis.



En días pasados, Ramírez le había dicho a EL TIEMPO que estaban trabajando en la gestión de recursos para la construcción e instalación de la red de conducción de agua principal de Bogotá hasta los tanques del municipio y en el proyecto de una motobomba que genere presión al sistema con un tanque de 5.000 m³, como solución a mediano plazo, para resolver la demanda actual y futura.



Aunque hay planes para resolver el déficit de agua, la ejecución de estos demorarán varios meses e incluso años, por lo que el desabastecimiento y la mala calidad no tendrán una solución inmediata.



Es importante tener en cuenta que Cajicá no es el único municipio que he tenido problemas con el suministro de agua. Esto puede ocurrir en cualquier lugar que no cuente con una planificación, ni con una red de acueducto en buen estado.

Bloqueos en el municipio de Cajicá. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO.

El año pasado Chía, Cajicá, Madrid, Cota y Funza se vieron afectados ya sea por la falta de presión o porque a algunos lugares no llegaba el servicio. Sin embargo, en estos lugares se han venido haciendo intervenciones para evitar llegar a los extremos.



Enrique Bayer, experto en temas de la región, el infortunio en Cajicá puede deberse a la falta de planificación y a que los cambios de gobierno cada cuatro años generan traumatismos, al no haber continuidad en los proyectos.

“Sin planificación no hay desarrollo, si hay mayor demanda cada municipio se tiene que ir preparando. No se debe esperar a que se desborden los hechos, el crecimiento desbordado no debería suceder”.



Jonathan Celeita, magíster en ingeniería hidráulica de la Universidad Manuela Beltrán, recomienda a los lugares que tienen proyectos de vivienda y la población va a aumentar, evaluar la capacidad hidráulica, la instalada, y la de suministro.



“Habrán infraestructuras viejas o dañadas que necesitan ser cambiadas y que no tienen suficiente capacidad, por lo que tendrán que invertirse recursos para cambiarlas y poner nueva una nueva que sí dé a basto con las necesidades que trae el crecimiento a cada municipio”, agregó.

