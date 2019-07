¿La concertación ambiental de la CAR sobre el POT sí es válida?

En manos del Consejo de Estado estaría la respuesta a una duda que pone a tambalear el proyecto de plan de ordenamiento territorial de Bogotá: ¿quién debía resolver la recusación que señala que el director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) estaba impedido o no para firmar la concertación ambiental del futuro POT? ¿La Procuraduría o el consejo directivo de la CAR? De esta respuesta podría depender el futuro del proyecto que ahora está en manos del CTPD.

“El 12 de junio enviamos un derecho de petición a la Procuraduría para saber el estado de esa situación. La contestación no es muy clara y nuestro trabajo está en el limbo. Queremos saber si la concertación fue o no válida. Si dicen que no, volvemos al punto cero”, afirmó Carlos Roberto Pombo, presidente del CTPD.

Sin embargo, aclaró que el Consejo sigue trabajando en la formulación del concepto aun sin saber en qué termine el asunto que enreda al director de la CAR y el plan de ordenamiento.



Esta fue la respuesta de la Procuraduría al derecho de petición del CTPD:

La @PGN_COL ha dado respuesta al derecho de petición radicado en días anteriores. pic.twitter.com/fBvHNw5Nj5 — CTPD (@ConsejoTPD) 26 de junio de 2019

La razón se remonta a un presunto conflicto de intereses señalado por la Veeduría Ciudadana para la Reserva Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá Thomas van der Hammen, que asegura que Franco debió negarse a firmar la concertación porque la CAR estaba tramitando, al mismo tiempo, el plan parcial de su sede anterior.



En su momento, la Procuraduría le había pedido a Franco abstenerse de firmar. Pero Franco aseguró que había presentado el caso ante el consejo directivo de la CAR y este le había permitido proceder.



Este conflicto aún no se ha resuelto. Pero aunque el Consejo de Estado no se haya pronunciado frente al tema, la Procuraduría sí pide prudencia. En la respuesta al derecho de petición del CTPD, el ente de control asegura que la concertación ambiental desde la CAR debe permanecer suspendida.



De hecho, dice también que haber ignorado esto “pone en entredicho la legalidad de dicha acta”.



