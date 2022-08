Ante la ola de homicidios violentos que se han cometido durante lo corrido de este año en la capital del país, y que se han agudizado en las últimas semanas, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el presidente Gustavo Petro se reunirán este miércoles para instalar un consejo de seguridad de emergencia en el que se evaluará la crisis que atraviesa la ciudad. En el encuentro también estará el fiscal general Francisco Barbosa.



Y es que la situación es preocupante, no solo por la fuerte disputa que se ha venido librando entre bandas del microtráfico que ya ha dejado un saldo de 31 cuerpos torturados y embolsados en diferentes localidades de la ciudad, sino que, además, se suma el aumento de los casos de sicariato que también han estremecido a la ciudad y que entre el 22 y 25 de agosto dejaron cinco muertos. En ese mismo periodo de tiempo, cuatro días, fueron 16 los casos de homicidios violentos los que se registraron en la capital del país.



Aunque son cada vez más notorias las reducciones en delitos como la extorsión, que cayó 10,7 por ciento entre enero y julio; el hurto a comercios, residencias y automotores, que bajó 41, 32 y 2,7 por ciento, y el robo de bicicletas, que cayó 25 por ciento, lo cierto es que los homicidios, que aunque se redujeron en el primer semestre del año en 14 por ciento ahora parecen ir en aumento, darse con mayor frecuencia y, sobre todo, ser cada día más violentos.



Según las cifras entregadas por la Fiscalía a EL TIEMPO, entre enero y el 11 de agosto, en Bogotá se habían registrado 243 casos de sicariato; siendo ciudad Bolívar, con 51 registros; Rafael Uribe Uribe, con 28; Kennedy, con 26; Bosa, con 23, y Suba, con 18, las localidades más violentas en esta materia. De la misma forma, los datos revelaron que con respecto a los homicidios dolosos, en la ciudad se han reportado 576 casos, es decir, el sicariato corresponde al 42,1 por ciento del total de las muertes violentas en la ciudad.

La reunión

El encuentro entre ambos mandatarios tendrá lugar en la Alcaldía Mayor de Bogotá entre las 4 y las 6 p. m. y contará con la presencia del comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Carlos Triana; el secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto; el fiscal seccional Bogotá José Manuel Martínez y delegados de toda la cúpula militar y el Gobierno Nacional.



“Le presentaremos al Presidente toda la información de inteligencia y judicial que tenemos sobre las ‘vendettas’ criminales que se están presentando, al igual que las estrategias y refuerzos necesarios para seguir reduciendo el hurto y demás delitos y mejorar su judicialización”, señaló la alcaldesa López.



Como antesala a esta reunión, la mandataria se encontró con el ministro de Justicia, Néstor Osuna, a quien le planteó que una de las salidas a la situación que atraviesa Bogotá es el establecimiento de una ley de contravenciones (delitos de menor impacto social) con centros de segundas oportunidades y una ley que permita la judicialización de bandas criminales con cárcel.

Lo que se espera

Para Juan Sebastián Jiménez, experto en seguridad de la U. Nacional, lo que se espera de este primer consejo de seguridad es que se pueda establecer una relación fluida de trabajo entre el Gobierno central y el distrital. “Esto no lo vimos en la era Duque, cuando las acciones fueron desarticuladas. También es la primera prueba del general Triana para plantear una estrategia contundente”, señaló.



Además de eso, Jiménez dijo que lo que tiene que llegar a hacer el Presidente es entender qué está pasando con la criminalidad en Bogotá y cómo se articuló con las grandes estructuras del resto del país. “Para él, esto no es nuevo porque fue alcalde, pero sí debe comprender que los contextos han cambiado y sobre eso trabajar”.



Por su lado, Néstor Rosanía, investigador y director del Centro de Estudios de Seguridad y Paz, señaló que luego de esta reunión se podría ver un aumento del pie de fuerza y de la inteligencia en Bogotá. “La Policía está un paso atrás en la cartografía de la criminalidad en Bogotá y es necesario aumentar el pie de fuerza para poder identificar el fenómeno”.



En ese sentido, el experto espera que lleguen a la ciudad nuevas unidades de fuerzas especiales que puedan golpear bandas de crimen organizado. “Esto es importante porque la Policía no está respondiendo; está llegando a hacer levantamientos, pero no hay anticipación al delito”.



REDACCIÓN BOGOTÁ