La ciudad como blanco / Voy y Vuelvo

Las imágenes multitudinarias de las protestas y el registro de las acciones violentas en que derivan algunas de ellas no nos han dejado ver el golpe brutal que le están dando a la ciudad. La forma inmisericorde con que atacamos sus bienes no se compadece con lo que ella ha aportado para el bienestar de todos. Estamos destruyéndola con una velocidad y una pasmosidad que aterran. Y qué importa quiénes son o de dónde vienen o por qué lo hacen. La realidad es que se han ensañado contra ella como si eso garantizara las demandas que se pretenden.

Los datos que reveló esta semana el director del IDU, Diego Sánchez, asombran, pero, sobre todo, entristecen. Aprovechando la ola de manifestaciones, se han destruido paraderos y señales, se han robado materiales de construcción, se han vandalizado entidades que prestan servicios a la ciudadanía, han acabado con el adoquín de los andenes (5.000 metros cuadrados solo en el portal de las Américas y alrededores), destrozado semáforos y luminarias y han puesto en riesgo miles de empleos.



La peor parte se la ha llevado el transporte público, cuyas pérdidas llegan a los 20.000 millones de pesos. Seis meses se tardará la ciudad para volver a habilitar el medio centenar de estaciones destruidas. Da tristeza recorrerlas y ver cómo se cebaron en ellas. Con la indiferencia de dirigentes políticos que no condenan sino que a veces parecieran alentar todas estas cosas. Ni los colegios se han salvado de tanto desdén, pues algunos que están en construcción fueron afectados por estos sujetos.

Acabar con elementos que hacen parte del espacio público, como andenes, bancas, señales y demás, es un atentado contra la seguridad de las personas. Alguien en silla de ruedas simplemente no tiene cómo movilizarse. Un semáforo fuera de servicio es causa de un accidente. El espacio público es de todos, es el lugar de encuentro, es lo más sagrado que tiene una ciudad, atentar contra él, por consiguiente, es atentar contra la comunidad, que además contribuyó para su existencia.



Ni una sola obra, óigase bien, ni una sola se ha salvado del accionar de estos irresponsables. Son 57 proyectos en toda la ciudad y todos han sido víctimas de los vándalos. Pero no es solo lo físico, es también lo humano. Alrededor de 6.500 obreros han tenido dificultad para llegar a sus trabajos porque los bloqueos se lo impiden. Se trata de mujeres y hombres –muchos víctimas del conflicto, según la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas y la Reconciliación– que solo quieren ganar un sustento para sus familias. Y téngase en cuenta que en la mayoría de casos son mano de obra no calificada (40 a 60 %). Los contratistas advierten ya de retrasos y sobrecostos, en parte porque durante varios días los insumos y materiales que se requieren no pudieron ingresar a la ciudad. Y aún no se sabe si las pólizas serán suficientes para cubrir tanto daño.

Destruir la ciudad por cuenta de una protesta es como arrasar con la casa donde se nos aloja. ¿Qué tiene que ver el reclamo o la proclama justa con la devastación de bienes cuyo dueño no es el Gobierno sino nosotros mismos? ¿Por qué gracia tenemos que tolerar esto? ¿Por qué gracia tenemos que aceptar que esta destrucción sea sinónimo de reivindicación social? Todo un contrasentido. Los criminales que hacen esto no van a pagar los daños. Pero serán también víctimas del deterioro de espacios que nos pertenecen a todos. Un andén es para que las mujeres con sus coches puedan desplazarse seguras y los abuelos puedan transitar tranquilos. Un Supercade es para recibir atención sobre servicios. Una estación de transporte es para movilizarnos. Una escultura es para tener memoria. Una obra cualquiera es para mejorar nuestra calidad de vida en la ciudad, para que nuestros impuestos tengan sentido. Un colegio no es para vandalizar, es para que niñas, niños y maestros garanticen un mejor futuro.



La ciudad no tiene la culpa de nuestras desgracias, pero se está convirtiendo en el blanco de odios y resentimientos. Se rompe, se roba, se vandaliza, se agrede con aerosoles y se desvalija ante la impotencia de una mayoría impávida.



Nuestra Bogotá tiene fama de dar albergue a propios y extraños. La que en los tiempos aciagos de la guerra recibió hordas de personas en busca de refugio para sanar heridas y emprender nuevos caminos. Bogotá tiene fama de ser una ciudad juiciosa con sus finanzas porque pagamos impuestos y valorizaciones y hasta llegamos a dar más de lo que nos corresponde para atender necesidades apremiantes. En la pandemia, la solidaridad de la ciudad se ha dejado sentir. Cerca de medio millón de venezolanos han encontrado refugio aquí y mujeres y niños reciben atención en salud y educación, sin distingo de ninguna clase. Bogotá y la región son los grandes aportantes a la economía nacional. Se la reconoce por la bicicleta, los parques, la música y su gastronomía. Gracias a su fortaleza económica y la distribución de sus ingresos, es posible atender las demandas sociales de su población menos favorecida.

Que es insuficiente, sí; que sigue siendo desigual e inequitativa, sin duda; que aún persisten en ella fenómenos de xenofobia y exclusión, por supuesto, y que aún mantiene caducos moldes oligárquicos, para qué negarlo. Pero sigue intentando ser una mejor ciudad y hay que darle una oportunidad.



¿Es mi impresión o... los sindicatos de maestros ya no tienen excusa para seguirse oponiendo al regreso a clases presenciales?

