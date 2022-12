Ya se veía venir. Al tiempo que se empezaron a conocer algunos detalles de lo que será realmente el corredor verde por la carrera 7.ª, cuya licitación fue anunciada para la segunda semana de diciembre, también comenzaron a aparecer preocupaciones y voces de alerta.

Los diseños definitivos del proyecto —que se espera sean revelados totalmente esta tarde por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)— proponen una vía con mucho espacio público, muchas zonas verdes y jardines, áreas peatonales y con ciclorrutas. Contará, además, con una flota de buses eléctricos y sus estaciones tienen un concepto más abierto y acorde con el ambiente verde que las rodeará.



Como se lo dijo en un live a EL TIEMPO el director del IDU, Diego Sánchez, desde el punto de vista de espacio público “es un proyecto espectacular”, o incluso como señaló Darío Hidalgo, experto en movilidad y defensor del corredor verde, “en términos urbanos es muy superior frente al que se diseñó hace cuatro años”. Tal vez esto es lo único en lo que coinciden críticos y defensores.



Sin embargo, lo que llamó la atención de unas cuantas personas que conocieron de primera mano el proyecto es que la carrera 7.ª solo tendrá un carril de norte a sur, entre las calles 92 y 28 (donde termina y se abre paso la 10.ª). Será un carril en concreto, parecido al que hay en un tramo de la calle 85, en el sector de la zona T. Dicho carril está diseñado para velocidades máximas de 30 km/h y será compartido entre vehículos y peatones.



El director del IDU le confirmó a EL TIEMPO que en sentido norte-sur el corredor verde quedará con un carril mixto en concreto estampado, pero no se va a afectar la movilidad del borde oriental de Bogotá.

Por el contrario, según dijo, se mejorará con más intersecciones de las que hoy existen en sentido oriente-occidente, construyendo un puente vehicular en la calle 92 —con el que se elimina la intersección semaforizada y desvía hacia la Circunvalar buena parte del tráfico vehicular—, y sacando todas las rutas del SITP de la carrera 13.



“Lo que vamos a hacer es organizar el tráfico mejor. Vamos a tener un carril de tráfico mixto, pero ese carril no se está considerando sin alternativas adicionales. El borde oriental de la ciudad, comprendido entre la Circunvalar y la NQS, tiene que moverse de norte a sur utilizando otras vías alternas (las carreras 11 y 13). Para poder mantener un buen nivel de servicio”, afirmó Sánchez.



Pero otra cosa es lo que piensan algunos analistas y expertos en movilidad. El urbanista Mario Noriega, quien asistió a una reunión el miércoles pasado, en el IDU, en la que conocieron los diseños y renders finales del proyecto, le dijo a este diario que todo el tráfico que va hacia el centro lo “eliminan”.



“A la gente que viene hoy por la 7.ª y llega a la calle 100 le toca bajar a coger la 11 o la autopista (norte) y a quienes lleguen hasta la 94, deben tomar por un puentecito de un solo carril para llegar a la Circunvalar. Y de ahí ya no se puede pasar. Es increíble”, aseguró.



Pero además, según Noriega, las calles por las que se piensa dirigir el tráfico que va hacia el centro “no están definidas” y hoy tampoco hay plata para los arreglos necesarios. “Simplemente están armando un lío terrible en la ciudad”.



Con esta opinión coincide Jaime Ortiz, arquitecto y exasesor en movilidad del Distrito, el departamento y la Nación. Afirmó que en la reunión estuvo “absolutamente escandalizado”, pero que hoy espera conocer los detalles que presentará el IDU de forma oficial.

No obstante, explicó que lo que plantean los diseños “es eliminar los carriles de tráfico mixto y reemplazarlos por un espacio compartido entre peatones y vehículos, diseñado exclusivamente para darles acceso a las edificaciones al occidente de la carrera 7.ª”.



Ortiz también señaló que en este corredor no solo hay el tráfico de norte a sur y de sur a norte, sino también los usuarios de los barrios en el área de influencia que se mueven de manera permanente. “El caos que se va a generar es inconmensurable”, insistió.



Al igual que Noriega, manifestó que los diseños y presupuestos están destinados solo para el corredor verde y no para manejar el tráfico en otras vías. “No hay alternativa para el tráfico general de norte a sur”, dijo Ortiz, quien también afirmó que se va a reducir la capacidad del transporte colectivo sobre la carrera 7.ª de 14.000 pasajeros hora sentido, como es hoy, a 8.000.



“Esto es el sumun de una aproximación equivocada sobre la realidad del uso de los vehículos individuales en Bogotá y lo que es la composición del tráfico y la forma en que la ciudadanía vive el tráfico todos los días”.



Sobre este aspecto, el director del Instituto de Desarrollo Urbano reconoció una reducción en la capacidad de transporte de pasajeros y dijo que hoy son 14.000 porque no existe metro.



“Los volúmenes de pasajeros que va a mover el metro por la Caracas va a permitir bajar la cantidad de pasajeros por la 7.ª”, indicó, y cita que en Chapinero se reduce a 8.000 hora sentido —lo que puede ser manejable con buses padrones— y en la calle 100 aumenta a 18.000.



Darío Hidalgo, experto en movilidad y profesor de la Universidad Javeriana, sostuvo que el corredor verde es una “mejora sustancial en el transporte de personas” frente a la situación actual. Actualmente, según Hidalgo, la capacidad potencial de movilidad de personas es de 9.000 en buses, 2.000 en vehículos particulares y 6.000 en bicicleta (para 17.000 en total). La nueva condición combinada es de 28.000, para un aumento de 65 por ciento.

“Por supuesto, quienes van en carro pensarán que se reducen sus posibilidades de viaje, pero pueden cambiar de modo o usar vías alternas”, agregó Hidalgo, quien dijo que la práctica internacional indica que cuando se reasigna espacio vial a modos más sostenibles, el tráfico vehicular total se reduce.



Al ser consultado sobre lo que significa dejar un solo carril en sentido norte-sur en la 7.ª, Eduardo Behrentz, consultor y experto en movilidad, consideró que a pesar de que siempre pueden haber observaciones, “es muy importante avanzar con un proyecto al que se le ha gastado tanto tiempo (al menos 25 años) y se le han hecho tantos intentos (siete), porque mantener el statu quo no sería bueno para la ciudad”.



No obstante, señaló que eso no significa un “cheque en blanco” y ni que la intervención urbanística debe ser a toda costa y afectando la movilidad. Advirtió también que se debe tener en cuenta cuándo realmente empieza a operar la primera línea del metro, sobre todo con la intención del Gobierno Nacional de soterrar un tramo de la Caracas.



“La administración distrital tiene el deber de superar una alta carga de la prueba de que lo que va a hacer efectivamente funciona y es bueno, no solo para el entorno, los usuarios primarios, sino para las condiciones generales de movilidad en esta zona”, afirmó Behrentz.

