¿Quiénes estuvieron detrás de los desmanes del miércoles en el centro?

La informalidad, la indigencia y el contrabando del sector de La Capuchina, en el centro de Bogotá, se mezclaron en la tarde del miércoles para detonar una turba que afectó a los buses de TransMilenio, el espacio público, los establecimientos y la imagen del comercio de San Victorino.

La revuelta se inició alrededor de las 3 de la tarde del miércoles, cuando los uniformados y la Dian llegaron a inspeccionar y requerir los papeles de productos tecnológicos y electrodomésticos de algunos locales del sector de la Capuchina, al norte de la avenida Jiménez con carrera 13.

En este barrio, epicentro de los hechos, según cuentas de algunos líderes de la zona, hay unos 15 locales comerciales, y más de 2.000 informales en las calles que los rodean, entre los que se mezclan los ‘jaladores’ o impulsadores de venta de los productos (en su mayoría venezolanos y colombianos), habitantes de la calle, consumidores de droga y delincuencia.

Johana Riaño, quien trabaja en un local de guitarras en la Plaza de la Mariposa, frente a la estación de la Avenida Jiménez, cuenta que "un uniformado de la Policía, pasadas las 3 de la tarde de ayer (miércoles), les advirtió a los comerciantes del entorno de la Plaza de San Victorino que cerraran los locales porque estaban haciendo control en La Capuchina y se podrían presentar protestas”, aseguró Johana Riaño.

Algunos manifestantes arrancaron señales de tránsito cercanas a la Plaza de La Mariposa en San Victorino #Bogotá

Crédito: Jorge Pérez , líder comunitario. pic.twitter.com/RibxZIU35L — EL TIEMPO Bogotá (@BogotaET) 8 de noviembre de 2018

“Yo estaba con mi puesto, en la calle 12 con carrera 13, y vi cómo los jaladores (impulsadores) que son más que todo venezolanos, empezaron a quitar ladrillos del piso y se empezaron a ir hacia la estación de Policía", contó un comerciante informal. Esto ocurrió luego de que los funcionarios de la Dian empezaban a decomisar los productos que no tenían papeles.



Aunque algunos de los vendedores informales de La Capuchina aseguran que, “nosotros los vendedores que tenemos puestos informales no estábamos dentro de las protestas porque era con los locales”, fue tal la turba que varios testigos aseguran que vieron desde habitantes de calle, consumidores, hasta uno que otro comerciante con la intención sabotear el operativo.

“Lo que se vio fue ese sentimiento de la gente que no ama a Bogotá y también de delincuencia y hampa. Que destruye lo público. El mensaje es que vamos a seguir atacando el contrabando sin descanso y la Policía va a arrestar a los que lo hagan”, aseguró el Gustavo Niño, alcalde la localidad de Santa Fe.

No fue en San Victorino

Aunque la Plazoleta de la Mariposa está ubicada en el sector de San Victorino, frente a la estación de TransMilenio de la Jiménez en donde rompieron ventanales (que ya fueron reparados), para Angélica Legisamón, de Asosanvictorino, es necesario aclarar que “estos hechos, aunque desafortunadamente afectaron al sector de la estación y a la plazoleta La Mariposa no tuvieron su origen en el sector de San Victorino sino en La Capuchina.



Lo que ocurrió no solo afectó a los establecimientos, al espacio público y también a la Policía, donde lamentablemente hubo un herido, también afecta la buena imagen de los comerciantes de nuestra zona”, aclaró.



El alcalde local Gustavo Niño hace un llamado a que la imagen del sector de San Victorino no se vea afectada. "Seguiremos trabajando con los comerciantes de San Victorino en la seguridad y en la movilidad para atraer a más visitantes y más ahora que se acerca la Navidad y San Victorino es símbolo de comercio para estas fechas”, aclaró.

Vándalos esparcieron basuras en la Plaza de La Mariposa. @Promoambiental_ ya retiró los residuos del espacio público. #Bogotá

Crédito: Jorge Pérez, líder comunitario. pic.twitter.com/67rSZCAw8I — EL TIEMPO Bogotá (@BogotaET) 8 de noviembre de 2018

Al cierre de esta nota, los locales alrededor de La Capuchina abrieron con normalidad; en la zona permanecen agentes de la Policía. Las basuras que ayer fueron regadas por la delincuencia ya fueron retiradas por la empresa de aseo Promoambiental.



Los ventanales de la estación de TransMilenio de la Avenida Jiménez fueron reparados.



REDACCIÓN EL TIEMPO ZONA

En Twitter: @BogotaET