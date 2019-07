La esposaron y trataron como criminal por unos polvos que no se robó

Angie Ramírez, identificada en su cuenta de Twitter como @AngieRamirezM1, denunció en esta red social el desafortunado momento que vivió en un supermercado ubicado en la localidad de Chapinero el pasado lunes 22 de julio.

Según su testimonio, ella ingresó con una prima a ese lugar para sacar un dinero de un cajero automático y aprovechó que estaba allí para comprar unos polvos que le había recomendado a su acompañante y que ella días antes había adquirido. Para asegurarse de que era el mismo, sacó el que tenía en su cartera y lo comparó.

Hecho esto, guardó en el bolso sus polvos, se fueron a la caja a pagar los nuevos y cuando iban a salir del supermercado, empezó la pesadilla. “Pagamos y justo cuando íbamos saliendo, nos detiene un guardia de seguridad y sin abrir espacio al diálogo, nos llevaron a la bodega del supermercado. Una vez dentro procedieron a requisarnos”, relató la mujer.



“Al encontrar el polvo mío, un polvo usado cabe recalcar, el comportamiento de los guardias se tornó más hostil y no querían escucharnos, ni siquiera al mostrarles la factura y explicarles lo sucedido. Hasta ese momento, solo queríamos hacerles entender que se trataba de un error”, escribió Angie.

Aquí les dejo la peor foto de mi vida!! El día 22 de julio del presente año fui denunciada por un guardia de seguridad de @miroseguridad en los establecimientos de @PlaceresCarulla ubicado en la calle 63 en bogota porque sin ninguna prueba me acuso de robo. pic.twitter.com/mXr7p61YzR — Angie (@AngieRamirezM1) July 24, 2019

Los celadores no escuchaban razones y les dijeron que eran robados. Después de un cruce de palabras, los guardas de seguridad llamaron a las autoridades, ellas pensaron que podrían aclarar con la Policía lo ocurrido, pero no fue así.



“El policía ni siquiera se dedicó a escuchar mi versión. Me leyó los derechos, procedió esposándome, me llevaron a la patrulla, luego a un CAI y de allí a la URI”, trinó la mujer.



Su prima se quedó en el supermercado tratando de explicar que todo era un error mientras Angie iba esposada en una patrulla de la Policía rumbo a los juzgados de Paloquemao, por unos polvos de 20.000 pesos que nunca se robó.



“El policía jamás fue justo, solo llegó a arrestarme como quien acata una orden de algún superior. Lloré, me asusté, nunca pensé estar en una celda, me imaginé lo peor”, escribió terminando el relato en su cuenta de Twitter. Luego, la llamó la abogada del establecimiento comercial a ofrecer excusas.



Finalmente, tras los requisitos de rutina, la dejaron ir y los administradores del establecimiento comercial le ofrecieron disculpas, pero ella terminó su denuncia con el siguiente mensaje: “¿Quién le dice a todos los que me vieron salir esposada que se trató de una error? ¿En qué campo de concentración entrenan a sus guardias de seguridad para que sean tan inhumanos? ¿Por qué no vieron el video cuando les pedí? ¿A quiénes más les han hecho pasar esta injusticia?”.



BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET