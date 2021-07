Volvieron a rugir las grecas del Café Pasaje

Cuando Álvaro Vásquez, luego de 433 días con sus largas noches, volvió a encender las luces rojas de neón del aviso del Café Pasaje, advirtió que todavía había esperanzas, que no todo estaba perdido.



Minutos antes se le crisparon los dedos mientras abría candados y cerrojos, y subía las rejas. Dijo sentirse preso de una sensación extraña, mezcla de nerviosismo y felicidad.

(Le puede interesar: Así se mueven las bandas: radiografía de la delincuencia en Bogotá)



Álvaro y su hermano Mauricio regentan el octogenario Café Pasaje (85 años de historia), ubicado en el costado occidental de la plazoleta del Rosario de Bogotá, que estuvo cerrado por la pandemia desde el 19 de marzo de 2020 hasta el 8 de junio de 2021, cuando la administración distrital autorizó la reapertura de establecimientos.



Encender luces, limpiar enseres, acomodar mesas y asientos, sentir a todo vapor el rugir de las grecas, mientras en el estereofónico Rolando Laserie entonaba Las 40 “con el pucho de la vida apretado entre los labios”, fue para los Vásquez desempolvar el museo de la memoria de uno de los cafés emblemáticos de la actividad social, cultural y política de la capital.

Santafereños y políticos

Inmerso en una nostalgia irremediable, Álvaro percibió el aleteo de golondrinas de remotos e imborrables recuerdos: la algarabía de afiebrados a la hípica frente al galopar precipitado de los caballos del hipódromo de Techo, en el televisor de tubos, cuando el café era el sellador oficial de las apuestas 5 y 6; las efervescentes arengas y ripostas entre liberales y conservadores en épocas preelectorales; las guachafitas con musiqueros que armaban hasta el amanecer estudiantes y aficionados, cada 28 de febrero, desde 1941, fecha en la que, sobre una de las mesas metálicas, se firmó el acta fundacional del Deportivo Independiente Santa Fe; los célebres encuentros entre poetas y juglares de distintas vertientes, cuando la inspiración fluía a flor de labios y se concursaba por el mejor piropo entre vasos pletóricos de cerveza y copas de anisado.

(Además: Iniciarán pilotos para público en el Campín)



También los negocios de palabra que se concretaban entre comisionistas de semovientes y finca raíz, comerciantes de piedras preciosas, empresarios artísticos y profesionales de la tauromaquia y de la música popular; o levantamientos de actas, minutas, escrituras, edictos y memoriales, cuando el Café Pasaje era la oficina central de litigantes y tinterillos en su teclear incesante de máquinas de escribir portátiles, plumillas y resmas de papel.



Un año largo de sequía, de solventar gastos de casa con ahorros de toda una vida, y de la incertidumbre de que el café, que décadas atrás fundara su padre, se viera obligado a cerrar puertas para siempre, como ha sucedido con varios establecimientos del centro bogotano: desvelo constante alrededor de la familia Vásquez. Pero ahí estaban de nuevo Álvaro y Mauricio, en pie de lucha, con sus overoles de dril caqui, dispuestos a jugársela toda para darle continuidad al negocio.

Personajes de antología

uando los abordamos, a escasos días de la reapertura, no había más de diez personas ubicadas a distancia, como demanda la logística sanitaria, con mesas intermedias señaladas por una cruz negra de cinta aislante. Las mismas mesas de acero que nacieron con el café, importadas de Nueva Orleans, y los asientos rojos de cuerina varias veces tapizados.



En el puesto que se adjudicó por años Rómulo Caicedo, el recordado intérprete del despecho, una bella joven de trenzas verde manzana observaba a través del amplio ventanal el pedestal vacío de donde la comunidad misak arrancó la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada.



Debajo de los retratos en sepia de don Jorge Mario Vásquez y de doña Olga Uribe de Vásquez, padres de Álvaro, Mauricio y de cinco hijos más, donde se ubicaba por costumbre el torero Pepe Cáceres, un hombre de sombrero alón, entrado en años, estaba absorto en la lectura de un poemario de Borges, entre sorbos de cerveza.

En la mesa, bajo el reloj tutelar, de la que narran los viejos ocupaba en la década de los 60 el expresidente Carlos Lleras Restrepo, cuando se desplazaba a pie y sin guardaespaldas del Palacio de San Carlos al Café Pasaje para preguntarles a los contertulios sobre los más y los menos de su gobierno, una dama de pava color malva y gargantilla perlada miraba con ansiedad la puerta del café y consultaba su reloj como si estuviera dando por frustrada una cita amorosa

Volver, como el tango

Era un jueves, al caer la tarde, con no más de una decena de parroquianos dispersos a lo largo y ancho de las mesas, cuando antes del cataclismo viral los Vásquez y su guarnición de meseras no daban abasto para atender los pedidos de las mesas al tope de universitarios, maestros, oficinistas, abogados, periodistas, comisionistas de esmeraldas, bohemios y vagos ilustrados de vieja data.



Una de las preocupaciones latentes de Álvaro Vásquez en la reapertura del café es observar que el movimiento, por ahora, no es el mismo de antes por tres razones contundentes: primero, la ausencia de estudiantes de un sector universitario por excelencia, donde confluyen claustros como el del Rosario, la Gran Colombia, la Autónoma, entre otros, su clientela potencial; segundo, porque la mayoría de profesionales y oficinistas están laborando desde la virtualidad en sus domicilios, y tercero, porque la vida nocturna, en el centro capital, por factores de crisis económica e inseguridad, se ha reducido considerablemente.

(Le sugerimos: El Mercantil, el último café de los jubilados)



“Es un reto enorme –dice Álvaro Vásquez–. Cuando cerramos, no nos pasó por la cabeza que esta pandemia se fuera a prolongar demasiado. Duele por los que se han ido, por los comerciantes que han quebrado. Pero tocaba volver, como el tango de Gardel, y aquí estamos dando otra vez la batalla y cruzando dedos para que el café sea el de antes”.



En ese clamor coincide Sandra Parra, mesera desde hace siete años, de muchas que han pasado por el Café Pasaje, desde la legendaria Bertha Morales, la primera que ofició en las mesas cuando era escándalo nacional ver a una mujer en un café, la misma, relatan cronistas de antaño, que le acercó un vaso de agua al caudillo Jorge Eliécer Gaitán cuando este yacía moribundo en el pavimento, segundos después de los disparos de revólver que le propinó Juan Roa Sierra aquel fatídico 9 de abril de 1948.



No es la primera vez que el Café Pasaje corre con la pesarosa noticia de su desaparición: en 1984 (como lo registra el historiador y músico Alfredo Barón en el libro El impúdico brebaje: los cafés de Bogotá, 1866-2015) estuvo a punto de ser cerrado, igual que el Café Tequendama, por disposiciones de Planeación Distrital, al ser considerados “negocios de dudosa reputación”. “Algo inaudito –agrega Vásquez–, porque en la larga historia del café nunca se ha producido un hecho lamentable o bochornoso de registrar”.

De la plazoleta del Rosario, otrora cercada por concurridos cafés como el Rhin, el Tequendama y el Sorrento, solo sobreviven el Café Pasaje y su vecino contiguo, La Plazuela. Pero del centro capitalino, tradicionales y de antología, se conservan a juro el Pasaje y el Mercantil.



RICARDO RONDÓN CHAMORRO

ESPECIAL PARA EL TIEMPO