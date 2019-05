La calle de Fontibón que no para de inundarse

Los dueños de los establecimientos comerciales de la zona industrial del barrio Montevideo en la localidad de Fontibon, llevan 5 meses esperando que el Acueducto repare el sistema de alcantarillado del sector. Según los vecinos de la zona, debido a la falta de mantenimiento en la red, el agua en la carrera 69C entre calles 15A supera los 40 centímetros cuando llueve.

El más reciente episodio de desbordamiento de las alcantarillas se presentó esta tarde, cuando después del fuerte aguacero que se cayó sobre la capital, la vía nuevamente fue cubierta por cientos de litros cúbicos de agua.



Yesica Inchima, propietaria de un restaurante en la zona, manifiesta que esta situación no solo afecta el mobiliario de su local, sino que, debido a los fuertes olores, su negocio ha perdido clientes.



Ante esta situación, los vecinos de la zona se organizaron en enero para enviar una solicitud a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, para que realizará una visita técnica y determinará el motivo por el cual se presentan las inundaciones.



Esta carta, fue enviada en enero y respondida en abril, según manifiesta un residente de la zona. Sin embargo, según Inchima pese a la insistencia, la entidad no realizó ninguna reparación. "Ellos vinieron y revisaron pero no hicieron nada, las calles se siguen inundando", indica la propietaria.



EL TIEMPO se comunicó con la empresa de Acueducto para obtener información sobre este caso. Desde la entidad manifestaron que enviaran personal a la zona pera realizar una inspección y definir las causas del incidente. Además, que verificarán si estas inundaciones tienen alguna relación con los trabajos de mantenimiento de las redes de alcantarillado que se hacen en la zona.

REDACCIÓN BOGOTÁ

@BogotaET

EL TIEMPO