La calle que está siendo succionada por las raíces de los árboles

Transitar por calle 44 entre carreras 52 y 57 se ha vuelto un dolor de cabeza para conductores y residentes del barrio La Esmeralda. En ambos sentidos de la vía se ha generado una zanja que genera un hundimiento en la calle de 20 centímetros.

EL TIEMPO visitó la zona en respuesta a la denuncia que realizó nuestro lector Andrés Gómez a través de Facebook y evidencio la situación. La movilidad del sector, en sentido oriente-occidente, se complica porque mientras un carril de la vía presenta un hundimiento, el otro es ocupado por vehículos mal estacionados.

Según la denuncia de nuestro lector, ninguna entidad ha realizado acciones para reparar la calle ni para controlar los automóviles que se adueñan del carril bueno para parquear.



Del otro lado, en los carriles que van desde el occidente hacia el oriente se presenta una situación similar. El hundimiento generado por las raíces de los árboles reduce la movilidad de la vía a un solo carril.



Vecinos de la zona sostienen que la calle se encuentra en ese estado desde hace más de ocho años y que se puede evidenciar porque en la zanja ya ha crecido vegetación. Humberto Suárez, quien reside en el barrio desde hace 28 años, afirma que desde el 2011 el hundimiento no para de crecer.

“Escuché en una reunión que hizo la JAC de La Esmeralda que habían hecho una solicitud a la alcaldía para que intervinieran la vía, pero que ellos habían respondido que la prioridad era reparar vías en donde pasaran buses del SITP o alimentadores”, sostiene Humberto.



Otro afectado por el estado de la vía es Marcos López, conductor de un vehículo que transporta alimentos y quien antes de conversar con EL TIEMPO estuvo cerca de 20 minutos tratando de pasar por el sector. “Esta calle es intransitable”, afirma.



Acerca de esta situación, la Unidad de Mantenimiento Vial aseguró que esta vía no pertenece a su jurisdicción. Por tal motivo consultamos al IDU, entidad que manifestó que la vía es responsabilidad de la alcaldía local de Teusaquillo y la UMV. También añadieron que "recientemente se realizaron parcheos a lo largo de la Calle 44".



Indagamos con el Jardín Botánico para conocer las causas del hundimiento. Voceros de la entidad manifestaron que “la afectación en las vías por parte del sistema radicular de los árboles ocurre cuando las raíces superficiales empiezan a recorrer el terreno en busca de nutrientes o recursos esenciales para su supervivencia”.

Las grietas superan los 20 centímetros de ancho. Foto: Camilo Castillo / EL TIEMPO En ambos sentidos de la vía se presenta la problemática. Foto: Camilo Castillo / EL TIEMPO Las gritas generan dificultades en el tráfico de la zona. Foto: Camilo Castillo / EL TIEMPO

Añadieron que “el fenómeno se presenta principalmente porque el emplazamiento de los árboles no es el adecuado o la especie seleccionada no es correcta para la zona”.

De igual manera, el Jardín Botánico aclaró que ellos “no puede realizar ninguna actividad silvicultural sin la autorización de la Secretaría Distrital de Ambiente”.



Esta última entidad manifestó a EL TIEMPO que este problema “no le corresponde a la Secretaría” y que ellos solo emiten “concepto al ente pertinente para que procedan con el arbolado”.



Por último, y al no tener una respuesta concreta sobre la reparación de la vía, preguntamos a la alcaldía local de Teusaquillo. Esta declaró que “la vía vale mucho, el fondo de reparación de vías no tiene presupuesto y esos hundimientos tienen repararse con una rehabilitación profunda. Todas las entidades tienen conocimiento de eso”, versión que coincide con la entregada por los habitantes del barrio La Esmeralda a este medio.

CAMILO ANDRÉS CASTILLO

Redacción Bogotá

EL TIEMPO

En Twitter: @camiloandres894