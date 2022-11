Después de la trágica noche de fuertes precipitaciones que vivieron los residentes de la vía a La Calera, afectada por el desbordamiento de tres quebradas, la inundación de viviendas y negocios y de vehículos arrastrados. Fueron 46 familias las que resultaron damnificadas (un total de 280 personas), quienes están recibiendo atención humanitaria en tres albergues que dispuso la Alcaldía de Bogotá.



(Le recomendamos: La vía a La Calera podría ser habilitada el viernes en la noche o sábado)

No obstante, es claro que las víctimas de esta catástrofe no dependerán de estas ayudas para siempre. Entonces, ¿quién les responde a las víctimas?



De acuerdo con Francisco Bernate, abogado penalista, hay un fondo de desastres, pero está pensado para cosas de utilidad común, como, reparar las vías, restablecer los servicios, sufragar gastos de albergues, y proveer a la población de lo necesario.



De igual manera, explicó que en este caso que la lluvia es un hecho natural, si una casa se desploma, o un comercio tiene pérdidas no es un asunto indemnizable o reparable, salvo que la casa o comercio este asegurado contra inundaciones, caso en el cual la aseguradora responde.



Eso, teniendo en cuenta que hay aseguradoras que ofrecen seguros de vivienda que amparan incendios, inundaciones y caídas de rayos.

Un funcionario de la alcaldía, le contó a este diario que en estos casos de fuerza mayor o fortuitos de lluvias, inundaciones, asuntos climáticos en principio no son responsabilidad de nadie. No obstante, indicó que si habría una obligación, si se prueba que hubo alguna negligencia por parte de algún organismo del distrito, ya sea preventivo o en el momento de atender la emergencia.



“Por el momento, no está comprobada ninguna de las dos, los familiares pueden iniciar contra el distrito acciones de reparación directa, pero ahí los abogados tendrían que entrar a demostrar que hubo una negligencia por parte de alguna entidad, y entrar a demostrar en qué consiste la incuria, y que esta generó la muerte de las personas o daños en algunas viviendas”, expuso la fuente de la alcaldía.



Sin embargo, el Distrito les dio a las víctimas colchonetas, kits de limpieza, refrigerios, comidas calientes, tejas, plástico, estufas, atención en salud y psicosocial.



Además, la alcaldesa Claudia López, los integrantes del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, Bomberos Bogotá, Policía nacional, Defensa civil, Cruz Roja, Policía de rescate, las Secretarías de Movilidad, Gobierno, Integración Social, Ambiente, Seguridad, el Idiger, el Jardín Botánico y la Alcaldía local de Chapinero están desde el domingo llevando a cabo labores de búsqueda, trabajos en la vía, entregando ayudas, remoción de escombros, tala de árboles y mesas de diálogo para la re ubicación a la comunidad que vive cerca a las quebradas.

Por ahora, no se conoce cuál será con exactitud el apoyo que se les podrá brindar a las personas afectadas, pero ya está decretada la calamidad pública y se está formulando el plan de acción específico para la atención pronta y oportuna.



Cabe mencionar que, el martes, en una rueda de prensa la alcaldesa López no solo cuestionó a la Corporación Autónoma de Cundinamarca (CAR) por la falta de atención respecto a la tala de árboles que le corresponde la institución, sino que además, recordó que los habitantes del sector ya habían advertido sobre el riesgo inminente de la zona.



Ante la acusación, Luis Fernando Sanabria, director de la CAR, dijo que su labor es autorizar y no realizar la tala.



También, la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia, se pronunció y dijo que muchos de los predios a orillas de la vía son privados y que son los propietarios quienes debían cumplir con esa tarea.



LOREN VALBUENA

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a lorval@eltiempo.com