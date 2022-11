“Regresamos tan pronto aclaró el día. Me bajé con mis otros hijos y con muchachos de la comunidad y más o menos a unos dos kilómetros lo encontré totalmente desnudito, sin ropa, vuelto nada, empalado. Fue terrible, Dios mío”.



Estas fueron las declaraciones de Luis Carlos Amado, el padre del Hollman Alejandro Amado (30 años), quien falleció tras ser arrastrado por un deslizamiento de tierra en medio de la tormenta del pasado 12 de noviembre en el Camino al Meta, en la vía La Calera.

El hombre narró los momentos de terror que vivió junto a su familia cuando conoció la noticia de que su hijo había sido víctima de la ola invernal y detalló cómo fue la búsqueda que luego de dos días le permitió encontrar a su hijo sin vida en la zona boscosa del sector.



“El día 12 después de ese fuerte aguacero yo llegué a la casa y me informaron que mi hijo Hollaman Alejandro Amado había sido arrastrado en el carro por la avalancha. En ese momento lo único que hice fue devolverme a buscar a mi esposa y volver de nuevo a botarme por esa ladera a buscarlo”, señaló Amado.



Sin embargo, el hombre también aclaró que nunca fueron ayudados por ningún organismo de rescate ni por las autoridades, y que fueron él y su familia los que realizaron todas las labores para poder dar con el cuerpo de Hollaman Alejandro.



"Mi hijo era un líder de la comunidad, todos lo quieren, era un ser súper especial y ayudaba a todo mundo porque cuando alguien necesitaba algo él estaba ahí para ayudarlo", añadió Luis Carlos.



Y agregó: “Nadie nos quiso ayudar, ningún agente del Gobierno se hizo presente. Quiero decir que ninguno puede decir que ellos lo rescataron porque fui yo mismo el que estuve toda la noche con personas de la comunidad y con mi familia buscando a mi hijo. Nos dieron las 3 de la mañana y no fue posible hallarlo”.



Y en esa misma vía, Luis Carlos Amado cuestionó fuertemente las declaraciones que ha dado a la prensa durante los últimos días la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. “Quiero decirle a la alcaldesa que no diga lo que no es porque nadie nos ayudó, nadie lo encontró, fui yo con mi familia y con la comunidad que es muy unida y siempre nos ha ayudado y apoyado. De resto nos tienen olvidados, abandonados como siempre ha pasado”.





REDACCIÓN BOGOTÁ Y CITYTV