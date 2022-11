“La vida se vive y el presente debe disfrutarse, porque hoy estamos, mañana no sabemos qué pase”. Esta frase, escrita en uno de los últimos tuits de Angela Peñarete, parecía ser un presagio de lo que le ocurriría días después, durante la tarde del sábado 12 de noviembre, cuando una emergencia causada por las fuertes lluvias acabó con la vida de la mujer de 29 años, en la vía entre Bogotá y La Calera.



Freddy, su hermano, relató que aquel día la joven, recordada por su espíritu libre y aventurero, le comentó que se iría a un glamping con un amigo.

“Mi hermanita salía con un amigo, no era su novio ni nada, como en algunos medios alcancé a leer. Era un amigo de hace muchos años e iban rumbo a La Calera”, comentó Freddy para EL TIEMPO.

En el camino comenzó a llover incesablemente y, según lo que contaron los miembros del CTI, la moto en la que iban Angela y su acompañante dejó de reaccionar por la cantidad de agua. Al sentir el peligro, ambos decidieron bajarse del vehículo, por el sector de La Capilla.

La emergencia que se vivió en La Calera por las fuertes lluvias. Foto: Sergio Acero Yate

“El chico parece que salió hacia un lado y mi hermana salió, lamentablemente, hacia otro; ella tenía la maleta puesta”, narró el hermano de Angela.

Justo en ese momento, en medio del intenso aguacero, se desbordó la quebrada Morací, y la ráfaga de agua arrastró a la mujer con fuerza, hasta que quedó atrapada en el guardachoque de un carro.

Su acompañante, narra Freddy, la perdió de vista un momento, y cuando logró ganarle a la corriente intentó incansablemente de rescatarla, junto con habitantes de la zona que lucharon para sacar a Angela con vida, a pesar de que el agua rebosaba de sus rodillas. Una escena que no olvidarán.

“Ella se agarró y gritaba que hiciéramos una cadena para ayudarla”, relató para este diario Orlando Urrego, un comerciante de la zona. "Solo se veía la manito de ella pidiendo auxilio fuera del agua", agregó otro de los testigos.

Pese a que intentó aferrarse al vehículo, no pudo seguir sosteniéndose. Tan solo segundos después tres hombres lograron sacar su cuerpo, pero ya era muy tarde, pues Angela había muerto ahogada.



‘La Alcaldía no nos ha prestado ningún apoyo’

Freddy y los demás familiares se enteraron de lo sucedido hacia las 11 de la noche de aquel sábado. El CTI inicialmente llamó a la hermana mayor de la joven, Linda.

“Nos citaron para esa misma noche, a las 11. Y pues la verdad yo dije que no fuéramos por allá porque pensamos que era una broma de mal gusto o que de pronto nos iban a hacer algo”, relató el hermano de la mujer.

Sin embargo, a la mañana siguiente se levantaron con preocupación, pues Angela solía ser muy activa en redes sociales y era muy extraño no ver un solo video o mensaje de ella después de tantas horas.

Angela Peñarete y su hermano Freddy. Foto: Instagram: @oigasraley

“Yo hablaba regularmente con mi hermana, éramos muy compinches. La última conversación fue ese sábado, cuando le dije: ‘Vente para la casa, por qué no vienes’, y me dijo: ‘No, hermano, me voy de glamping’”, relató Freddy.

Su familia decidió consultar la base de datos de Medicina Legal, y allí confirmaron la noticia que tanto temían: Angela aparecía registrada y fue una de las víctimas mortales de la emergencia invernal en La Calera.



En ese momento empezó para Freddy lo que denominó un “proceso bastante dispendioso” en el que recibieron “un trato un poco inhumano”.



El cuerpo de Angela llegó a Medicina Legal alrededor de las 2 de la mañana del domingo 13 de noviembre, y le realizaron la necropsia el lunes festivo, sobre las 5 de la tarde. “Me dieron el informe que ya la tenían, que podíamos reclamar el documento que ellos emiten y teníamos que llevarlo a la Fiscalía 510, que queda en Paloquemao”, contó Freddy.

Pero fue tan solo hasta el miércoles en la mañana que su familia pudo retirarlo, pues el hermano de la víctima relató que hubo distintas e injustificadas demoras en las firmas que necesitaban de parte de la Fiscalía.

El tiempo para adquirir la documentación necesaria se hizo aún más largo en medio del dolor de la familia, que solo esperaba poder despedir a Angela. “Nadie se humanizaba y era una cosa terrible que tuviéramos que esperar tanto tiempo por una firma”, dijo el hermano de la joven.

Freddy agregó que también quedó inconforme con la Alcaldía de Bogotá: “Nos incomodó un poco un tuit de la alcaldesa. Decía que ya nos había prestado el apoyo, y nunca nos ha prestado ningún apoyo. Nunca se ha contactado con nosotros”.

Es por eso que hizo un llamado a que los servidores públicos sean empáticos y busquen “tratar de mitigar un poquito el dolor de muchas familias. Es una situación que se le puede presentar a cualquiera”.

“Lo que están viviendo los habitantes de La Calera es una situación que ya se preveía, ya se habían hecho anuncios. Las autoridades deberían tener cuerpos de socorro, cuerpos de apoyo y tener un poco más de humanidad”, agregó.

Una mujer ‘de voluntad indomable y fuerza inquebrantable’

Este viernes, finalmente, Freddy y su familia pudieron decirle adiós a la que fue una hermana y una hija incondicional, siempre dispuesta a ayudar a los que la amaban. Su familia la describe como una mujer alegre, generosa y muy activa, que disfrutaba de los pequeños detalles de la vida.

Cómo ella misma escribía en su cuenta de Twitter, red social en la que tenía más de 5 mil seguidores, era una mujer “de voluntad indomable y fuerza inquebrantable”.

Angela Peñarete era apasionada por los viajes y el deporte. Foto: Instagram: @oigasraley

“A veces parece que estas circunstancias no permitieran sino únicamente hablar cosas buenas de las personas porque no están, pero en realidad fue una gran hermana, me escuchaba en todo y era mi compañera de viajes. Con honestidad digo que con sus 29 años nunca peleamos. Yo soy muy jodido, muy gruñón a veces, y ella solo se reía”, rememoró Freddy.

Era una mujer soltera, sin hijos, que amaba el gimnasio, que soñaba con viajar y seguir explorando el mundo, pues recientemente había obtenido la visa americana y tenía a Estados Unidos en la lista de sus próximos destinos. Su hermano, además, la describe como una persona cariñosa que, aunque no era de muchos abrazos, demostraba su inmenso amor hacia su familia.

“Era la favorita de mi mamá, pero se lo ganó, con su forma de ser, siempre estaba pendiente de ella. Una excelente persona, muy honesta, se fue sin deudas de nada. Hace quince días para mis cumpleaños me invitó a cenar y básicamente pagó la cuenta, siempre quería verme feliz”, recordó su hermano.

Angela Peñarete junto con sus hermanos y su mamá. Foto: Instagram: @oigasraley

De hecho, hace unos días había compartido por medio de su cuenta de Twitter un tierno mensaje de su madre, quien le decía que era un excelente ser humano. “Cómo no sentirme feliz si ella me dice esto. Creo que a pesar de que puedo ser mejor, lo estoy haciendo bien”, escribió.

Cómo no sentirme feliz si ella me dice esto. Creo que a pesar de que puedo ser mejor, lo estoy haciendo bien 🥹 pic.twitter.com/yDHVY7K2mz — Angela, sin tilde. (@OigaSraLey) October 26, 2022

Angela, abogada y especialista en Derecho Público, se encontraba trabajando en la Agencia Nacional de Tierras y en Ideartes, entidades que han expresado sus condolencias ante la tragedia.

Aunque su muerte ha causado un profundo dolor para los que la conocían, Freddy aprendió que la familia va primero, y que hay disfrutar en vida de cada momento. “Porque hoy nosotros somos la prueba de que en cualquier momento algo cambia todo y se pierden las personas más importantes”, dijo.



La compleja situación en la vía a La Calera

La emergencia que se desató por las fuertes lluvias de la zona también dejó otra víctima mortal: Alejandro Rodríguez, un joven de 33 años que era guardia de seguridad y que, junto con otro compañero -Javier Velilla, de 40 años- salió en un carro para prestar labores de vigilancia en el sector del Camino al Meta.

Un alud de tierra cayó sobre el vehículo. Rodríguez salió del automotor, pero, según testigos, por más que el hombre intentó correr y alejarse del carro, no logró escapar de la montaña de tierra que lo arrastró y lo lanzó al barranco donde se halló su cuerpo.

Facebook Twitter Linkedin

Emeregencia en vía a La Calera. Foto: Sergio Acero Yate

Velilla, por otro lado, lleva una semana desaparecido. El director del Idiger, Guillermo Escobar, aseguró que más de 40 personas del cuerpo de Bomberos, Ejército, Policía y Defensa Civil siguen trabajando en la búsqueda del hombre.

La emergencia de aquel sábado dejó un saldo de 46 familias afectadas (un total de 280 personas), quienes están recibiendo atención humanitaria en tres albergues que dispuso la Alcaldía de Bogotá.

Por otro lado, el Idiger también señaló que está trabando en la reparación y adecuación de la vía, enfocado en dos tramos: el primero, que va del kilómetro uno al seis, en donde se realizan acciones de recolección de escombros y limpieza efectiva de la vía y, el segundo, que es el del kilómetro 6, donde se presentó un fuerte deslizamiento de tierra que se ha venido retirando, como la tala de más de 117 árboles que van a ser movidos del sector por motivos de prevención de los riesgos.

