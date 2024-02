La bicicleta puede ayudar a construir una mejor Bogotá / Opinión

Llega un nuevo día sin carro en Bogotá. Aunque creo que esta jornada debe repensarse para darle un nuevo sentido, y por qué no transformarla en un carnaval de la bici, quiero aprovechar este momento para reconocer que, como ciudadano y como usuario, a mí me gusta el sistema de bicicletas compartidas de nuestra ciudad.



Aunque su nombre, Tembici, aún es extraño para muchas personas en la ciudad, quienes nos hemos encontrado con sus estaciones en diferentes sectores de Usaquén, Chapinero, Teusaquillo, La Candelaria y Barrios Unidos, sabemos que hoy la ciudad cuenta con una alternativa que facilita la movilidad principalmente en tramos cortos.

Investigando sobre Tembici encontré que tiene casi cien mil usuarios registrados; que en sus bicicletas se han realizado más de 1.5 millones de viajes; que han invertido en Bogotá cerca de 15 millones de dólares para hacerlo realidad; que el 32% de sus usuarias son mujeres; que opera con 3.300 bicicletas - 1.500 eléctricas - y 296 estaciones; que para usarla hay que descargar una aplicación; y que su uso – viaje sencillo, diario, mensual o anual - se paga mediante tarjeta de crédito, entre otros datos interesantes.



Hasta aquí todo chévere. Sin embargo, aprendiendo de otras iniciativas de movilidad en nuestra ciudad y en el mundo, el sistema no se puede dormir en los laureles. Por eso, la administración del alcalde, Carlos Fernando Galán, la empresa que opera el sistema de bicicletas y la ciudadanía tienen que apretar el paso y hacer varios ajustes.

Primero. Ampliar la zona de operación.



Si la idea es ampliar el número de personas que se mueven por la ciudad en bicicleta, ofrecer a quienes no quieran pasar horas en un trancón o no se sientan cómodos usando el transporte público, pero no quieran ir al carro o a la moto, es fundamental llevar el sistema hacia otras localidades.

Segundo. Mejorar la aplicación que sirve como puerta de entrada al sistema. Este es tal vez uno de los dolores más frecuentes de quienes tenemos que usar un servicio a través de una app.

Si es lenta, imprecisa o poco amigable, chao. Hoy hay tecnología disponible para hacer de esta experiencia algo sencillo e instintivo.



Tercero. Revisar el trazado de los bicicarriles y garantizar la seguridad. Con los datos de los viajes de quienes usamos el sistema, la administración puede afinar la decisión de qué zonas de la ciudad necesitan carriles seguros para la bicicleta, cuáles no tanto y en qué lugares hay que reforzar la presencia policial.

Es clave que usar la bicicleta sea algo seguro si, nuevamente, lo que se quiere es ampliar su uso en Bogotá.Cuarto. Crear - fortalecer - la cultura bici en Bogotá. Ojo, esto va más allá de que la gente la use.

Quienes se mueven en bicicleta pueden ser el símbolo del regreso del civismo a nuestra ciudad.

Esto implica que respeten las normas de tránsito y a otros actores viales, que usen la infraestructura que, con tanto esfuerzo y con nuestros impuestos, se ha construido en Bogotá; y que usen elementos reflectivos en la noche.

Quinto. Mujeres y jóvenes deben ser prioridad. Para garantizar el futuro de la movilidad sostenible en nuestra ciudad es clave que entendamos por qué ellas y ellos usan la bicicleta, qué falta para que la usen más, cómo logramos que sea asequible y accesible y qué tenemos que hacer para que lo hagan con seguridad.

Las bicicletas compartidas pueden ser vistas como una gran oportunidad para Bogotá. Tras estos meses de buen desempeño Tembici tiene el desafío de no desmejorar el servicio.

La administración, que cuenta hoy con mejor información, puede impulsar los ajustes necesarios para que esta apuesta sea más audaz. Y nosotros, quienes nos movemos en bicicleta, tenemos la oportunidad de ayudar a construir una mejor Bogotá.

FERNANDO ROJAS PARRA - PARA EL TIEMPO