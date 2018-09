No habría concierto de la banda sueca Marduk en Bogotá

Días después de la polémica que se desató en la ciudad por el anuncio de un concierto de la banda sueca de metal Marduk, criticada por el concejal Marco Fidel Ramírez por considerarla blasfema, la administración distrital anunció que el evento no podrá realizarse, por lo menos en el sitio que estaba previsto.

A propósito del concierto de la banda sueca Marduk en Bogotá:



No será posible la realización del evento por la suspensión temporal de la actividad del establecimiento por falta de los requisitos de la Ley 1801 de 2016. pic.twitter.com/JcBYuS6MYd — Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) 28 de septiembre de 2018

El secretario de Gobierno, Miguel Uribe, señaló que el establecimiento en el que tendría lugar la presentación de este grupo no cumplía con los requisitos normativos necesarios para alojar el concierto. "No será posible la realización del evento por la suspensión temporal de la actividad del establecimiento por falta de los requisitos de la Ley 1801 de 2016", explicó el funcionario.



Uribe señaló a través de su cuenta de Twitter que el lugar fue sellado por 10 días por no contar con el pago de derechos de autor, un concepto de la sub red norte de salud, ni un concepto de Bomberos, todos requerimientos obligatorios para la ejecución de este tipo de eventos.



En conversación con W Radio, Andrés Arce, promotor del concierto, señaló que están buscando otras alternativas para que Marduk pueda presentarse en la ciudad. "La banda, nosotros como representantes de la agrupación para Suramérica, estamos en la labor de hacer el concierto porque es una cuestión de honor presentar al artista, esto está movido más por los deseos dogmáticos en una persona que debería estar más bien trabajando por los problemas de la ciudad", le dijo Arce a W Radio, en una evidente referencia al concejal Marco Fidel Ramírez.

La polémica por este evento la desató esta semana el concejal Marco Fidel Ramírez, quien desde el cabildo distrital emprendió una campaña para impedir que se llevará a cabo este concierto. “Como concejal de la familia, como concejal de los cristianos, como hombre creyente, rechazo categóricamente la pretensión de presentar en Colombia, en Pasto y en Bogotá, a esta asquerosa, satánica, corrupta y blasfema banda sueca”, expresó Ramírez.



El concejal también había interpuesto esta semana una tutela para impedir la realización del concierto. Sin embargo, el Distrito aseguró que su decisión no guarda ninguna relación con la acción de tutela del cabildante.

La banda Marduk no tocará en Bogotá. Después de un operativo en el establecimiento en el que iba a tocar, éste es sellado por incumplimiento de la ley 1801 de 2016. pic.twitter.com/UTU8ZXVlW6 — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) 28 de septiembre de 2018

Los organizadores del evento, entre tanto, no se han pronunciado al respecto. Marduk tiene programada una presentación en la ciudad de Pasto este 3 de octubre.



Colombia no ha sido el único país donde la visita de esta banda de metal ha suscitado polémica. Este miércoles el Congreso de Guatemala decidió no permitir el ingreso de Marduk a ese país, pues considera que la agrupación es “inmoral” y “satanica”. En Panamá, por otro lado, se adelanta una petición encabezada por grupos cristianos para impedir el concierto de la banda en ese país.

BOGOTÁ

Síganos en Twitter como @BogotaET y en Facebook: BogotaET