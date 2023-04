Terror sintieron muchos bogotanos cuando las disidencias de las antiguas Farc, reunidas en la Nueva Marquetalia, anunciaron la refundación de uno de los frentes armados más violentos y temidos de los años 90.



El pasado 18 de abril, el exnegociador en La Habana alias Iván Marques informó en un comunicado que circuló en redes sociales de la reactivación del Frente 53, pero ya con el nombre de Henry Castellanos, el otrora sanguinario guerrillero que lo comandó y que impuso el terror en los municipios de la cordillera Oriental, desde el páramo de Chingaza, pasando por la región del Sumapaz, el sur y suroriente del Meta. Se trata de una vasta zona donde también tienen jurisdicción Bogotá, Cundinamarca, Tolima y Huila.

La información que tenemos es que en la parte alta del municipio de Lejanías han visto hombres armados y uniformados con prendas de uso militar. FACEBOOK

El anuncio rápidamente desató una ola de acciones operativas y un consejo extraordinario de seguridad en el que participaron los gobernadores del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, y Cundinamarca, Nicolás García, y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López; además de representantes de la Fiscalía, el batallón de Alta Montaña del Ejército y Policía.



Y si bien López envió un mensaje de tranquilidad indicando que en la zona “no hay presencia de frentes, de cambuches o de campamentos”, pero que no se iba a esperar que los haya. La mandataria anunció la instalación de cuatro puestos operativos de Ejército y la asignación de 16 policías judiciales.



También acordaron un recorrido entre el 10 y el 13 de mayo. Dicho desplazamiento será por Cabrera (Cundinamarca), la localidad 20 de Bogotá (Sumapaz) y Centro Duda, en el Meta.



En un encuentro con el presidente Petro en el Palacio le presentó un informe sobre la situación de seguridad en el Sumapaz y además le pidió que enviara representantes de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para que se encargaran de los predios que están bajo su dominio y que al parecer son los causantes de las disputas entre campesinos y guerrilleros.



Sin embargo, el gobernador Zuluaga, quien hace dos años recorrió esa región, la conoce como pocos y le viene haciendo seguimiento a la expansión de las disidencias hacia en el pie de monte llanero que pertenece a al extenso Sumapaz, afirmó que “esto es una amenaza real, no es un cuento propagandístico”.



El mandatario seccional dijo que tiene información respecto de que el corredor entre Uribe, el cañón del río Duda y el Sumapaz, que en el pasado fue emblemático para las Farc, hoy se lo disputan las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y la Nueva Marquetalia, de ‘Márquez’.



En un video de 2019 (foto) varios de los exjefes guerrilleros hoy muertos anunciaron su rearme. Foto: Archivo particular

'Romaña' fue uno de los firmantes del Acuerdo de Paz. En 2019 regresó a operar en la clandestinidad. Foto: AFP, Archivo EL TIEMPO

“La información que tenemos es que en la parte alta del municipio de Lejanías han visto hombres armados y uniformados con prendas de uso militar. Y tenemos información que estamos verificando y es que al parecer han tenido confrontaciones con el Ejército. Incluso, hay 10 alertas tempranas que pueden corroborar lo que estoy diciendo”, advirtió Zuluaga.



La misma preocupación le asiste al gobernador García, quien le dijo a este diario que si bien “hoy no hay presencia de disidencias en el departamento”, sí hay una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo sobre la “presencia esporádica”.



Además, según García, su homólogo del Meta ha indicado el creciente fenómeno de la extorsión en su departamento y que hay zonas que colindan con el Sumapaz que están siendo cooptadas por estos grupos.



Las alertas e información de inteligencia recopilada por las autoridades del Meta, la avanzada de las disidencias comienza en Uribe, antiguo santuario de las Farc, y desde allí se ha esparcido hacía los municipios de Lejanías, El Castillo, Granada, Cu-barral, Guamal, pasando por Manzanares (Acacías) y entrando a Cundinamarca, por Cabrera y Gutiérrez, donde nació el ‘Mono Jojoy’ e hizo presencia histórica con el Frente 53.



“Ese paso sólo se lo abren si quieren volver al corredor del Sumapaz en Bogotá y Cundinamarca, que les abre la puerta también hacia el Huila y el Tolima. Entonces, aquí no podemos hacernos los que no está pasando nada, simplemente porque en Cundinamarca hoy no tenemos acciones, no las tenemos acá, pero ya las tenemos al lado”, dijo García, quien señaló que deben hacer un frente común con Ejército y Policía y toda la institucionalidad.



“No podemos permitir que se retome este camino, ya el Meta está sufriendo unas circunstancias, y es una alerta gigante para que no permitamos que eso vuelva a pasar”, insistió.



Y si bien aún no hay presencia física de las disidencias, en el Sumapaz de Bogotá y Cundinamarca sí han aparecido hombres armados anunciando la repartición de tierras entre campesinos. Precisamente, un experto en seguridad, contó que en esa región el desaparecido jefe del Frente 53 vivió y tuvo una finca, la cual podría ser el motivo de los asesinatos de tres líderes sociales entre 2022 y 2023.



De hecho, información de Inteligencia conocida por este diario da cuenta de la posible llegada de un brazo armado que tiene como objetivo la retoma de los predios que pertenecían a ‘Romaña’ y que en la actualidad son administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

La alcaldesa y el secretario de Seguridad de Bogotá visitaron la localidad de Sumapaz. Foto: Alcaldía de Bogotá



Bajo ese contexto, Zuluaga explicó que las disidencias cambiaron el modus operandi de la guerrilla en el pasado. La avanzada que utilizan en las zonas que van copando son hombres que se movilizan en moto y empiezan a incitar a la comunidad a reagruparse, con lo que logran el control del territorio.



Detrás de eso, dicen analistas, podría haber una intención de acercarse al poder en la capital, mediante una estrategia de intimidaciones con panfletos y mensajes subliminales.



Aunque es tensa la situación en el departamento y en las localidades orientales de Bogotá, Hugo Acero, exsecretario de seguridad, piensa que las disidencias no van a volver a concentrar el mismo poder que logró ‘Romaña’, y que la avanzada del Frente 53 desde el Meta no busca exactamente un control territorial, sino más bien conseguir un corredor seguro para poder llegar a la ciudad.



“Ni siquiera en 2001, con todo el poder que tenían, las Farc lograron recuperar esas tierras por la misma presencia del Ejército. El Frente, como lo tuvo ‘Romaña’, no vuelve a suceder ahí, eso sí se lo puedo asegurar”, insistió Acero, quien, no obstante, llamó la atención en que hay que reforzar el Batallón de Alta Montaña y establecer un fuerte de Carabineros de la Policía, como se planteó en el pasado.





REDACCIÓN BOGOTÁ

ELTIEMPO



