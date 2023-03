En un improvisado taller ubicado en la calle 10.ª entre carreras 6.ª y 7.ª, en pleno centro de Bogotá, Claudia Hernández, usando un fino pincel y pintura, transforma los devaluados billetes venezolanos en verdaderas obras de arte.



En este dinero, la retratista plasma y rinde homenaje a los grandes artistas del mundo del arte como Edvard Munch, Fernando Botero, Goya y Van Gogh pintando sus obras más representativas. También dibuja los rostros de reconocidos personajes como Gabriel García Márquez, Salvador Dalí, Frida Khalo, los integrantes de Guns N´Roses y algunas estrellas del cine mundial.



Esta es una forma de resignificar y recordar a grandes artistas. Foto: Cortesía Jhon Cerón

“Pintar en los billetes de Venezuela es darle mayor valor a este tipo de moneda que está completamente devaluada. Es una manera de demostrarle al sistema que uno, a través del arte, le puede dar valor a algo que no lo tiene”, manifiesta Claudia, quien vivió durante varios años en el vecino país. Allí estudió Ingeniería Mecánica, pero por la situación que se vive decidió regresar a su natal Colombia para ‘rebuscarse’ y ganarse la vida.



“En Venezuela me dedicaba al arte, a la escultura. En Colombia no he podido seguir haciendo esculturas, ya que son trabajos que pesan por el material en que se fabrican y estar en la calle hace casi imposible crear, además, no lo valoran como debe ser”, asegura la mujer que al preguntarle por su edad responde que tiene más años que Drácula.



Para lograr que el arte sea más cercano a la gente, esta artista pinta en billetes venezolanos y en lienzos las mascotas o seres queridos de quienes transitan por los alrededores de la plaza de Bolívar. También traza las calles empedradas de la localidad de La Candelaria con tal precisión que los faroles que las iluminan parecen reales. Postales que vende a 20.000 pesos cada una.

En Colombia es muy bueno el turismo y esto permite que obtenga un trabajo y que la gente pueda llevar una pequeña obra de arte a su casa

“En algunos casos es muy difícil que valoren el arte, pues hay gente que no tiene el conocimiento y el significado de estas obras en la humanidad, pero a muchos sí les gusta ver a sus mascotas, que se han ganado un lugar privilegiado en sus hogares, dibujadas en un billete o en un papel”, destaca la mujer cuando atiende a un par de extranjeros que le compraron unos bolívares, billetes a los que les ha dibujado el rostro del nobel de literatura colombiano Gabriel García Márquez.



La artista, con la ayuda de un tenderete, cuelga la plata ya dibujada y a un lado, en un pequeño mesón, pone los lienzos. Al final, este espacio se convierte en una verdadera galería de arte callejera, al aire libre y de obligatoria visita para observar las obras.



“En Colombia es muy bueno el turismo y esto permite que obtenga un trabajo y que la gente pueda llevar una pequeña obra de arte a su casa”, concluye la mujer que se apresta a dibujar la mascota de una pareja de transeúntes que visitan este sector de la ciudad.

Hay que tener en cuenta que hoy un peso colombiano equivale a 500 bolívares y en el vecino país, desde el 2021, circula el billete de 1 millón de bolívares. Además, “esta moneda arrancó el 2023 con una devaluación de 73 por ciento frente al dólar, con respecto al 2022”, destaca en una publicación el diario Portafolio.

JHON CERÓN - PARA EL TIEMPO

REDACCIÓN BOGOTÁ