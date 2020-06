‘La Alquería, ejemplo de desobediencia’

El comercio, los compradores, los conductores que dejan los vehículos mal parqueados, los vendedores informales y el desacato a los protocolos de seguridad convirtieron al barrio La Alquería, en la localidad de Puente Aranda, en una zona preventiva de cuidado permanente.

La medida, que no es una zona de cuidado especial, ni en alerta naranja, se tomó, según el alcalde local de Puente Aranda, Edwar Martínez, como un tema pedagógico.



“Llevamos varias semanas asistiendo al sector con todo tipo de actividades y la ciudadanía no ha querido ser consciente del peligro que corre en este momento y ha sido desobediente. Estamos anticipándonos a que no se convierta en una zona de contagio”.



La reactivación económica del barrio, que agrupa empresas de textiles, bicicletas y ferreterías, no se verá afectada durante esta semana preventiva. La alcaldía local ha realizado controles a locales que ya cuentan con permiso de reactivación e invitando y guiando a los otros para obtenerla.



Las secretarías de Seguridad, Integración Social y Movilidad harán presencia permanente hasta el viernes para sensibilizar a las personas que transitan por esa zona, revisar los protocolos de bioseguridad, los horarios establecidos para la apertura económica, el control de espacio público y el tema de habitabilidad de calle.



Pero parece que la desobediencia también se presenta en otros dos barrios de Puente Aranda, que ya supera los 450 contagios y 14 fallecidos, según Hernández. “Este viernes haremos una evaluación de cómo nos fue y sabremos si lo continuamos en el sector, o lo pasamos a otros barrios, como Milenta y Galán, que tienen un desborde comercial y ciudadano que no respeta los protocolos de bioseguridad, aseguró.



Hasta el momento, van 217 personas sensibilizadas con los protocolos de bioseguridad, 123 vehículos con comparendos por mal parqueo en vía, 90 vendedores informales con retiro voluntario, 207 establecimientos visitados para confirmar el permiso de trabajo y 4 habitantes de calle sensibilizados sobre el autocuidado.





BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET