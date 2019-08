La bodega de la 116 con Av. Suba donde nació una alianza de mafiosos

Miguel Ángel López, caleño, salió de La Picota a principios del 2013. Estuvo unos tres años en prisión por secuestro simple. En el 2008, López sacó del país un cargamento de cocaína en la llanta de un avión, y los cerca de $ 6.000 millones que tuvo en el bolsillo por ese y otros golpes, se acabaron rápido. “Salió limpio de la cárcel”, dice una persona que tuvo contacto con él.

Cuando consiguió su libertad, unas amigas le ayudaron comprándole ropa, pero la mano salvadora habría sido la de Álvaro Mojica, quien según un documento de la Fiscalía, sería el encargado de las finanzas del Grupo Delincuencial Organizado (GDO) Clan Triana Esmeralderos, liderado por los extraditados Horacio de Jesús Triana Romero y Pedro Nel Rincón, alias Pedro Orejas.

Mojica, hoy preso, según la versión de un hombre que conoció a López, le dio una bodega ubicada en la calle 116 con avenida Suba, en el norte de Bogotá, para que empezara de nuevo.



Ese sitio, con el tiempo, se convertiría en un centro de operaciones criminales en el que se reunían capos de la mafia de diferentes regiones del país.



Álvaro Mojica, según registros de la Fiscalía, se hacía pasar por comerciante, pero sería responsable de desplazamientos forzados en Boyacá, Cundinamarca y Bogotá. Además, era propietario de una empresa de seguridad, por lo que tenía carros blindados y armas.



A finales del 2014 llegó a la bodega de López –que ya se movía en negocios con vehículos robados y compra y venta de inmuebles con enredos jurídicos–, un hombre alto, vestido de traje y acompañado de una persona. Por varios días, ese sujeto frecuentó la bodega hasta que Miguel Ángel le dijo a uno de sus colaboradores: “¡se nos apareció la virgen!”.



La virgen era ese hombre alto: William Herrera, alias W o ‘Tony’ que, según la Dijín, sería el cabecilla de la organización criminal ‘Clan Herrera’, del Valle del Cauca y, además, sobrino del extinto narcotraficante que integró el cartel de Cali, Élmer Herrera, alias Pacho Herrera.

“Ese 'man' tiene un cuarto lleno de escrituras y propiedades que eran del tío y vamos a empezar a recuperarlas. Todo eso está en manos de testaferros. Vamos a ofrecerles plata a los que están ahí porque no es de ellos, si no colaboran, pues usted ya sabe; pero nos quedamos con eso y empezamos a legalizar, mejor dicho, nos vamos a ‘milloniar’”, recuerda un conocido de Miguel Ángel López lo que le dijo en ese momento sobre W.



López al parecer puso en contacto a Herrera con Mojica y este le ofreció seguridad a través de su empresa de seguridad: camionetas blindadas, armas y escoltas. De esa manera habría nacido, en la bodega de la 116 con Suba, una unión entre el Clan Herrera y el Clan Triana Esmeralderos, de Boyacá.



En pocas semanas alias W, que llegó con un acompañante a la bodega, ya estaba movilizándose escoltado por varios hombres y en camionetas de alta gama blindadas.



Ese lugar empezó a llenarse de carros de lujo, y se convirtió en una pasarela por la que desfilaban criminales de todo el país. Allí estuvo, según testimonios dados a EL TIEMPO por testigos, Januario González Hernández, alias ‘Juano’, cabecilla de la conocida oficina de cobro de San Andresito de la 38, de Bogotá, quien se añadió a esa unión criminal, tal y como lo reveló la Unidad Investigativa de EL TIEMPO en diciembre del 2018. Además, a ellos se les habría unió el GDO 'Colegiado de la Oficina', de Medellín.

Este predio habría estado en manos de integrantes del clan Triana y el clan Herrera. Foto: EL TIEMPO

La Fiscalía recibió en junio del 2016 el testimonio anónimo de una persona que tenía información de alias, nombres vinculados al crimen organizado que operaban en cuatro departamentos del país, y pistas que hablaban de la unión de estas estructuras criminales.



“Se estableció que existen en efecto cuatro organizaciones criminales que se han asociado para delinquir en forma de 'outsoursing' criminal en Colombia, a saber: 'colegiado de la oficina', 'oficina de San Andresito de la 38', 'clan Triana – esmeralderos' y 'clan herrera', que si bien cada una tiene su territorialidad (Medellín, Bogotá, occidente de Boyacá, Cali) se han concertado para cometer conductas ilícitas como los cobros extorsivos, el secuestro, el desplazamiento forzado, las amenazas, el despojo de tierras, homicidios entre muchos otros delitos”, se lee de un documento del ente investigador.



Los ilícitos que se coordinaban en esa bodega de la calle 116, pronto empezaron a traer problemas. William Herrera y Miguel Ángel López tuvieron una airada discusión en ese lugar por deudas y negocios que no salieron bien. “Yo vi que se prendieron a alegar y dije esto está mal. ¿Por qué? Porque Miguel no era de coger con cuchara, y William menos”, contó una persona que presenció la discusión.



En ese tiempo, López estaba cuadrando un millonario negocio con Mojica por un extenso predio de Ciudad Bolívar. Al parecer, Mojica recibió una parte del dinero, pero no cumplió con su parte y, según el testimonio de un hombre que ya dio una versión libre a la Dijín, hubo una pelea a través de Skype entre los dos. De repente, dos aliados de López se convirtieron en enemigos. Pero los negocios siguieron.



Incluso López, que ya había tenido roces con William Herrera, medió en una pelea que éste tuvo con Ramiro Herrera, su tío, hermano de Pacho Herrera. Según pudo establecer EL TIEMPO, Ramiro estuvo un tiempo en prisión y cuando salió, le puso precio a la cabeza de su sobrino, porque quería quedarse con todas las propiedades de su hermano.



López les dijo que había dinero suficiente para los dos, y en una reunión que tuvo lugar en un supermercado de cadena en la carrera 68 con calle 80 en Bogotá, consiguió una tregua. Ramiro fue capturado en el barrio Prado Veraniego, de Suba, en febrero del 2016.

El predio del humedal Córdoba

Pero hubo una negociación que salió mal y que desató una disputa. A la bodega habría llegado un día John Jairo Rincón, sobrino de 'Pedro Orejas', a ofrecerles a Miguel Ángel López y a un socio, un predio del humedal Córdoba. Ese lote, que por varios años el Acueducto ha intentado comprar, desató un conflicto.



Rincón se había aliado con un hombre de apellido Rodríguez y un supuesto 'tierrero' de apellido Deaza, para comprarle el predio a José Santos Angarita, quien aparecía como propietario. El problema es que Angarita, según una conversación telefónica de él a la que tuvo acceso este diario, vendió en varias ocasiones esa propiedad.



Uno de esos compradores de buena fe fue Miguel Ángel Ruiz, el dueño de un concesionario, quien hoy figura con posesión y escritura. Él le pagó a Angarita una millonaria suma y montó un parqueadero en ese predio, ubicado sobre la Suba con calle 117. Sin embargo, se llevó una sorpresa cuando, en febrero del 2013, hombres armados llegaron para sacar a sus vigilantes, quienes fueron obligados a firmar una posesión por 12 millones de pesos.



Esas personas armadas serían de Rincón y Álvaro Mojica, tal y como se lo dijo Miguel Ángel Ruiz a la Fiscalía. Después de sacar a Ruiz de ahí, les dijeron a López y a su socio que ese predio era un gran negocio, porque el Acueducto de Bogotá iba a pagar una millonada por él. Finalmente, López y su socio lo compraron, pero no pudieron hacer nada, porque estaba en una zona de protección ambiental.



En la conversación telefónica de Angarita, este le confiesa a Miguel Ángel Ruiz que una abogada llamada Nancy se habría aprovechado de su estado de salud (sufre supuestamente alzheimer), para poner a nombre de un tal Jacobo las escrituras del predio del humedal Córdoba.

“Ellos me cogieron a mí sabiendo que yo teniendo la cosa médica (…) Me llamaron, que ya que listo. Yo ahorita con el abogado estamos organizando todo para echarles abajo el predio, para ponerlo a nombre de ustedes”, le dice a Ruiz Angarita.



Como el negocio de este lote del humedal Córdoba, otras transacciones no salían bien dentro de la alianza criminal y, finalmente, Miguel Ángel López fue asesinado el 21 de mayo del 2016 en Cali, al parecer, tras salir de una reunión con William Herrera.

La Fiscalía, después de varias investigaciones, determinó que los responsables de ese homicidio fueron Álvaro Mojica y William Herrera.



Las autoridades, en un gran operativo realizado en noviembre del 2018, capturaron a más de 20 personas integrantes de todas estas estructuras criminales que se unieron. Entre ellas alias Juano y Álvaro Mojica.



El pasado 8 de agosto, fue capturado William Herrera en Cali. Tenía en su poder documentos y libros donde se relacionan propiedades y matrículas inmobiliarias de más de 700 predios, los cuales ascienden a un valor de unos 500.000 millones de pesos.

William Herrera, alias W, siendo presentado por las autoridades después de su captura, el 8 de agosto, en Cali. Foto: Dijín

Aunque ya han sido capturados importantes integrantes que conformaron esta unión criminal, las autoridades están tratando de establecer si hay herederos o si siguen delinquiendo desde sus sitios de reclusión. Además, víctimas como Miguel Ángel Ruiz, que fue estafado por Angarita y luego desplazado por el clan Triana, todavía no han sido reparados.



Finalmente, hay algo que inquieta, y que personas cercanas a todo este círculo criminal advierten. Santiago López, hijo de Miguel Ángel López, asesinado por alias W y Álvaro Mojica, quien está preso en Cali pero que saldrá a finales de este año o principios del otro, tiene sed de venganza, y deseos de recuperar todo el capital que cosechó y le quitaron a su padre. Para evitar una tragedia, dice uno de los excolaboradores del asesinado López, "deberían aplicarle extinción de dominio a esa bodega".



Sobre el lote del humedal Córdoba, la Secretaría de Ambiente, el Acueducto y la Alcaldía de Suba están esperando un fallo condenatorio por fraude procesal en contra de Angarita, quien también tiene un proceso por delitos ambientales. Con esto, esperan recuperar este predio, importante para el ecosistema.

La banda de los Deaza

Un apellido que fue mencionado en el testimonio de un testigo anónimo fue el Deaza. Un hombre de este banda delincuencial, que sería liderada por dos hermanos, habría hecho parte de la supuesta sociedad que se conformó entre John Jairo Rincón y el sujeto de apellido Rodríguez para desplazar a Miguel Ruiz del lote del humedal Córdoba.



EL TIEMPO habló con un familiar de estos hermanos, quien denunció haber sido víctima de intentos de homicidio por parte de ellos y quien agregó que serían unos temibles tierreros que además se dedican al hurto de camiones y que para hacerlo, usarían la identidad de un hermano que ya falleció.



“Ellos andan en negocios ilícitos, ahora tienen una oficia de préstamos, le han quitado propiedades a la gente, al señor Miguel Ángel Ruiz le quitaron un lote de la 117 con Suba. Que día que hubo una indagatoria con Álvaro Mojica, reconocí que ese señor, en una ocasión, estuvo con uno de los hermanos Deaza”, explicó esta persona que por seguridad no reveló su identidad.



