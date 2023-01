En un acto emotivo, en el que hubo lágrimas, tanto de beneficiados como de asistentes, la Secretaría de Educación de Bogotá entregó este miércoles 10.000 becas del programa Jóvenes a la U, una de las banderas de la actual administración distrital. Con eso se completan 26.000 cupos, de un total de 56.000 proyectados.



(Alcaldía de Bogotá anuncia la entrega de 10.000 becas universitarias)

Edna Bonilla, secretaria de Educación y alcaldesa (e), anuncia que en mayo y el próximo año habrá nuevas convocatorias y que pronto se cerrará la de Todos a la U, con 7.400 cupos para cursos cortos dirigidos a mayores de 18 años.



"La meta del plan de desarrollo eran 20.000 para Jóvenes a la U, y con la adición del Concejo se sumaron recursos para 56.000 en educación superior, en lo que es Jóvenes a la U, y en Todos a la U", le dijo la funcionaria en una entrevista a EL TIEMPO.

¿Qué sigue para los nuevos becados?

La institución de educación superior se va a poner en contacto con ellos y les va a pedir unos documentos. Les quiero pedir a las y los jóvenes beneficiados que sean muy juiciosos en cumplir con los términos, con los documentos, y será la universidad la que formalice el proceso de matrícula. Desde la agencia Atenea, desde la Secretaría de Educación, acompañamos este proceso para que pueda culminar, y así poder completar 26.000 jóvenes estudiando.



(Jóvenes a la U: ¿cómo puede consultar si es beneficiario?)

¿Con cuántos becados esperan terminar este año y el cuatrienio?



La meta del plan de desarrollo eran 20.000 para Jóvenes a la U, y con la adición del Concejo en el 2022 se sumaron recursos para 56.000 en educación superior, en lo que es Jóvenes a la U, y en Todos a la U. En mayo esperamos abrir una convocatoria para 7.000 estudiantes más y dejaríamos un remanente de alrededor de 5.000 para el segundo año o 2024.

¿Cuándo se cierra la convocatoria del programa Todos a la U?



El 10 se cierra la convocatoria, pero estamos mirando si podemos ampliarla. Pero a finales de enero estaremos dando los resultados. Hay 7.400 cupos en el sector digital.

¿Los que ya se inscribieron pueden volver a participar?

Sí, como más de 41.000 jóvenes no resultaron beneficiados y estamos entregando 10.000, pues nos quedan 30.000, más los que se vayan graduando. Adicionalmente, viendo la demanda, creamos otro programa, Todos a la U, si no pasaron ahora, los invitamos a inscribirse, donde pueden hacer cursos cortos y demás. ¿Quiénes no se pueden presentar? Quienes ya fueron beneficiarios de Jóvenes a la U.



(Con ilusión, miles de jóvenes lograron inscribirse para becas en la U)

¿Cuánto le cuesta a la ciudad todo el programa?

El plan de desarrollo incluyó una partida inicial de un billón de pesos. Después le pedimos al Concejo más recursos y nos asignaron 1,41 billones, es decir, tenemos 2,41 billones de pesos para invertir en los jóvenes.



GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

En Twitter: @guirei24