‘El próximo alcalde tiene que ponerse el casco y estar al frente de las obras’: López

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, prepara el balance de su gestión que será publicado para la ciudadanía este fin de semana. Habló con el editor general de EL TIEMPO, Ernesto Cortés, de las polémicas más recientes, de sus satisfacciones y da un mensaje a la ciudadanía para que salga a votar a conciencia este fin de semana.



Alcaldesa: ¿qué firmó usted frente al tema de la segunda línea del metro?



Primero, cumplí mi principal promesa de campaña. Continué la primera línea del metro, va al 25 % de ejecución. Luego pensé que en vez de parar había que continuar con la segunda línea subterránea a Suba y Engativá concentrando esfuerzos.



Esta parte desde la calle 72 y beneficiará a más de 3’000.000 de personas de las localidades de Chapinero, Barrios Unidos, Suba y Engativá por donde pasan las once estaciones. Los ciudadanos pasarán de recorridos de hora y medio a recorridos de 20 minutos.



Eso es devolverles calidad de vida a las familias bogotanas. Era una apuesta muy grande, la mayor inversión en la historia de Colombia porque son 34,9 billones de pesos. Ya se abrió la licitación con las reglas de los cuatro bancos multilaterales, coordinado por el BID. No hay reversa.



Cada línea va a tardar ocho años. Lo primero que hicimos fue escoger quiénes quieren construir nuestra segunda línea del metro. Ya tenemos cuatro firmas interesadas. Ahora estas empiezan a formular sus propuestas y tienen hasta febrero del año entrante para presentar su propuesta técnica y económica. Se evaluarán bajo criterios de calidad y técnicos.



En abril vamos a saber quién ganó y a mitad de año comienza la obra. Agradezco a todos los que apoyaron la segunda línea, a la comunidad, al presidente Iván Duque, que nos entregó los 34,9 billones y al Concejo de Bogotá; solo el petrismo votó en contra, el resto nos apoyó. En 2032 la estrenamos.

¿Toca excavar mucho para que puedan empatar la primera y la segunda línea del metro?



El empate se va a dar desde la calle 72 con avenida Caracas. Hasta ahí llega la línea elevada. Allí habrá una estación. La gente se baja y con el mismo tiquete hace el trasbordo. Hay un sistema de escaleras eléctricas y de ascensores, como todos los metros del mundo.



En el patio taller se están haciendo los pilotes prefabricados que sostendrán el viaducto durante casi 24 kilómetros. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

¿Qué tan blindada está esta SLM de las decisiones del Gobierno Nacional?



Ambas líneas están blindadas. Aunque es cierto que la cofinanciación la pone el Gobierno Nacional, no solamente fue por un acto de generosidad del presidente Iván Duque o Juan Manuel Santos, que fue el que dejó la financiación de la primera línea, es porque una ley de la República los obliga.



El Gobierno Nacional tiene que financiar el 70 % de los proyectos de transporte público. Ahora, el contrato y la ejecución le corresponde a la Alcaldía. Somos los responsables de firmar el contrato y ejecutar la obra.



El presidente Petro ganó por los votos de los bogotanos y este año no ha hecho otra cosa que parar las obras que los benefician, como la PLM, la extensión de la avenida Boyacá, el Regiotram de Occidente y el del Norte. Le dio por parar la obra porque se le ocurrió que también sea usado para el transporte de carga.



Bogotá necesita medios de transporte multimodales. No entiendo cuál es su lógica de sabotear. Y por eso digo, el futuro de las obras lo definen los ciudadanos con su voto este domingo 29 de octubre, ellos son los que pueden decidir si escogen a alguien que continúe el metro.

¿Qué opina de la visita del Presidente a China?



Inicialmente anunciaron que iban a hablar del metro. Lo que me ha informado la embajada de China es que su presidente habla de temas de Estado y no de contratos, ni con Petro, ni con ningún presidente. Pero yo celebro que se fortalezcan las relaciones. El futuro del metro no depende en nada de ese encuentro.

Empezó la obra del cable en San Cristóbal. ¿Está feliz?



Sí, en 2025 estará listo. Los cables son muy importantes para los residentes de las zonas montañosas de Bogotá que tiene que bajar en zigzag en buses. Muchos barrios como Quindío, Altamira, La Gloria o la Victoria, entre otros, se beneficiarán.



La gente pasará de recorridos de una hora y veinte minutos a recorridos de 20. Yo les digo a todos que visiten el cable de Ciudad Bolívar. Se van a sentir orgullosos. La gente lo cuida. Ese sentido social lo vamos a reproducir en San Cristóbal. Además, va a haber equipamiento de cultura, educación, cuidado, recreación y deporte. Habrá seis parques.



Pero también queda una ciudad en construcción. ¿Qué significa eso para el próximo alcalde?



Que tiene que ponerse el casco, las botas y estar al frente de las obras. Eso es parte del trabajo que yo hago todos los días porque en los Power Point todo se ve bien. Estamos haciendo las obras que no hicieron en 50 años, hay que terminarlas en los próximos diez años. Yo estoy cumpliendo con mi programa a pesar de la pandemia, el paro y el estallido social.



Perdimos 1’200.000 empleos, se multiplicaron la pobreza y el hambre. La única manera de salir de semejante calamidad económica era reactivar las obras viales, las de los 35 colegios, las de los hospitales. Todas reactivaron el empleo, así como el apoyo a las microempresas. Hemos respaldado a 126.000. Todo con los impuestos de los bogotanos.

En la avenida Primero de Mayo con 68 se está construyendo el 'pulpo', que conectará la primera línea con la troncal de TransMilenio. En la actualidad se construye el puente Norte. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

¿Cómo vamos a terminar en materia de seguridad en la capital?



A pesar del trabajo con la Policía y la Fiscalía tengo frustración. Han bajado el hurto de bicicletas, la violencia sexual, la intrafamiliar y el hurto de automotores, pero han subido el homicidio, el atraco, el hurto de celulares. Hemos hecho de todo. Ahora escucho a los candidatos: vamos a poner cámara’, pues ya se nos había ocurrido; ‘Vamos a traer más policías’, yo pagué 3.000 y nos tumbó el Gobierno Nacional. Es decir, el problema de fondo es que cada vez hay bandas más temibles, ya no solo la colombiana, sino el ‘Tren de Aragua’, ‘los Satanás’, ‘los Maracuchos’.



Todas se disputan las rentas criminales. A estas las combate la Policía Nacional y si a estos agentes los mandan a otras partes del país, todo eso le quita gente especializada a Bogotá. Yo pongo la cara, pero la capital necesita más policías. Debemos tener una policía local.

El Tiempo reveló un informe de la Ocde sobre el fenómeno migratorio en Colombia y lo que dice es que este se multiplicó. ¿Cómo queda la ciudad en ese tema?



Aquí donde comen dos comen tres. En Bogotá no discriminamos. Hay que recordar que hoy son los venezolanos los que vienen a Colombia, pero durante muchos años fue al contrario.



Bogotá es un sitio de inclusión y de respeto hacia los migrantes. Hay que acelerar su inclusión. Por ejemplo, tenemos a 58.000 niños estudiando. Lo mismo debe pasar con el empleo, ellos son muy talentosos.



Bogotá queda con 1’200.000 empleos recuperados. Cuando en el 2020 estuvimos en pandemia, el desempleo de Bogotá llegó al 25 por ciento, hoy es del 9 por ciento. Pero el tema de fondo es que Venezuela recupere su democracia. Por eso celebré las primarias y que ganara una mujer, María Corina Machado.

¿Cómo quiere que la recuerden los jóvenes?



Como la alcaldesa que los escuchó, que entendió sus dolores, que nunca los manipuló para incentivarlos a la violencia, que entendió su movilización pacífica que fue mayoritaria por la educación y el empleo. Les dejamos la mayor inversión en educación.



Ninguna alcaldía había hecho 70 colegios, muchos con huertas, paneles solares, internet. No tienen nada que envidiarles a los colegios privados. 87.000 jóvenes salieron con doble titulación.



Además, creamos el programa de becas más grande de América Latina, se llama Jóvenes a la U. Hoy me voy con mucho orgullo diciéndoles a los jóvenes de Bogotá que dejó no 20.000, sino 40.000 becas de educación superior en las mejores universidades y programas. También dejamos Empleo Joven, que les dio una oportunidad a 100.000 jóvenes.

¿Y a las mujeres?



En cuanto a las mujeres, logramos convencer a sectores como el del transporte, construcción y vivienda que les dieran más oportunidades de empleo. Cuando yo llegué a la alcaldía el sector construcción les daba 8 de cada 100 empleos a las mujeres, hoy les da 17 de cada 100.



Antes no había Manzanas del Cuidado, hoy apoyamos a 400.000 de 1’200.000, a mujeres que han sacrificado todo en su vida, su salud, su tiempo y que se han quedado en la pobreza. Veo que muchos candidatos apoyan esta estrategia. Ese será mi legado para ellas.

¿Cuándo se conocerá el balance de su gestión?



Para mí ha sido un honor ser la primera alcaldesa de Bogotá. Este fin de semana publicaremos un amplio balance de todo. Y este fin de semana yo invito a la gente a que participe, a que voten libremente, a que se informen para votar y a que sepan que su voto tiene consecuencias. Su voto puede continuar Las manzanas del cuidado, las becas, salvar el metro, todo lo que nos ha costado. Defendamos a Bogotá.

