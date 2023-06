Este martes 20 de junio una nueva jornada de protestas se tomó las calles de las principales ciudades del país y más de 92.000 personas se movilizaron en contra de las tres reformas impulsadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro.



Y aunque desde la Policía Nacional aseguraron que las manifestaciones habían transcurrido en calma y con total normalidad, RTVC Noticias dijo que una de sus periodistas había sido hostigada por un grupo de personas que la agredieron.

Según Daniela Caballero, presentadora de ese medio, Katy Sánchez, su compañera de noticias, sufrió fuertes agresiones cuando estaba haciendo reportería de las manifestaciones en la Plaza de Bolívar.



“Un grupo de al menos 10 personas la rodeó, la insultó e intentó sacarla de la plaza. Katy fue amenazada y sufrió agresiones físicas como escupitajos”, sentenció Caballero.



Así mismo, dijo que las pertenecías personales de la reportera fueron robadas y que se hicieron compras con su tarjeta de crédito.



“Hoy haciendo mi trabajo periodístico, me escupieron, me gritaban cosas ‘asesina, guerrillera, izquierdosa asquerosa’, me querían sacar de la Plaza de Bolívar. A mi camarógrafo lo amenazaron, ‘si no se va, le rompemos o dañamos la cámara’, hasta nos saboteaban los directos, me acorralaron y me gritaban”, comentó la periodista en sus redes sociales.

RTVC Noticias rechaza las agresiones que sufrió este martes nuestra reportera @katysanchezCE en el cubrimiento de #ElNoticieroDeTodos de la jornada de marchas



Fue amenazada y sufrió varias agresiones. Sus pertenencias fueron robadas y el caso ya fue denunciado ante la @FLIP_org pic.twitter.com/fNbs8toSQG — RTVC Noticias (@RTVCnoticias) June 21, 2023

RTVC Noticias hizo una denuncia de este caso ante la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).



JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

