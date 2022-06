Karen Dayana Rodríguez Torres, una joven de 20 años a quien su familia vio por última vez el 10 de junio, fue hallada sin vida el viernes 17 en ropa interior en el parque Cantarrana de la localidad de Usme. La familia está aún a la espera del dictamen de medicina legal que explique las causas de muerte.



Hellen Rodríguez, hermana mayor de Karen, en conversación con EL TIEMPO, afirmó que empezaron a sospechar de una posible desaparición alrededor del miércoles 15 de junio, pues la joven, que vivía sola, no contestaba sus llamadas telefónicas desde el viernes 10 del mismo mes. Por eso, su madre fue a buscarla en el conjunto en el que vivía, Bosques de Bogotá 3, ubicado en Usme.



Allí, la mujer encontró la puerta del apartamento entreabierta con las llaves pegadas al candado. Pensando que su hija se encontraba dormida entró a la vivienda para buscarla.



"Ella entra y la empieza a buscar por todo el apartamento y no la encuentra. En el piso está todo, todas sus pertenencias estaban ahí. Entonces mi mamá empieza a asustarse y revisa a ver si hay lago raro, pero no ve nada", afirma Hellen.



Ese mismo miércoles su familia empezó a buscar a Karen en el sector donde vivía. Hablando con los vecinos les contaron que la joven fue vista varias veces por el sector durante el día lunes 13 de junio actuando con normalidad.



Finalmente, el jueves 16 de junio la familia decidió reportar de manera oficial la desaparición de Karen a la estación de policía de Usme y en Medicina Legal, después de que desde el viernes 10 no tuvieran contacto con la joven. Además, el mismo día en que hicieron la denuncia oficial empezaron la búsqueda por su parte. Hellen afirma que visitaron varios centros hospitalarios en Usme, Unidades de Reacción Inmediata en Puente Aranda y Molinos e, incluso, buscaron en una UPJ; sin embargo, no tuvieron éxito.



La familia de Karen empezó a pegar fotos de la joven en el sector donde vivía y cerca del conjunto de su exnovio, con quien la fallecida mantenía una relación cercana. Durante la búsqueda de su hermana menor, dos personas dijeron a Hellen que habían visto a Karen deambulando por la calle mientras vestía un saco negro y un pantalón de jean ancho.



Una mujer de servicios del conjunto en el que vivía la joven afirmó haberla visto el miércoles 15 y que "estaba como ida, como si estuviera escopolaminada". Durante el proceso de búsqueda tres personas afirmaron haberla visto esa semana deambulando por la zona.

Hellen afirma que el viernes 17, mientras preguntaban en la calle, les informaron del levantamiento de un cuerpo en el parque de Cantarrana, por ello la familia se acercó a la estación de policía de Monteblanco para recibir información. "No nos dieron información de nada y nos dio mucha rabia porque tampoco nos dijeron qué hacer o si es un posible".



Las sospechas se hicieron más fuertes cuando una tía de la familia, que vive cerca del parque, dijo a Hellen lo siguiente: "a mí me llamaron a decirme que había un cuerpo que recogieron del río de Cantarrana y tiene muchas características de Karen".



La joven fue encontrada en el río desnuda, solo vistiendo ropa interior y cubierta de barro, por lo que al inicio fue muy difícil identificarla a pesar de los varios tatuajes que tenía.



Sobre las tres de la tarde del sábado 18 de junio Medicina Legal confirmó la identidad del cuerpo encontrado en río del parque Cantarrana; se trataba de Karen Dayana Rodríguez Torres, quien llevaba aproximadamente 24 horas de muerta al momento de su hallazgo.



Hasta el momento, la familia no tiene conocimiento de las causas ni condiciones de muerte; sin embargo, no creen que haya sido un motivo de conflictos. Karen, aseguran, era una joven tranquila. "Le encantaba ir a la biblioteca leer, salir a la naturaleza. Ella era puro amor y paz", dice Hellen.



De momento, la Fiscalía afirma que el proceso se encuentra bajo reserva, pero que ya han iniciado las investigaciones.



Hellen afirma que las autoridades policiales hicieron poco para ayudarles: "Si nosotras no hubiéramos salido a preguntar por ella, no hubiéramos sabido que era un cuerpo similar al suyo. Nos hubiese tocado esperar mucho más tiempo". Además comenta que, después del levantamiento del cuerpo, fueron ella y su mamá quienes encontraron las prendas de Karen en el parque en donde se ubicó el cadáver de su hermana menor.

