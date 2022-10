Pareciera que el mal comportamiento paga y que, al final, quien lo hace, no va ser sancionado ni mucho menos amonestado. Colarse en TransMilenio, bloquear el sistema, ejercer el vandalismo y hasta robarse un extintor se han convertido en “expresiones normales” de inconformidad antes que en un delito o una contravención. Preocupante.



Igual sucede con quien viola el Código de Tránsito: domiciliarios que modifican las bicicletas con motores artesanales; motociclistas que llevan carga sobredimensionada, exceden la velocidad, se pasan un semáforo en rojo sin desparpajo y transitan, sin asomo de vergüenza, por las ciclorrutas; bicitaxistas que se apoderan de andenes y ejercen su actividad sin ningún tipo de reglamentación y control; conductores de carros y camiones que se parquean en sitios prohibidos o en calles y avenidas, obstaculizando el paso, y no tienen problema en insultar a los controladores de tránsito... Lamentable.



Por otro lado, están las ventas ambulantes y las comidas rápidas en la calle. Ya es normal ver pipetas de gas en el espacio público al lado de puestos de arepas, perros calientes y todo tipo de comidas. Es tan común esta práctica, que hay empresas dedicadas a dar en concesión, con su marca, carritos de comidas para ventas callejeras. Por tanto, se envía un mensaje equivocado para quien quiera ser legal y pagar un local y cumplir con todos los protocolos de seguridad e higiene que exige el Distrito. Ni qué decir de las ventas ambulantes: abundan en estaciones, buses y portales de TransMilenio. Son parte del paisaje urbano.

Todos estos comportamientos son sancionados en el Código de Policía y Convivencia. Pero a nadie le importa. Y un ejemplo de ello es que menos del 3 % de los comparendos a colados los pagan sus infractores.



Así, ser legal y cumplir las normas de convivencia pierden sentido, pues quienes infringen las normas saben que cuando las autoridades tratan de poner orden a la situación, las acciones de hecho resultan siempre ser las más eficientes. Ya lo vimos en el pasado cuando se intentó ejercer control a los bicitaxistas u obligar a los motociclistas a pagar más por el Soat una póliza de accidentes donde más de la mitad no la pagan, a pesar de concentrar la mayor tasa de siniestros viales (40 %) y ser los principales causantes de la muerte de los peatones en la vía.



Frente a este panorama, la figura de autoridad se desdibuja, una realidad que también aprovechan los delincuentes, en especial los atracadores. A ellos no les importa la hora, el lugar o el medio de desplazamiento de la víctima. Ya son constantes los episodios de los rompevidrios en los semáforos; el fleteo donde varios motociclistas, aprovechando el trancón, amenazan a conductores o los atracos en el interior de los buses y estaciones en presencia de otros pasajeros. Aquel que se oponga puede salir herido o perder la vida en medio del robo.

En lo corrido del año van más de 90.000 hurtos a personas, equivalente al 40 % de los hurtos del país. La mayoría de estos se cometen en vía pública, donde el atraco predomina en el 56 % de los casos y el raponazo, en el 14 %. Se estima que en 1 de cada 3 casos se utilizó un arma, siendo el arma blanca o cortopunzante la preferida por los delincuentes. Lo peor es que, en tal solo 3 años, el uso del arma de fuego aumentó un 95 % en la comisión de estos delitos.



No significa que las autoridades y la Secretaría de Seguridad no hagan esfuerzos para combatir este flagelo. Al contrario, cada semana hay fotos y actos públicos donde se exponen a los atracadores con las pruebas del delito. El problema es que son delitos de menor cuantía como el hurto de celulares; de allí que los jueces los dejen en libertad, pues consideran que no son un peligro para la sociedad.



Todo esto lo saben los atracadores, por esa razón no les temen a las autoridades ni mucho menos a la policía. Al final, ellos saben que la justicia no opera y que el escenario más posible es que pasen unas cuantas horas detenidos en las estaciones de policía o que, en el peor de los casos, les otorguen casa por cárcel.



Para cambiar esta realidad, hay que fortalecer los mecanismos de justicia y sanción, no solo para los delincuentes, también para aquellos ciudadanos ventajosos que infringen las normas conscientemente y no por desconocimiento. Estos pequeños problemas desantendidos se convierten, luego, en problemas mayores para la sociedad, más aún cuando hoy en día el ejercicio de la autoridad parecer estar determinado por el temor a las acciones de hecho de quien ejerce un mal comportamiento.



ÓMAR ORÓSTEGUI

​DIRECTOR DE FUTUROS URBANOS