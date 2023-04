Julián Tello era un líder social, artístico y cultural, quizás el más querido del municipio de Tocancipá en Cundinamarca. Trabajaba con la Secretaría de Cultura y era muy reconocido en la población. La comunidad está conmocionada desde que conoció de su asesinato, pues es un caso sin precedentes en la zona. Todo ocurrió entre la noche del sábado 22 y la madrugada del domingo 23 abril.

Sus amigos que lo reconocían como maestro dicen que jamás habían visto un caso con tanta violencia en esta región de país. El cuerpo fue encontrado amordazado y, al parecer, con tiros de gracia. Incluso algunas versiones indican que movieron el cadáver de un primer lugar porque una ciudadana había alertado de la presencia del cuerpo sin vida, pero, cuando llegaron las autoridades, ya no estaba.

Julián Tello, líder cultural. Foto: Archivo particular

El cadáver fue encontrado tiempo después, pero en la vereda Canabita y su cédula la hallaron en un lugar muy apartado. La Alcaldía, la Escuela Municipal y la Orquesta Filarmónica de Tocancipá le hicieron un homenaje póstumo. “Como jóvenes y artistas del municipio nos reusamos a permitir que esto pase desapercibido y sea olvidado. Exigimos respuestas claras a las autoridades”.

Este viernes 28 de abril se realizará un velatón en su honor. Todos los participantes llevarán ropa blanca. Será a las 6 p.m. El sábado 29 de abril se llevará a cabo una toma artística y cultural a las 2 de la tarde en el parque central de Tocancipá. "Exigimos que se respete la vida. Esto no puede pasar en una región tan sana en donde jamás había ocurrido algo así", dijo uno de sus amigos.

Julián Tello amaba a Tocancipá y las historias que había construido allí, sus calles, sus montañas, su aire puro y sus caminos. Solía decir que el pueblo le había dado todo lo necesario para vivir y convocaba a los niños y jóvenes para que participaran de talleres de teatro.

Sus amigos dicen que hay todo un grupo de artistas que repudian este hecho. “Julián era un formador, un maestro de teatro de la Casa de la Cultura. Estudió becado en la Universidad Javeriana y era el coordinador del área artística”.



Era un joven sano que nunca había tenido problemas legales, ni enemigos. “Él solo quería hacer teatro. Por eso no entendemos por qué apareció asesinado en una vereda retirada. No tenía por qué estar allá”.



Dicen que cuando una lugareña alertó sobre la presencia del cadáver de una mujer, seguro porque notó el cabello largo, fue el viernes en la tarde noche, pero que en realidad el cuerpo fue encontrado el domingo a las 8 de la mañana. “La comunidad exige saber qué pasó”.



También se sabe que el maestro habría recibido un tiro de gracia. “La Policía dice que no fue un hurto, entonces ¿Qué pasó? Es un acto sin precedentes y estamos perplejos. Aquí nunca habían asesinado a líderes sociales, ni culturales”.

Tello era el penúltimo de siete hermanos y vivía con su mamá. Todos están sumidos en la tristeza. No comprenden quién pudo haber hecho algo así.

