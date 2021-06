Julián Rodríguez denuncia amenazas de muerte contra él y otros líderes

El Concejal de Bogotá, Julián Rodríguez Sastoque, hizo público un panfleto en el que él y otros líderes de la capital son amenazados de muerte por un grupo al margen de la ley.



"Informo que el grupo criminal de las Águilas Negras me ha AMENAZADO de muerte a mi y a mi familia en este panfleto. No es la primera vez que intentan intimidarnos, pero necesitamos garantías para la vida. ¡NO me van a silenciar! Nuestra voz seguirá contundente", trinó el concejal.

"Es una situación absolutamente inaceptable. Hay otros nombres de líderes y lideresas políticas y sociales. Alzar nuestra voz no puede costarnos la vida en este país", aseguró Rodríguez.



En el panfleto también se amenaza a la concejal Heidy Sánchez (Colombia Humana), a los representantes Katherine Miranda y Fabián Díaz, al fotógrafo William Wanlesberg, a la líder estudiantil Jennifer Pedraza, a la doctora Carolina Corcho, a líderes y a los miembros de la primera línea.

"Esta amenaza de las Águilas Negras se suma a las recibidas en días anteriores. Que sigan apareciendo estos panfletos, refleja la impunidad reinante sobre el paramilitarismo y sus prácticas. No callaremos, hablaremos cada vez más fuerte. Exigimos investigación y condena", trinó la concejal Sánchez.

La amenaza fue rechazada por el Partido Alianza Verde, que pidió a la Fiscalía adelantar las investigaciones.



Por otra parte, concejales y representantes han manifestado su solidaridad con sus colegas.

Las Águilas negras, ahí siguen, amenazan a líderes sociales y políticos. Mi solidaridad con todos(as) especialmente con mis colegas Concejales @heidy_up @ElJuliSastoque al gobierno nacional @IvanDuque que proteja sus vidas.@PoloDemocratico — Celio Nieves Herrera- POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO (@CelioNievesH) June 5, 2021

Los Representantes a la Cámara Katherine Miranda y Fabián Díaz y el concejal Julián Rodríguez Sastoque recibieron hoy amenaza de muerte por un panfleto@IvanDuque , @PoliciaColombia , @UNPColombia , protéjanlos — Antonio Navarro (@navarrowolff) June 5, 2021

