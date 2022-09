La historia de Julián se suma a la de cientos de familias que, de un momento a otro, pierden todo y terminan tomando algunas decisiones desafortunadas. Estudió hasta tercer semestre de Diseño Gráfico y a los 34 años, se enamoró y formó un hogar con su esposa y Jacobo Alberto, su hijo.

Todo se derrumbó con un hurto que le hicieron a un pequeño negocio de entretenimiento que le proporcionaba el sostenimiento familiar. Las deudas, conflictos con su pareja y negocios lo devastaron totalmente, llevándolo al consumo de sustancias psicoactivas y a las calles. Lo perdió todo.



Durante más de cinco años fue habitante de calle, pasando noches difíciles, frías y con hambre, pensando únicamente en su hijo y en recuperar todo lo que había perdido; hasta que un día cuando llegó la Tropa Social de Rescate de la Subdirección Local de Integración Social de Usaquén, quienes en uno de sus recorridos lo encontraron y lo invitaron a los hogares de paso del Distrito.

El apoyo recibido lo motivó a seguir adelante, y hoy muy contento invitó a sus buenos amigos a conocer como la vida le trajo nuevas esperanzas y hasta un nuevo emprendimiento laboral. “Deben sentirse muy orgullosos de su labor, yo soy fruto de ese esfuerzo, soy un ex habitante de calle”, expresó Julián, feliz al recibir a sus visitantes, reconociendo a quienes le habían tendido la mano en los momentos más terribles y críticos de su vida, la Secretaría Distrital de Integración Social.



“Miren yo les digo, Integración Social son unos gigantes, que sería de la ciudad sin esa entidad, lo que hacen es enorme por los que no tienen nada, ustedes no se alcanzan a imaginar lo valioso que es su trabajo, toda mi admiración y mi cariño por lo que hicieron para cambiar mi vida, nunca olvidaré cuando llegaron a ayudarme”, expresó Julián emocionado.

El proceso

Julián inició su proceso en el Centro de Atención Transitoria, culminando su recuperación la Comunidad de Vida Hogar El Camino, en donde recibió atención integral.



“Nunca voy a olvidarme de esa mañana porque cuando llegó la Tropa Social de Rescate, mi vida cambió, yo no sé ellos dónde están ahora, solo sé que toda mi vida los llevaré en mi corazón, porque gracias a su ofrecimiento dejé el asfalto, las drogas y la calle y, por Integración Social soy un hombre nuevo,” agregó Julián.

Hoy, a sus 42 años de edad, y después de su proceso de recuperación, la vida le sonríe otra vez, recuperó a su hijo con quien vive en el barrio San Cristóbal, es dueño de su propio emprendimiento laboral dedicado a distribuir deliciosas tortas que, para él, como lo manifiesta, se han convertido en la alegría y el amor que puedes llevar a la mesa de una familia.



Yeimy Rodríguez y Diana Forero, profesionales del equipo territorial local, expresaron conmovidas: “Como Tropa Social nos sentimos satisfechas y emocionadas al ver historias como las de Julián Yaya, su testimonio nos reconforta y nos llena de fuerza para continuar en esta labor de transformar vidas”.

