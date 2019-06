Juicio por asesinato de porrista Luis Fernanda Ovalle fue aplazado

El 30 de noviembre del 2013, Hugo Alejandro Zabaleta se encontraba junto a su padre en el barrio Castilla, suroccidente de Bogotá, viendo un partido entre Millonarios y Pasto. Al menos esa es la versión que la defensa del enjuiciado presentó ante la jueza 42 del Circuito Penal de Conocimiento en la continuación de la audiencia de juicio oral, llevada a cabo este jueves en los juzgados de Paloquemao.

Para sostener esta versión, la defensa mostró el video de un recorrido que realizó un investigador particular en el barrio Castilla, donde ocurrió el crimen, para reconstruir los hechos.

Hugo Zabaleta sostiene que es inocente. Actualmente se encuentra en libertad. Foto: Camilo Castillo / EL TIEMPO

En él intentaron demostrar que para Juan Villabón, uno de los testigos de los hechos, era imposible determinar la identidad de la persona que asesinó a Luisa Fernanda. “Ni la distancia ni la iluminación de la zona el día en que todo ocurrió facilitaban dicha tarea, aseguró John William Zuluaga, investigador particular de la defensa.



Otro de los argumentos esbozados por la defensa es que uno de los testigos del hecho afirmó que vio cómo un hombre apuñalaba a Luisa Fernanda con la mano derecha, situación que sería contradictoria pues según la abogada del acusado, Miriam Pachón, Hugo Zabaleta es zurdo.



La fiscal del caso contraargumentó, al cuestionar la experiencia del investigador particular en términos técnicos y en el criterio escogido para realizar el recorrido. Según la Fiscalía hubo fallos en el trayecto mostrado, pues Zuluaga “no visitó toda el área del parque y del caño, como sí lo hicieron los investigadores y las autoridades”.

El inspector privado explicó que hizo su recorrido basado en el relato del testigo clave de la Fiscalía, Juan Villabón, y no en el trayecto que la Policía realizó durante las investigaciones.



“Hoy pudimos traer nuestros testigos y se hablaron sobre dos elementos probatorios fundamentales. Por un lado, descalificando la versión del testigo que hoy no estuvo presente y, por el otro, con el vídeo del recorrido que realizó el investigador en el que pudo evidenciar las mentiras del testigo estrella de la Fiscalía”, señaló la abogada del enjuiciado.



En agosto del 2018, la fiscal del caso dijo que ese día la joven de 18 años de edad volvía en TransMilenio a su casa después una jornada laboral como impulsadora de la marca LG, en el barrio 20 de Julio. Llevaba consigo algunos celulares de alta gama.



“Se bajó en la estación Banderas y entró al parque Los Ángeles para cortar su camino. En el interior de este lugar fue abordada por usted para robarle sus pertenencias”, le dijo la fiscal a Hugo Alejandro Zabaleta durante la audiencia de legalización de captura, que se llevó a cabo en Paloquemao hace algunos meses.



Por su parte, Zabaleta manifestó que es inocente y que lo va a demostrar. “Casi después de un año tuvimos la oportunidad de empezar a defendernos, afortunadamente tenemos buenos investigadores y hemos dado los argumentos lógicos para probar que yo no soy el asesino de Luisa Fernanda”, afirmó el acusado tras salir de la sala C303 de Paloquemao.



La audiencia de juicio se suspendió sobre las 10 de la mañana y continuará el próximo 5 de agosto, a las 8 de la mañana.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Twitter: @BogotaET

EL TIEMPO